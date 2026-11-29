Пенсионерку исключили из очереди на жилье, потому что ее взрослая дочь взяла ипотеку Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Сестры-сироты из Екатеринбурга десятки лет стояли в очереди на жилье, а когда им уже пообещали дать трехкомнатную квартиру, то потеряли всё: из списка их просто вычеркнули. Как рассказала E1.RU Оксана, дочь одной из сестер, причиной стало то, что сама Оксана купила в ипотеку комнату в доме коридорного типа, где еще даже не прописала ни себя, ни других членов семьи. Администрация сочла, что ее 64-летняя мать вполне может жить с дочкой и квартира ей не положена. Подробности — в материале E1.RU.

«Вам придется съехать»

Татьяна и ее младшая сестра Наташа остались сиротами в детстве. Сначала от рака умерла их мама, через пару лет из-за болезни скончался отец. Девочки попали в детские дома: Татьяна в один, ее младшая сестренка — в другой, потому что была совсем маленькой.

С 1981 года им по наследству перешло по 1/4 доли в доме на две квартиры. Вот только к моменту, когда старшая из сестер вышла из приюта, дом уже обветшал, жить там было просто невозможно. Четыре года спустя Татьяну подняли в очереди на улучшение жилищных условий, потому что износ их жилья оценивался уже в 81%.

В 1992 году в доме случился пожар, уничтоживший его практически целиком. Собственник второй половины с нуля перестроил свою часть, а Татьяна с Натальей и их дети остались прописаны в квартире, которой по сути уже не существовало. Техническое обследование, подтвердившее это, провели в 2005 году.

«В очередь на улучшение жилищных условий после мамы автоматически попала и ее сестра, и дети, которые родились позже. Владелец второй квартиры в том доме перестроил свою половину давно, а наша просто развалилась. Мы все до сих пор прописаны на голой земле», — рассказывает Оксана.

Там, где когда-то был дом на две квартиры, теперь отстроен новый Источник: «Яндекс.Карты»

Сама Татьяна сначала жила в общежитии, которое ей выделили от завода. В 1981 году вышла замуж и жила в квартире мужа, после развода снимала квартиру с дочкой, а когда та вышла замуж, переехала. С 2015 года она живет в квартире родственника по договору безвозмездного пользования.

Владелец жилья умер, и продолжать жить там она не может — в феврале 2027 года право собственности перейдет наследникам, и те уже предупредили Татьяну Геннадьевну, что ей в свои 64 года придется съехать.

Пообещали квартиру, а потом вычеркнули

К переезду из дома, где Татьяна Геннадьевна живет сейчас, она была готова. Год назад Татьяне с Натальей, а также их семьям пообещали выдать на всех трехкомнатную квартиру по договору соцнайма, но на самом последнем этапе решение поменяли и просто вычеркнули из очереди.

«В ноябре 2025 года мне позвонили, потому что я уже подключилась к вопросу и была указана как основной контакт. Предложили нам трехкомнатную квартиру на всех: мама, я, мой ребенок, тетя с дочкой и у них еще трое детей. В апреле этого года сказали, что квартиру дадут через два месяца, а в июне пришел отказ. Потому что у меня и у сестры ипотеки. Но ладно мы, а наши мамы тут при чем? У меня комната в доме коридорного типа на 35 квадратов (48,51 квадратного метра с учетом помещений общего пользования)», — рассказывает Оксана.

Моему сыну 15 лет. Как мы, две взрослые женщины и почти взрослый мужчина, на 35 квадратах все будем находиться? Оксана

Дочь Татьяны Геннадьевны уже писала обращения в прокуратуру, депутатам и даже президенту, но результата это пока не дало.

Что говорит эксперт

Почему пенсионерку исключили из очереди из-за того, что дочь взяла ипотеку, E1.RU объяснила основатель юридической компании «Асгард» Ксения Шашкова. По ее словам, загвоздка в том, что дочь Татьяны автоматически попала в очередь при рождении, как потом и ее ребенок, но не вышла из нее.

«Если указано, что в очереди стояла семья из трех человек, то доход и минимальная площадь обеспеченности жилым помещением делятся тоже на троих. Нужно было вносить корректировки в учетное дело, чтобы в очереди осталась только Татьяна, которая и осталась без жилья. Поскольку этого не было сделано, то и посчитали площадь появившегося у дочери жилья на всех. Учетную ставку рассчитывают исходя из собственности любого из членов семьи, вне зависимости от прописки », — пояснила юрист.

По ее словам, у Татьяны Геннадьевны еще есть шанс вернуться в очередь, если ее дочь со своим ребенком снимутся с учета. Сделать это можно через суд в рамках оспаривания распоряжения районной администрации о снятии семьи с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилья.

«Взамен аварийного жилья должны выделять равнозначную площадь, то есть ровно ту, которую они занимали. Но в суде нужно будет доказать, что совершеннолетняя дочь с ипотекой больше не ведет совместного хозяйства с другими гражданами, стоящими в очереди, и не проживает по месту регистрации — тут как раз проблем не будет, раз дом снесен. Тогда утрата у нее права на получение равнозначного жилья ввиду ее личного обеспечения жильем не является основанием для одновременной утраты у оставшихся членов семьи права на получение этого жилья», — добавила Ксения Шашкова.