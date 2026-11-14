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Наука Чем болели ярославцы в XIII веке? Археологи раскопали зубы древних горожан и причину вымирания города

Чем болели ярославцы в XIII веке? Археологи раскопали зубы древних горожан и причину вымирания города

Что обнаружили в ДНК останков

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Что нашли при раскопках в Ярославле | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧто нашли при раскопках в Ярославле | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Что нашли при раскопках в Ярославле

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые рассказали, чем болели ярославцы в 13 веке. Такие данные им удалось выяснить через ДНК древних горожан, которое они извлекли из зубов.

«Зимой 1238 года войска Батыя уничтожили Ярославль. Спустя почти восемь веков ученые Института археологии РАН и их коллеги впервые прочитали в зубах погибших горожан, какие инфекции были у них в крови в последние часы жизни», — рассказали в Ярославском музее-заповеднике.

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Пульпа зуба (мягкая рыхлая соединительная ткань, которая заполняет внутреннюю полость зуба и пронизана кровеносными сосудами и нервными волокнами) сохраняет ДНК микроорганизмов, которые циркулировали в крови человека.

Ученые выявили у древних ярославцев возбудителей столбняка, раневого ботулизма, газовой гангрены, кишечного патогена и ацинетобактера Баумана. Также в зубах обнаружили бактерии кариеса и пародонтита.

Вместе это микробиологический автограф осажденного города: массовые ранения и раны, загрязненные землей

Ярославский музей-заповедник

Что это за заболевания?

  1. Столбнячная палочка — опасная бактерия, которая является возбудителем столбняка (тяжелое заболевание нервной системы);

  2. Раневой ботулизм — редкая форма ботулизма (смертельное токсико-инфекционное заболевание), которая возникает, когда споры бактерий попадают в открытую рану;

  3. Газовая гангрена — крайне тяжелая, смертельно опасная инфекция мягких тканей и мышц, которая развивается при заражении анаэробными бактериями, которые обитают в почве и пыли;

  4. Кишечный патоген — микроорганизм (бактерия, вирус или простейшее), который попадает в желудочно-кишечный тракт и вызывает острые кишечные инфекции, например ротавирус;

  5. Ацинетобактер Баумана — бактерия, которая является возбудителем самых опасных заболеваний (пневмония, сепсис, менингит);

  6. Бактерия кариеса — основной возбудитель кариеса (заболевание твердых тканей зубов, которое приводит к их разрушению);

  7. Пародонтит — воспалительное заболевание тканей, которое приводит к разрушению костной ткани и потере зубов.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе музея, раскопки проходили на Стрелке. Там останки и были найдены. Правда, пока посмотреть на такие экспонаты возможности у жителей нет.

«Эти материалы Институт археологии ещё не передавал в наш музей», — объяснили в пресс-службе.

Где велись раскопки в Ярославле | Источник: Где нашли останки ярославцев (новые результаты полногеномного секвенирования археологической ДНК) | Доклады XIII межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» / Ярославский музей-заповедникГде велись раскопки в Ярославле | Источник: Где нашли останки ярославцев (новые результаты полногеномного секвенирования археологической ДНК) | Доклады XIII межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» / Ярославский музей-заповедник

Где велись раскопки в Ярославле

Источник:

Где нашли останки ярославцев (новые результаты полногеномного секвенирования археологической ДНК) | Доклады XIII межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» / Ярославский музей-заповедник

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Археолог Раскопки Ученый ДНК Болезнь
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Комментарии
4
Гость
7 минут
Это Татарские кости! История лжёт! Это Мы им тогда наваляли!))
Гость
10 минут
А про что статья? Разрыли Кладбище, и довольны по самую Ж! 👎
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Гость
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