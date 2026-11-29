Здоровье Майкла Лава подкосил коронавирус Источник: mikeloveofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Умер один из основателей и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майкл Лав. Об этом сообщило издание Rolling Stone. Представитель Майка Лава Кэти Альтман подтвердила его смерть.

«С глубоким уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в окружении семьи. Он был иконой американской культуры, его будут помнить за его уникальный талант и вдохновение для поколений музыкантов. Мы отмечаем его выдающийся вклад в американскую музыку и радость, которую он испытывал, выступая для своих любимых поклонников», — говорится в заявлении.

Музыканту было 85 лет. Причина смерти не сообщается. Однако, по данным телеканала NBC Los Angeles, в субботу в дом Лава в Малибу прибыли парамедики и сотрудники шерифа в связи с неотложной медицинской помощью. В прошлом году артист перенес коронавирусную инфекцию, с последствиями которой продолжал бороться, пишет TMZ.