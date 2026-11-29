Строительство отеля на Волжской набережной в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля идет строительство отеля на Волжской набережной возле Митрополичьих палат и Ильинско-Тихоновской церкви неподалеку от Успенского собора. Только вокруг стройки разгорается новый скандал. Как сообщила градозащитница Ольга Мазанова, работы задели памятник археологии федерального значения.

Территория Рубленого города проходит от современного стадиона «Спартаковец» вдоль Которосли до смотровой площадки у Успенского собора и к Арсенальной (или Волжской) башне. А совсем недалеко от исторической территории Рубленого города — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Все-таки застройщик „ООО ИНТЕР-Отель“ залез за границы участка, где ранее были проведены археологические исследования, чем нарушил требования законодательства РФ об охране объектов культурного наследия! Зафиксировано повреждение памятника археологии федерального значения „Стрелка — место основания города Ярославля в начале XI в.“», — написала на своей странице в соцсетях ярославна.

ООО «ИНТЕР-отель» образовано в 2007 году в Ярославле. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“», занимающееся недвижимостью. Директор ООО «Интер-отель» — Алексей Фризер. Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе фирмы числилось 411,5 млн рублей.

Градозащитница получила ответ от Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области. В ведомстве сообщили, что по указанному вопросу проводится проверка прокуратуры Кировского района.

«Факт проведения работ вне территории (участков), согласованных службой, нашел свое подтверждение при проведении совместного с прокуратурой осмотра. На основании вышеизложенного служба усматривает в действиях застройщика, допустившего нарушения обязательных требований, предусмотренных федеральным законодательством, признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, а именно: нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия», — рассказали в ГСООКН Ярославской области.

По ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ может грозить штраф в размере от 15 000 до 200 000 рублей. Для должностных лиц сумма больше — от 25 000 до 400 000 рублей, а для юридических лиц — от 200 000 до пяти миллионов рублей.

Так выглядел один из первых эскизов отеля, который хотят построить Источник: Владимир Плоткин / Archi.ru

Напомним, в декабре 2025 года региональный Минстрой выдал разрешение компании ООО «ИНТЕР-отель» на строительство гостиницы. Оно будет действовать до конца 2026 года. Сами работы планируют закончить к декабрю 2028 года.

Кстати, пятизвездочную гостиницу в центре города планирует построить с 2011 года. Сначала проектом занималось ЗАО «Курорт „Золотое кольцо“». Но мэрия им не выдала разрешения на строительство. К проекту вернулись через несколько лет — в 2017 году к реализации приступила компания «ИНТЕР-отель». Однако старт строительства неоднократно откладывался. Изначально планировалось открыть гостиницу к 2021 году.

После, в 2021 году, проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы. Территорию под стройку обнесли забором. Но в 2024 году Министерство строительства отказало в выдаче разрешения. Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа. В октябре 2025 года суд встал на сторону компании.