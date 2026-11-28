Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Знакомьтесь, это Николай Беляков — главный денди Самары.

Он променял джинсы и джемпер на панталоны и фрак XIX века еще в студенческие годы. Первый камзол сшил сам за 2 месяца. Сесть за швейную машинку его заставили… знаменитые юристы.

Изучая теорию права, Николай на парах рассматривал портреты мыслителей-юристов XVIII–XIX веков — Бентама, Милля, Токвиля. Ему очень понравилось, как они выглядели, и Николай решил привнести их стиль и в свой гардероб.

«В моем гардеробе: три рубашки, трое панталон, два шейных платка, три жилета, три шляпы — соломенная, черный и бежевый цилиндры, пальто. Темно-синий и светло-зеленый фраки. Ночная рубашка, ночной колпак, халат, тапочки в тюркском стиле. Туфли и сапоги. Очки ношу чисто для пижонства. Нашел их на барахолке, отнес в оптику и попросил заменить линзы на обычные стекла. Саквояж купил в антикварном магазине в Саратове, он совдеповский, годов сороковых-пятидесятых, но выглядит стильно. В общей сложности все обошлось в 150–180 тысяч рублей», — говорит Николай.