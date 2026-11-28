Филипп Киркоров высказался о концерте в Ярославле Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), zakroma.rest / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец Филипп Киркоров поделился впечатлениями после концерта в Ярославле. В своих социальных сетях он опубликовал множество видео с выступления. Успел и прогуляться по городу — делился с подписчиками пейзажами с Волжской набережной, Богоявленской площади, а заодно показал и «Арену-2000», где давал концерт.

«Ярославль, ну какой же красивый зимний вечер мы с вами устроили! Кое-кто очень хотел сорвать этот концерт. В итоге треснул только их план. А мы с вами пели так, что, кажется, слышала вся Волга! Спасибо за ваши голоса, за тепло и за то, как вы меня встретили. Ярославль, обнимаю! До скорой встречи», — написал Филипп Киркоров.

Заглянул певец и в ресторан «Закрома». Об этом рассказали в самом заведении, опубликовав фото с королем эстрады.

«Такие встречи — всегда особенная радость для нашей команды», — рассказали в «Закромах».

Напомним, выступление Филиппа Киркорова прошло в «Арене-2000» вечером 27 ноября. Артист приехал в столицу Золотого кольца России с внушительной подготовкой, в его команду входят около 40 человек.

Во время концерта певец без перерыва пел, танцевал и общался с публикой. Мы делали фоторепортаж с мероприятия.

В финале Филипп Киркоров тоже обращался к тем, кто хотел сорвать его концерт.

«Покажите в соцсетях своих, как всё было, и пусть они обзавидуются тому, что их мерзкий, гадкий план — сорвать концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Ярославле — провалился с треском. Потому что вашу любовь я не отдам никому и никогда!» — сказал Филипп Киркоров и запел.

За несколько недель до выступления участники ярославского отделения «Союза десантников России» во главе с руководителем Андреем Палачевым требовали от местных властей отменить концерт из-за юмористического ролика 2020-го.