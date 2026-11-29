Гибрид белого и бурого возможен в ближайшем будущем Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Гибрид белого и бурого медведя уже замечен в России, о чем мы уже рассказывали. Наши коллеги из NGS24.RU поговорили с биологом Яковом Колесниковым о том, каким может быть «кремовый» медведь и когда конкретно его могут увидеть в лесах Сибири, в регионе были отмечены нападения на людей как бурых, так и белых медведей. Гибриды, к счастью, к людям пока не выходили. А вот бурые устроили настоящее нашествие. По всей России с начала года люди больше 12 тысяч раз сообщали, что видели медведя рядом с домом. Звери нападали на людей 87 раз, 36 человек погибли.

Гибрид белого и бурого медведя называют полярным гризли, пизли, пиззли или гроларом. Такие животные встречаются и в неволе, и в дикой природе. В России для них пока нет отдельного названия, но есть высокая вероятность, что в русском языке приживется название «бело-бурый медведь», или белобур. Их уже видели в Сахалинской области на самом южном острове Курильской гряды и на острове Кунашир.

Встретятся относительно скоро

По словам Якова Колесникова, ареалы двух видов сближаются из-за глобального потепления и таяния морского льда. Белым медведям становится труднее добывать тюленей, и они начинают искать новые места для охоты, в том числе перемещаются южнее. При этом бурые медведи наоборот — расширяют по суше свою территорию обитания в сторону Арктики.

— Если посмотреть на темпы потепления, то мишки встретятся относительно скоро. В худшем случае, в принципе, такое можно ожидать уже в ближайшие годы… Физиологических «противопоказаний» для смешения этих видов нет. Есть примеры в зоопарках, такие случаи официально зарегистрированы в Канаде. На территории Якутии уже было зафиксировано пересечение ареалов белого и бурого медведей, — говорит биолог, специалист Музея геологии Центральной Сибири Яков Колесников.

По его словам, в теории — так как примеров еще слишком мало, чтобы делать выводы — гибридная линия будет более хищной по сравнению с бурым медведем.

Так может выглядеть гибрид белого и бурого медведей Источник: сгенерировано нейросетью

— При скрещивании, насколько мне известно, гибриды наследуют промежуточные признаки. В плане поведения они всё-таки чуточку больше похожи на белых медведей. Они там и игрушки притаптывают похоже, как белые медведи, лед разбивают (наблюдения велись в зоопарке. — Прим. ред.), и свою добычу они теребят по аналогии с ними. В целом с признаками не всё однородно, но чаще всего отмечается, что они более плотоядные, чем бурые медведи. Но при этом получают способность есть всё, — рассказывает биолог.

А рыбачить они будут лучше? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Будет ли он агрессивнее, чем обычные медведи, ученый спрогнозировать затруднился: «Медведь остается медведем, балалайку в лапы он точно не возьмет».

— Но с гибридной линией есть одна проблема. У них в среднем довольно мешающий им выживать окрас: кремовый, либо, скорее, бежевый. В заснеженных условиях Крайнего Севера такой кремовый мех не очень эффективен. В лесных условиях это тоже довольно яркое пятно, — считает Яков Колесников.

По его мнению, от таких гибридов может быть безусловная польза, если белые медведи, которых сейчас относят к вымирающему виду, исчезнут. Тогда помесь может оказаться генетическим резервом уже в рамках северной популяции бурых хищников.

Осенью 2026 года в Сети завирусилось сообщение о том, что на Курилах нашли медведей необычного серебристого окраса. Якобы они гибрид белого и бурого хищников. Тогда же заговорили о процессе смешения видов в природе как о свершившемся факте.

Медведь с генетическими мутациями Источник: Игорь Бобырь / kurilskiy.ru

Однако ученые заповедника «Курильский» опровергли эту информацию. Оказалось, что это бурые медведи с редкой генетической особенностью окраса. Светлая шерсть появилась из-за мутации в гене, влияющем на выработку темного пигмента. По мнению экспертов, светлый окрас мог давать медведям преимущество при ловле рыбы, а также способствовать их сохранению в популяции, поскольку местные охотники не охотились на таких животных из-за суеверий.