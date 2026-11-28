Вечером 27 ноября в Ярославле отгремел концерт Филиппа Киркорова. Король эстрады приехал в столицу Золотого кольца России с внушительной подготовкой, в его команду входят около 40 человек.
Выступление артиста началось с задержкой в 30 минут и длилось почти 2,5 часа. Все это время певец без перерыва пел, танцевал и общался с публикой.
Как прошел концерт — в фоторепортаже 76.RU.
Последний раз Филипп Киркоров давал концерт в Ярославле почти 10 лет назад — в 2017 году. Тогда он привез в город три фуры нарядов.
Вот что говорят зрители о концерте:
«Концерт супер. И круто, что он был в Ярославле, не пришлось ехать в Москву за ним», — поделилась читательница 76.RU. «Пусть лучше артисты приезжают и радуют зрителей, чем только по телевизору их видеть. Для города такие концерты — отличное событие, хорошо, что не отменили», — пишут в комментариях.
«В зал запустили не сразу, и само выступление началось с задержкой в 30 минут. Было сложно найти место в партере: не сразу увидели номера. Не могу не отметить, что все зрительницы в зале были как на подбор: стильные, красивые, вежливые. Все красотки! А вот на „Максим“ было много пьяных», — делятся в Сети.
«Как бы то ни было, он все равно история. История нашего детства, нашей молодости. Эти песни пели несколько поколений: наши бабушки, родители. Эти песни мы знаем наизусть, непонятно откуда! И, слушая сейчас хиты прошлых лет, немного вспоминаешь детство и молодость», — поделилась девушка.
В начале выступления Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций, он обратился к ярославцам с трогательной речью. На его щеках появились следы слез.
«Я очень рад вас видеть сегодня в этом зале, я благодарен вам, что вы пришли, что вы поверили мне, что вы любите меня. Дорогого стоит ваша любовь, ваше отношение. И то, что несмотря ни на что, вы верите мне, а не тем, кто за моей спиной говорит какие-то неприятные вещи», — сказал со сцены Филипп Киркоров.
В финале Филипп обратился к тем, кто хотел сорвать его концерт.
«Покажите в соцсетях своих, как всё было, и пусть они обзавидуются тому, что их мерзкий, гадкий план — сорвать концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле — провалился с треском. Потому что вашу любовь я не отдам никому и никогда!» — сказал Филипп Киркоров и запел.
Напомним, за несколько недель до выступления участники ярославского отделения «Союза десантников России» во главе с руководителем Андреем Палачевым требовали от местных властей отменить концерт из-за юмористического ролика 2020-го.
Однако выступление состоялось. Публика одарила поп-звезду букетами роз, один из зрителей также подарил Филиппу шляпу. Каким был концерт — смотрите в нашем онлайн-репортаже.