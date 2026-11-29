Зеленский все еще надеется на помощь США Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Украина готова к прекращению огня и хочет перейти к переговорам. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако есть одно важное условие.

«Мы готовы к таким шагам — остановиться там, где мы стоим. Мы говорим — прекращение огня на линии соприкосновения», — сказал Зеленский в интервью изданию Al Jazeera.

По его словам, это считается большим компромиссом. Он также верит, что президент США Дональд Трамп по-прежнему обладает достаточным влиянием, чтобы найти путь к прекращению конфликта. Зеленский надеется, что ситуация не сложится таким образом, что «за это должна платить Украина».

Россия не согласится на очередное прекращение огня в зоне украинского конфликта, если у Москвы не будет ясности, что произойдет после него, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, сначала необходимо определить четкие принципы будущей системы безопасности, а уже затем переходить к урегулированию украинского конфликта.

Президент России сообщал, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня. Однако после ударов по Крымскому мосту договариваться Россия с Украиной не будет.