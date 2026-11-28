Певица Татьяна Буланова побывала в соседней с Ярославской области. Артистка приехала с концертом в Кострому. И осталась под приятным впечатлением от города.
«Сегодня у нас заключительный день нашего гастрольного тура, мы в Костроме. Из гостиницы такой прекрасный вид. Потрясающий, очень красивый город. Это Волга» — записала она видеообращение подписчикам в канале в «Максе» 26 ноября.
Закончила обращения артистка словами: «Всем привет, до встречи на концерте!».
Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса кино и телевидения, заслуженная артистка Российской Федерации. Среди слушателей в 90-х ее прозвали «королевой лирики».
Во время учебы в музыкальном театре Буланова познакомилась с руководителем группы «Летний сад» Николаем Тагриным. Вскоре артистка бросила учебу и стала солисткой коллектива. Широкая известность к певице пришла после выхода песни «Не плачь» (12+) в 1990 году. В 1996 году Буланова начала сольную карьеру и выпустила альбом «Мое русское сердце» (18+).
В 2025 году к концертам Булановой было приковано внимание из-за завирусившегося ролика с «ленивыми» танцами от ее группы.
Татьяна Буланова приезжала с концертом и в Ярославль. Ее выступление состоялось 12 ноября. Ярославцы раскупили билеты заранее. Исполнительница собрала полный зал.
Перед концертом корреспондент 76.RU поговорила с поклонниками певицы. Они рассказали, за что любят Татьяну Буланову, а также спели любимые песни.
Мы публиковали и фоторепортаж с концерта в «Миллениуме». «Королева лирики» 90-х приехала с новой подтанцовкой. На сцене с ней были всего две девушки. А сама певица за выступление сменила два наряда.