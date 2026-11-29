Умер один из основателей и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майкл Лав. Об этом сообщило издание Rolling Stone. Представитель Майка Лава Кэти Альтман подтвердила его смерть.
«С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в окружении семьи. Он был иконой американской культуры, его будут помнить за его уникальный талант и вдохновение для поколений музыкантов. Мы отмечаем его выдающийся вклад в американскую музыку и радость, которую он испытывал, выступая для своих любимых поклонников», — говорится в заявлении.
Музыканту было 85 лет. Причина смерти не сообщается. Однако, по данным телеканала NBC Los Angeles, в субботу в дом Лава в Малибу прибыли парамедики и сотрудники шерифа в связи с неотложной медицинской помощью. В прошлом году артист перенес коронавирусную инфекцию, с последствиями которой продолжал бороться, пишет TMZ.
Beach Boys основали в 1961 году в Лос-Анджелесе. В 1988 году коллектив занесли в Зал славы рок-н-ролла, а в 2001 году он получил Грэмми. Также у них есть звезда на Голливудской «Аллее славы». В июне 2025 года другой сооснователь группы, Брайан Уилсон, ушел из жизни в возрасте 82 лет. Музыкант не дожил нескольких дней до своего дня рождения. При жизни у него диагностировали нейрокогнитивное расстройство.