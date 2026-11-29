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В каких городах России есть Дзержинский район Источник: Александр Куренной / 76.RU

29 ноября День рождения празднует Дзержинский район в Ярославле. В народе его называют по-простому — Брагино. В 2026 году району исполняется 47 лет.

А знали ли вы, что Дзержинский район есть не только в Ярославле? Редакция 76.RU поговорила с местными из других городов, для которых такое название не в новинку. Что же из себя представляют Дзержинские районы в России — собрали в нашем тексте.

Дзержинский район назван в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского — российского и польского революционера, советского государственного и политического деятеля.

Ярославль

В Ярославле такой район появился в 1979 году. Сейчас его площадь составляет около 43–44 квадратных километров.

«Местные называют этот район Брагино. Район с развитой инфраструктурой, много магазинов, удобный транспорт, школ и детских садов достаточно. Мало мест для культурного отдыха. Репутация, конечно, не очень. Плохой имидж сложился в 90-е, так и до сих пор его называют бандитским. Много криминальных новостей оттуда», — рассказала ярославна.

Волгоград

Здесь Дзержинский район уже крупнее, чем в Ярославле. Его площадь составляет около 85,8 квадратных километров. А проживает в районе 185–189 тысяч человек.

Кстати, у района тоже есть народное название — Жилуха, а жителей поселка Ангарское называют ангариками.

«Вообще, Дзержинский — единственный район города, у которого нет выхода к Волге. В целом район спальный, но Ангарский славился криминальными историями», — поделилась местная жительница.

Новосибирск

В Новосибирске Дзержинский район появился 1 октября 1933 года. Его площадь составляет около 36,5–41,3 квадратных километров.

«Это район красивой старой постройки», — рассказала одна из местных жительниц.

Пермь

В Перми Дзержинский район достаточно большой. Его площадь — 63,24 квадратных километров. В районе проживает более 174 тысяч человек.

«Район расположился на двух берегах. На левом идут крупные стройки. Есть большой лесной массив, поэтому здесь можно жить в спокойствии и умиротворении. Но правая часть не особо развита, туда ездят в основном те, кто там и живет», — описала район в своем городе местная жительница.

Оренбург

Здесь Дзержинский район появился в 1945 году. Это второй по площади район Оренбурга — около 127 квадратных километров. Местные называют его кратко — Степной.

«Там тихо, рядом парки, церковь, недалеко самые крупные ТЦ, в общем, всё рядом. Лично мне он не нравится, я в другом месте живу. Криминальные новости оттуда часто», — рассказала горожанка.