Россияне смогут выступить на соревнованиях по синхронному плаванию и прыжкам в воду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) лишила Канаду права проведения двух турниров в грядущем сезоне. Об этом сообщается на сайте организации.

«Первый этап Кубка мира по водным видам спорта по прыжкам в воду 2027 года, который пройдет с 25 по 28 февраля 2027 года, будет перенесен в Мексику на тот же период. Четвертый этап Кубка мира по синхронному плаванию World Aquatics 2027, запланированный на 29 апреля — 1 мая 2027 года, будет исключен из календаря соревнований до определения нового места проведения», — говорится в сообщении.

Такое решение приняли на фоне заявлений канадского правительства, которые четко дали понять, что русским и белорусским спортсменам запретят въезд в страну. Исключения сделают лишь для тех, кто будет участвовать в соревнованиях в нейтральной позиции на их условиях. В федерации плавания добавили, что готовы вернуться в Канаду для проведения будущих мероприятий под эгидой организации.

«World Aquatics стремится к проведению инклюзивных и общедоступных международных соревнований без политического вмешательства», — добавили в World Aquatics.