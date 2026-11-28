В финале Гран-при у Трусовой будет пять соперниц Источник: Alexandra Trusova / Telegram

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) стала единственной россиянкой, которая прошла в финал Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В решающем турнире в Китае она будет соперничать с представительницами Японии, Эстонии и Грузии.

Соперницами Игнатовой станут японки Монэ Тиба, Мао Симада и Ами Накаи, эстонка Нина Петрыкина и грузинка Анастасия Губанова. В каждой дисциплине за победу на соревнованиях поборются по шесть фигуристов или пар, набравших больше всего очков по итогам шести этапов. Финал пройдет с 10 по 12 декабря в Чунцине, пишет ТАСС.

Чтобы попасть в финал Гран-при, фигуристам было необходимо войти в шестерку сильнейших по сумме баллов. Игнатова дважды завоевала серебряные медали — на турнирах в Китае и США. Эти результаты позволили ей закрепиться в группе лидеров общего зачета.

На заключительном этапе в Токио шанс на финал сохранял еще один российский спортсмен Владислав Дикиджи. По итогам двух программ он набрал 250,22 балла, занял седьмое место и в число финалистов не попал.

Александре Игнатовой (Трусовой) 22 года, она родилась в Рязани. Фигуристка стала серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018 и 2019).