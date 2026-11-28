В Ярославле студентки обвинили педагога в домогательствах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Скандал в Ярославском медицинском колледже обрастает все новыми подробностями. Ранее студентки написали жалобы на 73-летнего преподавателя физкультуры. Они утверждали, что он якобы домогался их. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Общественность не оставила ситуацию без внимания. В защиту педагога высказались родители студентов и бывшие ученики. Они уверены, что он не мог сделать ничего подобного. Дочь преподавателя написала открытое письмо Екатерине Мизулиной. В нем она утверждала, что проблемы начались после конфликта ее отца и другого педагога. И что студентки из группы последнего написали те самые жалобы. Женщина сообщила, что семья будет подавать иск о клевете.

Адвокат Андрей Алешкин специально для 76.RU сделал разбор, в котором объяснил, что может грозить участникам конфликта. И кто в этой ситуации рискует стать фигурантом уголовного дела.

«Не безобидная студенческая интрига»

Как объяснил юрист, в этой ситуации есть принципиальный момент: заявление о домогательствах и заведомо ложное обвинение в таком преступлении — две совершенно разные ситуации. Но обе требуют серьезной правовой оценки.

«Если проверка установит, что преподаватель действительно совершал действия сексуального характера в отношении студенток, он должен понести ответственность в соответствии с законом. Возраст педагога, его стаж и положительные характеристики не могут служить оправданием противоправного поведения», — рассказал Андрей Алешкин.

Но если подтвердится обратная версия — что обвинения были сознательно придуманы, а студенток намеренно подговорили оговорить человека из-за конфликта между преподавателями, — это уже не безобидная студенческая интрига. Это потенциально уголовно наказуемое деяние. Андрей Алешкин адвокат

Первое, на что необходимо обратить внимание, по словам адвоката, — это статья 306 УК РФ, предусматривающая ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

«Если человек сознательно сообщает правоохранительным органам вымышленные сведения о преступлении, понимая, что этого не происходило, ему может грозить до двух лет лишения свободы. Если такое обвинение касается тяжкого или особо тяжкого преступления — до трех лет», — рассказал адвокат.

При этом не всякая ложная жалоба автоматически становится заведомо ложным доносом. Для квалификации по указанной статье необходимо установить факт обращения именно в правоохранительные органы и доказать, что заявитель осознавал ложность сообщаемых сведений.

«Если ложные сведения распространялись публично, в том числе в интернете, может применяться статья 128.1 УК РФ — „Клевета“. В зависимости от обстоятельств и способа распространения предусмотрены штрафы и другие виды наказания. Уголовная ответственность за эти преступления наступает с 16 лет. Поэтому возраст каждой участницы здесь имеет принципиальное значение», — объяснил Андрей Алешкин.

«Нужны конкретные доказательства»

Как рассказывала дочь педагога, скандал начался после того, как ее отец поссорился с другим преподавателем. Женщина уверена, что обвинения в сторону ее отца связаны с этим напрямую.

«Отдельный вопрос — возможная роль второго преподавателя. Если будет доказано, что он не просто участвовал в конфликте, а сознательно организовал распространение ложных обвинений, подстрекал студенток к заведомо ложным заявлениям или непосредственно участвовал в их подготовке, его действия также могут получить уголовно-правовую оценку. Но для этого нужны конкретные доказательства: переписки, аудиозаписи, свидетельские показания и другие материалы», — объяснил Андрей Алешкин.

После того как скандал попал в публичное пространство, а в колледж наведались сотрудники правоохранительных органов, 73-летнему педагогу стало плохо с сердцем. Его увезли на скорой в больницу имени Семашко.

Как объяснил юрист, у педагога есть основания обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовать компенсацию морального вреда.

«Статья 152 ГК РФ позволяет требовать опровержения порочащих сведений, если их несоответствие действительности будет установлено. Более того, если состояние здоровья мужчины действительно ухудшилось вследствие этой истории, он вправе ставить вопрос о возмещении вреда здоровью и связанных с ним расходов», — рассказал Андрей Алешкин.

Но здесь потребуется доказать медицинскими документами не только сам факт ухудшения состояния, но и причинно-следственную связь между действиями ответчиков и наступившими последствиями. Сам по себе вызов скорой помощи еще не означает автоматического возникновения обязанности выплатить компенсацию. Андрей Алешкин адвокат

Право на компенсацию принадлежит прежде всего самому пострадавшему преподавателю. Члены его семьи могут потребовать возмещения морального вреда, если докажут нарушение именно их прав.

«Я бы также предостерег всех участников этой истории от публичных обвинений до завершения проверки. Нельзя превращать социальные сети в суд, где человека можно сначала объявить преступником, а потом, когда выяснятся новые обстоятельства, просто удалить публикацию и сделать вид, что ничего не произошло», — рассказал адвокат.

Репутация человека, которую он создавал десятилетиями, может быть разрушена за один день. И если кто-то сознательно использует обвинения в сексуальных домогательствах как инструмент сведения личных счетов, это должно получить соответствующую правовую оценку. Андрей Алешкин адвокат

Андрей Алешкин уверен: в этой истории необходимо установить правду.

«Не защитить преподавателя любой ценой и не поверить студенткам исключительно на основании коллективной жалобы. А разобраться в каждом эпизоде, установить факты и привлечь к ответственности тех, чья вина будет доказана», — рассказал юрист.