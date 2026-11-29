Свиное мясо стало самым доступным Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Пока россияне хватаются за сердце у прилавков, наблюдая, как куриное филе догоняет по цене говядину, свинина неожиданно превратилась в самый доступный продукт на мясном рынке. По данным Росстата, за год килограмм свинины подорожал всего с 400 до 414 рублей — рост на скромные 3,5%. То есть ниже, чем даже официальная инфляция.

Куры не в курсе, что стали дорогими Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU Курица дорожала быстрее всех Куриное мясо за год прибавило почти 19% — с 238 до 282 рублей за килограмм;

рыба как источник доступного белка подорожала почти на 17% — c 337 до 397 рублей за килограмм;

говядина выросла в цене на 11,7% — с 683 до 763 рублей;

баранина, казалось бы, удивила меньше всех — плюс 1,3%, с 820 до 831 рубля, но она и так была самой дорогой, а потому абсолютно недоступной.

На этом фоне свинина выглядит едва ли не спасителем семейного бюджета: пока курица дорожает, свиная лопатка стала почти вдвое дешевле куриного филе.

При этом производители свинины жалуются на снижение рентабельности, которое неумолимо двигает отрасль к проблемам. Как так получилось, что свинина и для покупателя осталась доступной, и для производителя стала капканом? Об этом MSK1.RU рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

— Почему свинина на фоне тотального подорожания других видов мяса и рыбы так мало прибавила в цене?

— Всё дело в том, что в течение значительной части 2026 года свиноводы сталкивались с избытком предложения. Производство увеличивалось быстрее, чем внутренний спрос, а экспортные поставки не позволяли полностью реализовать образовавшиеся излишки.

По данным Национального союза свиноводов, за январь — сентябрь производство свинины выросло на 2,2% в годовом выражении. Однако темпы прироста постепенно замедлялись. Если в первом полугодии выпуск животных на убой в сельхозорганизациях увеличился на 4,3%, то в июле прирост составил уже только 1,1%.

Это избыточное предложение и оказывало давление на закупочные цены. В начале года стоимость товарных свиней опускалась практически до уровня себестоимости, что как раз и создавало серьезные проблемы для производителей.

— А потом куриное мясо начало дорожать, и переработчики побежали за свининой. Насколько сильно этот «эффект замещения» подтолкнул спрос?

— К концу октября оптовая стоимость бройлера выросла на 37% в годовом выражении. И на фоне подорожания птицы разница в стоимости отдельных видов мяса заметно сократилась: по оценкам моих коллег-экспертов, свиная лопатка стала почти вдвое дешевле куриного филе.

Это повлияло, во-первых, на потребителей. Часть покупателей стала чаще выбирать свинину, поскольку она позволяет разнообразить рацион без существенного увеличения расходов.

Во-вторых, повлияло на мясоперерабатывающие предприятия. Производители колбас, полуфабрикатов и других мясных изделий начали активнее использовать свинину в рецептурах. Если куриное сырье дорожает, замена части ингредиентов становится способом сдержать себестоимость готовой продукции.

— То есть свинина стала выгоднее для переработчиков? Но ведь оптовые цены на нее пошли вверх — на 11% год к году. Почему же тогда в магазинах мы этого почти не видим?

— Оптовые изменения не сразу отражаются на ценниках магазинов: торговые сети работают по долгосрочным контрактам и могут некоторое время удерживать прежние цены. После продолжительного периода низких закупочных цен предприятия получили возможность постепенно повышать стоимость продукции.

— Хорошо, для покупателя свинина осталась доступной. А что происходит с самими свиноводами? Ведь если оптовые цены растут, казалось бы, они должны зарабатывать больше?

— Несмотря на повышение оптовых цен, положение российских свиноводов остается непростым. Главная проблема отрасли заключается в том, что себестоимость производства растет быстрее, чем доходы предприятий от реализации продукции.

На экономику свиноводческих комплексов влияют несколько основных статей расходов: корма, энергоресурсы, заработная плата, ветеринарное обслуживание, кредиты и инвестиции.

По оценкам консалтинговой компании Neo, за январь — июнь 2026 года рентабельность свиноводства составила 10% против 24% за аналогичный период прошлого года.

И осеннее повышение оптовых цен пока не способно полностью компенсировать потери предыдущих месяцев. Поэтому, несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры, говорить о полноценном восстановлении доходности отрасли преждевременно.

— На свинину приходится треть всего съедаемого в России мяса. То есть это сейчас главный мясной продукт для миллионов россиян. И всех волнует, что с ней будет дальше.

— А дальнейшая ситуация будет зависеть от соотношения спроса и предложения, от стоимости кормов, от динамики производства курятины и возможностей экспорта.

Если курица останется дорогой, свинина сможет сохранить часть дополнительного спроса со стороны переработчиков и населения. Это будет поддерживать оптовые цены.

Однако есть и обратный сценарий. Если производство курицы восстановится, а ее стоимость начнет снижаться, часть спроса может вернуться к привычному распределению между двумя видами мяса.

— А как экспорт свинины повлияет на внутренние цены?

— Пока внутреннее производство растет быстрее, чем возможности реализации продукции за рубежом, избыток предложения будет ограничивать потенциал повышения цен. Но производители не могут бесконечно компенсировать увеличение расходов за счет повышения стоимости продукции: слишком быстрое подорожание может привести к снижению покупательского спроса.

Так что в ближайшей перспективе главным вопросом станет не просто возможность продавать свинину дороже, а способность производителей получать достаточную прибыль для покрытия расходов, обслуживания кредитов и дальнейшего развития предприятий.