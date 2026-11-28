Как прошел концерт Киркорова в Ярославле — фото Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вечером 27 ноября в Ярославле отгремел концерт Филиппа Киркорова. Король эстрады приехал в столицу Золотого кольца России с внушительной подготовкой, в его команду входят около 40 человек.

Выступление артиста началось с задержкой в 30 минут и длилось почти 2,5 часа. Все это время певец без перерыва пел, танцевал и общался с публикой.

Как прошел концерт — в фоторепортаже 76.RU.

Последний раз Филипп Киркоров давал концерт в Ярославле почти 10 лет назад — в 2017 году. Тогда он привез в город три фуры нарядов.

Перед началом концерта в холле можно было купить мерч Источник: Александр Куренной / 76.RU

Также торговали ретро-открытками Источник: Александр Куренной / 76.RU

На концерте собралась публика разных возрастов. Места занимали заранее Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие успели сделать памятные фото перед началом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Киркоров собрал «Арену-2000» в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Король на сцене Источник: Александр Куренной / 76.RU

Филипп Киркоров приехал с подтанцовкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хиты Киркорова пробивали на эмоции Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие не смогли усидеть на месте Источник: Александр Куренной / 76.RU

За время выступления артист сменил десятки нарядов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот что говорят зрители о концерте:

«Концерт супер. И круто, что он был в Ярославле, не пришлось ехать в Москву за ним», — поделилась читательница 76.RU. «Пусть лучше артисты приезжают и радуют зрителей, чем только по телевизору их видеть. Для города такие концерты — отличное событие, хорошо, что не отменили», — пишут в комментариях.

«В зал запустили не сразу, и само выступление началось с задержкой в 30 минут. Было сложно найти место в партере: не сразу увидели номера. Не могу не отметить, что все зрительницы в зале были как на подбор: стильные, красивые, вежливые. Все красотки! А вот на „Максим“ было много пьяных», — делятся в Сети.

«Как бы то ни было, он все равно история. История нашего детства, нашей молодости. Эти песни пели несколько поколений: наши бабушки, родители. Эти песни мы знаем наизусть, непонятно откуда! И, слушая сейчас хиты прошлых лет, немного вспоминаешь детство и молодость», — поделилась девушка.

Филипп Киркоров выступал с живой музыкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

А зал подпевал каждый трек Источник: Александр Куренной / 76.RU

В разгар вечера Филипп Киркоров спустился в зал Источник: Александр Куренной / 76.RU

А затем вновь зажег на сцене Источник: Александр Куренной / 76.RU

В начале выступления Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций, он обратился к ярославцам с трогательной речью. На его щеках появились следы слез.

«Я очень рад вас видеть сегодня в этом зале, я благодарен вам, что вы пришли, что вы поверили мне, что вы любите меня. Дорогого стоит ваша любовь, ваше отношение. И то, что несмотря ни на что, вы верите мне, а не тем, кто за моей спиной говорит какие-то неприятные вещи», — сказал со сцены Филипп Киркоров.

В финале Филипп обратился к тем, кто хотел сорвать его концерт.

«Покажите в соцсетях своих, как всё было, и пусть они обзавидуются тому, что их мерзкий, гадкий план — сорвать концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле — провалился с треском. Потому что вашу любовь я не отдам никому и никогда!» — сказал Филипп Киркоров и запел.

Напомним, за несколько недель до выступления участники ярославского отделения «Союза десантников России» во главе с руководителем Андреем Палачевым требовали от местных властей отменить концерт из-за юмористического ролика 2020-го.