Чем болели ярославцы в XIII веке? Археологи раскопали зубы древних горожан и причину вымирания города

Что нашли при раскопках в Ярославле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ученые рассказали, чем болели ярославцы в 13 веке. Такие данные им удалось выяснить через ДНК древних горожан, которое они извлекли из зубов.

«Зимой 1238 года войска Батыя уничтожили Ярославль. Спустя почти восемь веков ученые Института археологии РАН и их коллеги впервые прочитали в зубах погибших горожан, какие инфекции были у них в крови в последние часы жизни», — рассказали в Ярославском музее-заповеднике.

Пульпа зуба (мягкая рыхлая соединительная ткань, которая заполняет внутреннюю полость зуба и пронизана кровеносными сосудами и нервными волокнами) сохраняет ДНК микроорганизмов, которые циркулировали в крови человека.

Ученые выявили у древних ярославцев возбудителей столбняка, раневого ботулизма, газовой гангрены, кишечного патогена и ацинетобактера Баумана. Также в зубах обнаружили бактерии кариеса и пародонтита.

Вместе это микробиологический автограф осажденного города: массовые ранения и раны, загрязненные землей Ярославский музей-заповедник

Что это за заболевания? Узнать Столбнячная палочка — опасная бактерия, которая является возбудителем столбняка (тяжелое заболевание нервной системы); Раневой ботулизм — редкая форма ботулизма (смертельное токсико-инфекционное заболевание), которая возникает, когда споры бактерий попадают в открытую рану; Газовая гангрена — крайне тяжелая, смертельно опасная инфекция мягких тканей и мышц, которая развивается при заражении анаэробными бактериями, которые обитают в почве и пыли; Кишечный патоген — микроорганизм (бактерия, вирус или простейшее), который попадает в желудочно-кишечный тракт и вызывает острые кишечные инфекции, например ротавирус; Ацинетобактер Баумана — бактерия, которая является возбудителем самых опасных заболеваний (пневмония, сепсис, менингит); Бактерия кариеса — основной возбудитель кариеса (заболевание твердых тканей зубов, которое приводит к их разрушению); Пародонтит — воспалительное заболевание тканей, которое приводит к разрушению костной ткани и потере зубов.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе музея, раскопки проходили на Стрелке. Там останки и были найдены. Правда, пока посмотреть на такие экспонаты возможности у жителей нет.

«Эти материалы Институт археологии ещё не передавал в наш музей», — объяснили в пресс-службе.

Где велись раскопки в Ярославле Источник: Где нашли останки ярославцев (новые результаты полногеномного секвенирования археологической ДНК) | Доклады XIII межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» / Ярославский музей-заповедник