Ни работа за столом, ни тяжелый физический труд не заменяют спорт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не всякая физическая нагрузка одинаково полезна для мозга. Она может действовать по-разному: все зависит от того, выбрал ли человек ее сам или получил по работе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Public Health.

«Эти результаты ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что для здоровья мозга важно каждое движение», — заявил сотрудник Лаборатории эволюционной биологии физической активности Университета Южной Калифорнии Натан Фетер.

Авторы исследования пришли к выводу, что тяжелая физическая работа повышает риск развития деменции на 20 процентов, тогда как занятия спортом на досуге снижают вероятность возникновения этого недуга на 24 процента. В медицине это явление называют парадоксом физической активности.

Для сохранения ясности ума важен не столько объем нагрузок, сколько их характер. К примеру, любители ходьбы, бега, плавания или велоспорта контролируют темп тренировок и могут снизить уровень стресса. Работники ручного труда, напротив, часто сталкиваются с переутомлением, нехваткой отдыха и хроническим напряжением.

Врачи объясняют вред тяжелого физического труда не самими движениями, а неблагоприятными условиями работы. На здоровье сотрудников зачастую влияют шум, загрязненный воздух, стресс и нехватка времени на отдых.

Медики изучили результаты 74 исследований, охвативших более 4,2 миллиона человек в возрасте от 45 до 93 лет из 30 стран мира. За здоровьем участников наблюдали в среднем 10 лет, фиксируя случаи болезни Альцгеймера, сосудистой деменции и других когнитивных нарушений.