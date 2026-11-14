Чем болели ярославцы в XIII веке? Археологи раскопали зубы древних горожан и причину вымирания города

Ученые рассказали, чем болели ярославцы в 13 веке. Такие данные им удалось выяснить через ДНК древних горожан, которое они извлекли из зубов.
«Зимой 1238 года войска Батыя уничтожили Ярославль. Спустя почти восемь веков ученые Института археологии РАН и их коллеги впервые прочитали в зубах погибших горожан, какие инфекции были у них в крови в последние часы жизни», — рассказали в Ярославском музее-заповеднике.
Пульпа зуба (мягкая рыхлая соединительная ткань, которая заполняет внутреннюю полость зуба и пронизана кровеносными сосудами и нервными волокнами) сохраняет ДНК микроорганизмов, которые циркулировали в крови человека.
Ученые выявили у древних ярославцев возбудителей столбняка, раневого ботулизма, газовой гангрены, кишечного патогена и ацинетобактера Баумана. Также в зубах обнаружили бактерии кариеса и пародонтита.
Вместе это микробиологический автограф осажденного города: массовые ранения и раны, загрязненные землей
Что это за заболевания?
Столбнячная палочка — опасная бактерия, которая является возбудителем столбняка (тяжелое заболевание нервной системы);
Раневой ботулизм — редкая форма ботулизма (смертельное токсико-инфекционное заболевание), которая возникает, когда споры бактерий попадают в открытую рану;
Газовая гангрена — крайне тяжелая, смертельно опасная инфекция мягких тканей и мышц, которая развивается при заражении анаэробными бактериями, которые обитают в почве и пыли;
Кишечный патоген — микроорганизм (бактерия, вирус или простейшее), который попадает в желудочно-кишечный тракт и вызывает острые кишечные инфекции, например ротавирус;
Ацинетобактер Баумана — бактерия, которая является возбудителем самых опасных заболеваний (пневмония, сепсис, менингит);
Бактерия кариеса — основной возбудитель кариеса (заболевание твердых тканей зубов, которое приводит к их разрушению);
Пародонтит — воспалительное заболевание тканей, которое приводит к разрушению костной ткани и потере зубов.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе музея, раскопки проходили на Стрелке. Там останки и были найдены. Правда, пока посмотреть на такие экспонаты возможности у жителей нет.
«Эти материалы Институт археологии ещё не передавал в наш музей», — объяснили в пресс-службе.