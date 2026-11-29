Ремонт в корпусе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Источник: читатель 76.RU

В ЯГПУ им. К. Д. Ушинского завершили ремонт в корпусе на Которосльной набережной, 66. В этом здании обучаются студенты факультета русской филологии и культуры и факультета иностранных языков.

Как редакции 76.RU сообщили студенты, в здании провели капитальный ремонт на четвертом этаже. В обновленных аудиториях уже проводят занятия. Также работы затронули коридоры и санузлы, а на втором этаже отремонтировали актовый зал.

Ранее для этих целей на портале «Госзакупки» искали подрядчика. Согласно документации, он должен был приступить к работам 1 мая 2026 года, а к 30 июля 2026 года ремонт планировали завершить, но работы затянулись. С 1 апреля в корпусе анонсировали перекрытие четвертого этажа, туалета и лестницы.

Рассматриваем, как теперь выглядит корпус университета.

Коридоры полностью обновили Источник: читатель 76.RU

На четвертом этаже появились места для отдыха Источник: читатель 76.RU Поставили и круглые столики Источник: читатель 76.RU

Полки украсили домашними растениями Источник: читатель 76.RU

На стенах появились белые надписи Источник: читатель 76.RU

А цитатами писателей украсили стены в аудиториях Источник: читатель 76.RU

Так выглядят двери из коридора Источник: читатель 76.RU

Вот и сами аудитории Источник: читатель 76.RU

Закупили новые парты и стулья Источник: читатель 76.RU Почти в каждой аудитории появились современные интерактивные доски Источник: читатель 76.RU

Задекорировали стены и портретами писателей Источник: читатель 76.RU

При оформлении использовали синий цвет Источник: читатель 76.RU