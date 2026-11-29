Информация о разрушениях после атаки еще уточняется (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Более тысячи дронов сбили над несколькими регионами России, сотни летели на Москву. Беспилотники также целились по промышленным предприятиям и частным домам. Подробнее об ударах рассказываем в нашем материале.

В Воронежской области сбили 29 дронов. О разрушениях сообщил губернатор Александр Гусев.

«При падении обломков БПЛА, по предварительным данным, в одном из районов огнем уничтожен частный дом. Еще в четырех повреждены остекление, кровля и фасад, ряд хозпостроек. В другом районе осколки посекли фасад и остекление двух частных домов», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Мужчине и трем женщинам понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса. Двоих из них уже отпустили к родственникам. Оставшиеся пока находятся под наблюдением врачей.

Больше 20 беспилотников уничтожили над Самарской областью. Глава региона Вячеслав Федорищев рассказал, что целями стали промышленные предприятия. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Ростовской области сбили больше 80 дронов в Новошахтинске и в восьми районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском. Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и еще уточняется, добавил губернатор Юрий Слюсарь.

В сторону Московского региона летели 542 беспилотника с 17:00 (мск) 28 ноября по 7:00 (мск) 29 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — отметил Собянин.