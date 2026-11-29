Город постепенно менялся, а знакомые улицы приобретали совершенно другой облик Источник: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Кажется, что 2016-й был совсем недавно, а на деле прошло уже 10 лет! Вы помните, каким был Ярославль в те годы? Тогда рекламные баннеры скрывали фасады зданий, яркие вывески заполняли городские площади, а на привычных перекрестках еще не было новых построек.

За прошедшие годы многое изменилось: появились новые здания, преобразились общественные пространства, исчезли некоторые рекламные конструкции, начались масштабные работы по благоустройству улиц. Где-то город изменился до неузнаваемости, а где-то сохранил свой привычный облик.

В этом фоторепортаже предлагаем сравнить Ярославль сегодня и в 2010-е. Мы брали кадры 10- и 15-летней давности. Давайте вместе вспомним, каким был город и как время преобразило знакомые места.

Здания на улице Свободы освободились от рекламных баннеров Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Странное ощущение — видеть это место без торгового центра «Аура». Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Еще несколько лет назад рекламные баннеры буквально захватили здания на улице Свободы Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Еще недавно на этом месте была реклама сауны, а теперь здесь возвышается новое здание Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

На пересечении улиц Свободы и Собинова появилось новое здание, которое сегодня уже стало привычной частью городского пейзажа Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Только посмотрите, сколько ярких вывесок было на Богоявленской площади! Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова продолжаются работы по благоустройству в рамках создания нового пешеходного центра. Торговые палатки исчезли, однако отдельные уличные предприниматели продолжают свою деятельность. Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Прошло несколько лет, и Волковский театр вновь скрыт за реставрационным баннером Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Строительство второго корпуса бизнес-центра на площади Труда растянулось почти на два десятилетия. За это время площадь тоже изменилась: здесь появился необычный круглый экран, ставший еще одной новой деталью городского пространства. Источники: Google maps, Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы также показывали, что сейчас на месте советских кинотеатров в Ярославле.

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