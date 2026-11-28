Певица Татьяна Буланова побывала в соседней с Ярославской области. Артистка приехала с концертом в Кострому. И осталась под приятным впечатлением от города.

«Сегодня у нас заключительный день нашего гастрольного тура, мы в Костроме. Из гостиницы такой прекрасный вид. Потрясающий, очень красивый город. Это Волга» — записала она видеообращение подписчикам в канале в «Максе» 26 ноября.

Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».

Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).

В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.