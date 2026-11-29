Биологически активные добавки продают без рецепта Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эти ролики многим попадаются в соцсетях: для «женского прайма» советуют принимать вместе два БАДа — инозитол и магний. Блогеры утверждают, что эти пищевые добавки улучшают метаболизм, избавляют от отеков, лишнего веса, проблем с кожей, нежелательной растительности на лице и теле и неприятного запаха в интимной зоне. Это комбо рекомендуют в том числе тем, кто страдает синдромом поликистозных яичников. 29.RU спросил у гинеколога Ирины Пироговой, действительно ли стоит принимать эти добавки, чтобы улучшить женское здоровье.

«Это не лечение»

— Могут ли эти два БАДа в комплексе решить какие-то проблемы у женщины, улучшить состояние?

— Во врачебной практике у нас такой комбинации нет, что надо именно вот эти два препарата назначать и тем более вместе. Есть отдельно магний, есть отдельно инозитол. Возможно, его вместе комбинируют как «волшебные таблетки» из разряда «магний нас успокоит, а инозитол улучшит метаболизм и нормализует гормональный фон».

По свойствам БАДа инозитол действительно может другие функции выполнять, помимо улучшения метаболизма, и относительно молочных желез, и состояния кожи. Но это просто свойства, которые ему приписывают, я не могу их подкрепить какими-то источниками литературными.

Магний мы используем как препарат для успокоения, рассматриваем отдельные его формы как БАД в некоторых случаях.

Но стоит понимать, что БАД — это биологически активная добавка к нашему рациону питания. Если мы хотим хорошо выглядеть, не страдать от чего-то, мы должны прийти на прием к врачу и, во-первых, исключить, что у нас нет никаких заболеваний и не требуется лечение лекарственными средствами. Только после этого мы можем рассматривать БАДы. И то перед этим хорошо обсудить, как мы питаемся, как мы живем.

Магний и инозитол в комбинации однозначно не могут выступить как стопроцентное решение проблем в виде улучшения внешнего вида, состояния, запаха в интимной зоне, волос. Только в комбинации с назначением правильного лечения, как дополнение. Это не может идти первой линией и тем более как лечение.

БАД не может быть заменой всему. Это не волшебная таблетка, которую ты принял, и она улучшит кожу, уберет запах, уберет растительность. Ирина Пирогова врач-гинеколог

Чаще их назначают в комплексе, аккуратно, под контролем, четко обговаривая с женщиной, зачем мы это делаем. Нельзя назначить БАД и сказать: «У тебя всё будет отлично, мы стабилизируем гормональный фон, ты будешь прекрасна».

«Мы не можем доверять составу»

— Правда ли, что магний и инозитол могут помочь женщинам с синдромом поликистозных яичников (СПЯ)?

— Считаю, что нет. Я не могу ссылаться на какие-то исследования, которые будут этот вопрос подтверждать. Тем более комбинация магния и инозитола. Это две разные биологически активные добавки.

В отношении инозитола у нас действительно есть в клинических рекомендациях пометка, что мы можем назначать его для девушек с СПЯ вместо другого лекарственного средства, чтобы улучшить метаболизм. Но мы должны обязательно информировать пациентку, что это не лекарство и мы не даем стопроцентную гарантию, что у нее будет от него польза и не будет побочных реакций. То есть как врач я могу назначить инозитол, обговаривая ситуацию с женщиной. В отношении магния у нас таких пометок в протоколе нет.

— Насколько БАДы вообще полезны? Могут ли, наоборот, навредить? Кому стоит принимать, а кому нет?

— К любым БАДам нужно подходить аккуратно. Мы не можем полностью доверять составу, который заявляет производитель, потому что это не лекарства, они не проходят специальную проверку, не вносятся в реестр, на который мы можем опираться, назначая препарат. Мы как врачи не уверены, что в этой капсуле. Может, там будет 70% активного вещества и 30% вспомогательного, а может быть, 10% активного вещества.

Мы не можем рекомендовать определенные фирмы, у нас нет на это права. Женщины сами покупают в аптеках, на маркетплейсах, смотрят у блогеров артикулы и заказывают. Вряд ли кто-то приходит к своему доктору и смотрит состав, спрашивает, можно ли это применять.

В наше время соцсети, блогеры, маркетинг — всё едино. Человеку проще принимать информацию из рилсов, где тебе скажут: «У тебя прыщи, темные волосы? Прими этот препарат, и всё будет здорово». Конечно, хочется верить.

Но лучше на такую рекламу сильно не вестись, пойти к специалисту и вместе, разобравшись, какой у БАДа производитель и состав, начать вводить его в рацион. Ирина Пирогова врач-гинеколог

БАДы могут навредить, потому что, во-первых, индивидуальная непереносимость, могут быть аллергические компоненты. Если вы уже наблюдаетесь у врача с каким-то диагнозом, принимаете какие-то лекарства, сто процентов, прежде чем добавлять в рацион БАД, лучше подойти и проконсультироваться.

Если на приеме мы назначаем БАД, такое бывает, мы прописываем схему и информируем пациента, что мы отказываемся от этих добавок, если будут побочные реакции и как-то не так себя женщина почувствует.

Магний может навредить

Как рассказал «Доктору Питеру» невролог Алексей Маматов, принимать магний «на всякий случай» не всегда оправданно.

— Обещания, что магний улучшит сон, успокоит, снимет мышечные спазмы и вернет энергию, не имеют убедительной доказательной базы. Если у человека действительно есть дефицит этого минерала, его нужно восполнить. Однако дополнительный прием магния при нормальных его показателях не гарантирует улучшений, — объясняет врач.

По словам эксперта, судороги, утомляемость и нарушения сна могут быть связаны с физической нагрузкой, нарушениями сна, заболеваниями щитовидной железы, анемией и другими состояниями. А когда магния слишком много, возникают неприятные побочки:

— Избыточное количество магния из добавок может вызывать диарею, тошноту и боли в животе, а при нарушении функции почек повышается риск его накопления.