В ЯГПУ им. К. Д. Ушинского завершили ремонт в корпусе на Которосльной набережной, 66. В этом здании обучаются студенты факультета русской филологии и культуры и факультета иностранных языков.
Как редакции 76.RU сообщили студенты, в здании провели капитальный ремонт на четвертом этаже. В обновленных аудиториях уже проводят занятия. Также работы затронули коридоры и санузлы, а на втором этаже отремонтировали актовый зал.
Ранее для этих целей на портале «Госзакупки» искали подрядчика. Согласно документации, он должен был приступить к работам 1 мая 2026 года, а к 30 июля 2026 года ремонт планировали завершить, но работы затянулись. С 1 апреля в корпусе анонсировали перекрытие четвертого этажа, туалета и лестницы.
Рассматриваем, как теперь выглядит корпус университета.
Напомним, всего на ремонт готовы были выделить 27,537 млн рублей. Из них 12 млн — на аудитории, 9 млн — на коридоры, по 3 млн — на актовый зал и санузлы.