В ноябре впервые был официально утвержден ГОСТ на русскую традиционную кухню, в котором подробно описаны ингредиенты, особенности приготовления и рекомендации по подаче 132 блюд. Документ, по словам его создателей, призван систематизировать блюда русской кухни, опираясь на их историческую основу, помочь сохранить аутентичность рецептов и защитить отечественное кулинарное наследие от упрощений и фальсификаций.
Как по ГОСТу положено готовить главные новогодние салаты, разбирался «Доктор Питер» вместе со специалистами Донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
Оливье не с колбасой, а с рябчиками
Это царь среди салатов, именно он уверенно лидирует в онлайн-продажах готовых блюд, если верить статистике. Но каноничный вариант вы в доставке вряд ли найдете — сейчас объясним.
Стандарт предусматривает две разновидности оливье — историческую и современную.
«Главная сенсация нового стандарта — в обоих рецептурах не предусмотрена колбаса. Она допускается, если салат называется „оливье с колбасой“ и в составе указана именно колбаса», — говорят эксперты.
Ингредиенты исторического (эталонного) оливье по ГОСТу:
рябчики жареные (запеченные);
картофель отварной (в мундире);
огурцы свежие;
для заправки соус провансаль (майонез) с добавкой сои-кабуль — это исторический пряный ферментированный соус, который дает необходимую глубину вкуса.
В качестве декора предлагают использовать каперсы, оливки или маслины, раковые шейки, листья салата (латук), ланспик (плотное желе из осветленного крепкого бульона, сваренного на костях рябчиков) и свежие трюфели. Сверху можно натереть свежий черный трюфель. Подготовленные продукты укладывают слоями, заправляя каждый соусом, или перемешивают.
Современный оливье, согласно ГОСТу, — это холодная закуска из овощей и белкового продукта. Его основные ингредиенты:
мясо, птица или дичь в жареном, запеченном или отварном виде;
картофель отварной;
огурцы свежие, соленые или маринованные;
яйца отварные;
горошек зеленый консервированный или свежий;
для заправки — майонез.
Также можно использовать мясные продукты (ветчину, колбасу, язык), рыбу (отварную, запеченную, соленую или копченую), готовые морепродукты. Однако, по словам специалистов, в любом варианте к названию салата должно быть добавлено слово, означающее наличие в составе основного ингредиента. Например, «салат оливье с колбасой или с морепродуктами».
Все ингредиенты мелко нарезают, смешивают и заправляют соусом, в который допускается добавить сметану. В список дополнительных ингредиентов также могут входить отварная морковь, обычный или красный лук, листья зеленого салата — романо или латук.
Селедка под шубой: архитектурный пирог
Согласно ГОСТ, «шуба» — не смесь, а слоеный архитектурный пирог. Нижний слой — сельдь, но, чтобы легче было делить салат на порции, можно сделать дополнительный нижний слой из картошки. Если добавляете в шедевр яйца, их надо натирать на терке поверх салата — белки и желтки по отдельности.
Итак, в составе слоев должны быть:
рыба — сельдь слабосоленая или пряного посола без кожи и костей. Использование иваси или другой рыбы допускается, но на этикетке или в меню должно быть четко указано: «под шубой из иваси»;
овощи — картофель, морковь, свекла, можно добавить пастернак, репу, сельдерей (отваренные, запеченные или приготовленные на пару);
яйца — куриные, сваренные вкрутую.
Все слои надо заправлять тонким слоем майонеза полностью или частично, можно использовать также сметану. Минимум такому салату надо дать постоять для созревания 4 часа, а оптимальным временем называют 6–8 часов, то есть лучше оставить на ночь. За это время вкусы слоев должны объединиться, а майонез — стабилизироваться.
«Финальный свекольный слой должен быть покрыт майонезом так, чтобы после пропитки (стандарт требует выдержки не менее 6 часов при температуре +2…+4 °C) он приобрел глубокий гранатовый, но не грязно-розовый оттенок», — добавляют специалисты.
Подавать селедку под шубой советуют порционно в кулинарных кольцах — для пущей эстетики.
Как выбрать готовый салат
Если покупаете готовые салаты, не помешает оценить их безопасность для здоровья.
«Основа готовых салатов — вареные овощи, мясо, яйца, майонез — создают питательную среду для размножения микроорганизмов. Даже при соблюдении технологии на производстве нарушение температурного режима при хранении или транспортировке в торговой сети может привести к резкому росту патогенной микрофлоры», — подчеркивают эксперты Донского филиала ЦОК АПК.
Чтобы снизить риски праздничного застолья, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:
Выбирайте продукцию проверенных производителей. Обращайте внимание на результаты независимых экспертиз.
Проверяйте условия хранения в магазине. Убедитесь, что витрина поддерживает температуру от +2 до +6 °C.
Не покупайте салат, если нарушена целостность упаковки или истек срок годности. И помните: даже если безопасность салата подтверждена документально, его качество зависит не только от производителя, но и от того, как его хранили в магазине и дома.
Ну а к Новому году лучше всё-таки приготовить салаты самим — так вы точно будете уверены в их качестве.
«И не заправляйте весь объем сразу. Майонез — благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому соус лучше добавлять непосредственно перед подачей салата», — заключили специалисты Донского филиала ЦОК АПК.
А что по диете?
Врач, кандидат медицинских наук, эксперт по питанию, спортсмен и последователь ЗОЖ Сергей Тетюшкин рассказал, как сделать ПП-версию оливье. Вот что он советует:
Замените часть или весь картофель на цветную капусту или пастернак.
Возьмите вместо докторской колбасы вареную куриную грудку.
Уменьшите количество яиц (1–2 вместо 4–6).
Попробуйте низкокалорийные заправки: йогурт с дижонской горчицей и лимонным соком; творог с кефиром и горчицей; тофу с лимонным соком и горчицей. Все ингредиенты достаточно как следует перемешать.
Готовый рецепт:
300 г куриной грудки;
400 г цветной капусты (вместо картофеля);
100 г моркови;
100 г свежемороженого гороха;
100 г маринованных огурцов;
2 яйца;
йогуртовая заправка (смотрите рецепт выше).
Грудку и морковь отвариваем. Капусту и горошек припускаем в воде, чтобы они оставались альденте — внутри чуть хрустящими. Для этого капусту варят всего 2–3 минуты после закипания, горошек просто обдают кипятком. Охлаждаем всё и нарезаем кубиком. Смешиваем, заправляем, оставляем в прохладном месте — салат настоится, вкус раскроется, станет ярким и насыщенным. Украшаем веточкой петрушки — готово.