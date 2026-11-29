Источник: «КИОН»

В онлайн-кинотеатре «КИОН» вышли три серии шестисерийного байопика «Сталин» (16+) Владимира Бортко, рассказывает «Фонтанка». Действие начинается в 1945 году, после Великой Отечественной войны, когда пожилой Сталин уже ощущает некоторую усталость и поговаривает о выходе на пенсию, но рассуждает, что страну оставить не на кого.

Консультантом «Сталина» выступил историк консервативного толка Евгений Спицын, который неустанно трудится над очисткой образа Сталина, подвергшегося оголтелому и несправедливому, по мнению Спицына, очернению в перестроечные годы. Насколько произведение Бортко справляется с этой очисткой, вопрос дискуссионный: сериал снят осторожно и слишком старается создавать ощущение взвешенной позиции, чтобы он мог повлиять на человека с устоявшейся точкой зрения на Сталина и его роль в истории. Впрочем, новый повод для ожесточенных дискуссий между сталинистами и антисталинистами он, несомненно, подкинет, хотя и не из-за своих художественных достоинств, психологической глубины или идеологической смелости, а лишь потому, что этот спор вечен.

Источник: «КИОН»

Но если представить зрителя, до этого историей вообще не интересовавшегося, никакого собственного отношения к Сталину не выработавшего, а слышавшего краем уха разве что известные строчки из стихов и песен («Сталин думает о нас» или «Товарищ Сталин, вы большой ученый»), то для него сериал может послужить достаточно наглядной иллюстрацией этих цитат. В прологе первой серии на «Ближней даче» герой делится своими думами о русском народе, вспоминая эпизод из своей туруханской ссылки, когда во время половодья погиб один из ссыльных, по которому его товарищ не стал слишком горевать, а больше беспокоился о том, чтобы напоить кобылу. Сначала Сталин поражается: «Что же вы скотину жалеете больше, чем людей?», а потом приятно удивляется, когда тот же самый ссыльный великодушно отдает ему во время пурги свою бекешу: «Вот тогда на севере я и полюбил русский народ, я понял его».

Главный социологический вывод, который Сталин делает из туруханской притчи, заключается не просто в том, что русский народ прекрасен, но главное — в том, что русский человек нуждается в твердом руководстве и ему нужен вождь, как бы он ни назывался, «иначе русские теряются». Эту концепцию с готовностью подтверждает сестра-хозяйка Варвара Истомина (Кристина Бабушкина), которая слушает рассказ, сидя на полу у сталинской кровати: «И правда, я сама ничего ни придумать, ни сделать не могу, если мне начальство не прикажет или вы. А уж когда скажут, тогда меня не остановишь».

Преданная Варя, окружившая Сталина поистине материнской заботой, немного прибедняется насчет своей неспособности принимать самостоятельные решения и в какой-то момент потихоньку отдает часовому, охраняющему дачу, указ не выпускать хозяина на улицу слишком холодной ночью, чтобы тот не простудился. Сталин сначала гневается и увольняет часового, но на следующий день понимает, что обслуга просто слишком переживает за него, и сменяет гнев на милость.

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Такими нехитрыми мелодраматическими приемами Бортко пытается неуклюже вылепить объемный образ Сталина: вот вроде бы жесткий властитель, на чей-то взгляд даже тиран, но и ему не чужды человеческие порывы, и он способен оценить хорошее отношение. Однако притаившийся под гримом и париком Игорь Миркурбанов играет секретаря ЦК ВКП(б) так нейтрально и в общем-то равнодушно, без огонька, что зрителю трудно ощутить какую-то живую и искреннюю эмоцию по отношению к этому экранному персонажу (если попробовать абстрагироваться от предубеждения к нему, хоть положительного, хоть отрицательного, как к реальному политическому деятелю).

Не помогает даже вмешательство еще одной доброй русской женщины, старающейся дополнительно утеплить линию взаимной любви Сталина и русского народа: объезжая Орловскую область, где после военной разрухи народ живет в маловыносимых условиях, вождь встречает местную жительницу (Дарья Мороз) сразу с двумя пустыми ведрами. Эта плохая примета ничуть не пугает вождя — он велит взять вёдра секретарю обкома и направляется в убогое жилище матери троих детей, никогда в жизни не видевших конфет, которыми их угощает Сталин. Заканчивается эта сентиментальная сцена самыми нежными объятиями «отца народов» и растроганной орловчанки.

Источник: «КИОН»

Кроме стихотворения Сергея Михалкова «Сталин думает о нас» (Михалков должен появиться в следующих трех сериях), сериал отсылает и к хрестоматийному антисталинскому стихотворению Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны». Рукописный листок с этими строками Сталин обнаруживает в деле Мандельштама, работая ночью с документами, и читает его медленно и обстоятельно, слегка хохотнув на словах про «кремлевского горца». Дочитывает мандельштамовскую «антиоду» Сталин уже на заседании Политбюро, где с плохо скрытым удовольствием декламирует своим «плохим боярам» строчки: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей…»

Тут мандельштамовский текст попадает в точку: уже на уровне сценария многие из персонажей «Сталина» прописаны небрежно и тянут разве что на полулюдей, хотя в сериале много замечательных актеров.

Например, Александр Баширов в роли зампреда комитета партийного контроля Матвея Шкирятова, который зачитывает Сталину, присматривающему преемника, характеристики из личных листков по учету кадров. Это немного напоминает аналогичные моменты с характеристиками на членов НСДАП из сериала «Семнадцать мгновений весны», но если у Татьяны Лиозновой немецкие кадры имели либо хорошие, либо очень хорошие характеристики, то в советском Политбюро разнообразие чуть побольше, например: «Хрущев Н. С., жесток, энергичен, хитер и умен, скорее хитер. Стремится быть местным лидером, плохо рассчитывает последствия своих действий».

Понятна любовь Владимира Бортко к Баширову, которого он снимал в роли Бегемота в «Мастере и Маргарите», но в таком сериале, как «Сталин», эксцентрическому башировскому таланту разгуляться негде, так что актеру остается лишь верноподданнически таращить глаза. И тем более он неуместен здесь, поскольку вызовет у определенной части аудитории воспоминание о ярком образе полубезумного диссидента Толика из фильма Сергея Соловьева «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», начинавшего каждое утро с прослушивания сообщения о смерти Сталина, отдельно смакуя фразу «дыхание Чейна — Стокса».

Источник: «КИОН»

Немного энергичнее и выразительнее остальных сталинских сподвижников (или тайных противников) выглядит Виктор Сухоруков в роли Никиты Хрущева, особенно когда пьет водку и юродствует, называя себя «безработным» после того, как его снимают с поста в Киеве и возвращают в Москву, где ему нечего делать, кроме как читать материалы Политбюро и костерить ленинградских «подлюк». Имеются в виду заговорщики, вынашивающие планы создания отдельной российской компартии, которые позже будут осуждены по «Ленинградскому делу», однако в роли их хмурого предводителя Алексея Кузнецова даже отличный актер Виталий Кищенко смотрится несколько блекло, как еще один экспонат музея восковых фигур, которые режиссер заставил двигаться и произносить текст, но так и не смог вдохнуть в них настоящую жизнь.