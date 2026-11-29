Сейчас циркулируют разновидности свиного гриппа Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России выявляют штаммы гриппа, вызывающие тяжелое течение заболевания. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Рассказываем, чего стоит опасаться и что лучше не делать во время болезни.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация соответствует тому состоянию сезонному, которое, собственно, сегодня и есть, календарному периоду. И да, вирусов гриппа мы находим всё больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», — сказала Попова.

Сейчас циркулируют штаммы свиного гриппа A(H1N1) pdm 09, уточнила глава Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости. Они впервые массово проявили себя во время пандемии 2009 года. Помимо типичных гриппозных симптомов болезнь нередко сопровождается желудочно-кишечными проявлениями, например тошнотой и диареей.

Больные гриппом, которые продолжают интенсивно работать, мало спать или выполнять физические упражнения, рискуют получить инфаркт, предупредила кардиолог, аритмолог Ольга Савонина. По ее словам, при обычной вирусной инфекции, которая проявляется насморком, легким недомоганием и першением в горле, не обязательно несколько дней лежать в постели. Но при высокой температуре, слабости, ознобе и ломоты в мышцах, которые являются признаками гриппа, следует соблюдать постельный режим.

Риск последствий для сердца повышается не только у тех, у кого уже есть проблемы. Дело в том, что грипп сопровождается воспалительной реакцией, которая может способствовать дестабилизации атеросклеротических бляшек. Они могут разорваться, что приводит к образованию тромба и закупорке сосуда, то есть к инфаркту.

Вирус даже привести к летальному исходу. В первую очередь это касается людей из групп высокого риска: беременных женщин, младенцев, пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний.