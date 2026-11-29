Более тысячи дронов сбили над несколькими регионами России, сотни летели на Москву. Беспилотники также целились по промышленным предприятиям и частным домам. Подробнее об ударах рассказываем в нашем материале.
В Воронежской области сбили 29 дронов. О разрушениях сообщил губернатор Александр Гусев.
«При падении обломков БПЛА, по предварительным данным, в одном из районов огнем уничтожен частный дом. Еще в четырех повреждены остекление, кровля и фасад, ряд хозпостроек. В другом районе осколки посекли фасад и остекление двух частных домов», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Мужчине и трем женщинам понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса. Двоих из них уже отпустили к родственникам. Оставшиеся пока находятся под наблюдением врачей.
Больше 20 беспилотников уничтожили над Самарской областью. Глава региона Вячеслав Федорищев рассказал, что целями стали промышленные предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Ростовской области сбили больше 80 дронов в Новошахтинске и в восьми районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском. Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и еще уточняется, добавил губернатор Юрий Слюсарь.
В сторону Московского региона летели 542 беспилотника с 17:00 (мск) 28 ноября по 7:00 (мск) 29 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — отметил Собянин.
О разрушениях и жертвах главы других регионов не сообщали, но известно, что всего сбили 1017 дронов. По данным Минобороны, их уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Республиками Татарстан и Крым.