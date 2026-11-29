Никакой докторской колбаски в рецепте ГОСТ не предусматривает Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В ноябре впервые был официально утвержден ГОСТ на русскую традиционную кухню, в котором подробно описаны ингредиенты, особенности приготовления и рекомендации по подаче 132 блюд. Документ, по словам его создателей, призван систематизировать блюда русской кухни, опираясь на их историческую основу, помочь сохранить аутентичность рецептов и защитить отечественное кулинарное наследие от упрощений и фальсификаций.

Как по ГОСТу положено готовить главные новогодние салаты, разбирался «Доктор Питер» вместе со специалистами Донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Оливье не с колбасой, а с рябчиками

Это царь среди салатов, именно он уверенно лидирует в онлайн-продажах готовых блюд, если верить статистике. Но каноничный вариант вы в доставке вряд ли найдете — сейчас объясним.

Стандарт предусматривает две разновидности оливье — историческую и современную.

«Главная сенсация нового стандарта — в обоих рецептурах не предусмотрена колбаса. Она допускается, если салат называется „оливье с колбасой“ и в составе указана именно колбаса», — говорят эксперты.

Ингредиенты исторического (эталонного) оливье по ГОСТу:

рябчики жареные (запеченные);

картофель отварной (в мундире);

огурцы свежие;

для заправки соус провансаль (майонез) с добавкой сои-кабуль — это исторический пряный ферментированный соус, который дает необходимую глубину вкуса.

В качестве декора предлагают использовать каперсы, оливки или маслины, раковые шейки, листья салата (латук), ланспик (плотное желе из осветленного крепкого бульона, сваренного на костях рябчиков) и свежие трюфели. Сверху можно натереть свежий черный трюфель. Подготовленные продукты укладывают слоями, заправляя каждый соусом, или перемешивают.

Современный оливье, согласно ГОСТу, — это холодная закуска из овощей и белкового продукта. Его основные ингредиенты:

мясо, птица или дичь в жареном, запеченном или отварном виде;

картофель отварной;

огурцы свежие, соленые или маринованные;

яйца отварные;

горошек зеленый консервированный или свежий;

для заправки — майонез.

Также можно использовать мясные продукты (ветчину, колбасу, язык), рыбу (отварную, запеченную, соленую или копченую), готовые морепродукты. Однако, по словам специалистов, в любом варианте к названию салата должно быть добавлено слово, означающее наличие в составе основного ингредиента. Например, «салат оливье с колбасой или с морепродуктами».

Все ингредиенты мелко нарезают, смешивают и заправляют соусом, в который допускается добавить сметану. В список дополнительных ингредиентов также могут входить отварная морковь, обычный или красный лук, листья зеленого салата — романо или латук.

Селедка под шубой: архитектурный пирог

Согласно ГОСТ, «шуба» — не смесь, а слоеный архитектурный пирог. Нижний слой — сельдь, но, чтобы легче было делить салат на порции, можно сделать дополнительный нижний слой из картошки. Если добавляете в шедевр яйца, их надо натирать на терке поверх салата — белки и желтки по отдельности.

Итак, в составе слоев должны быть:

рыба — сельдь слабосоленая или пряного посола без кожи и костей. Использование иваси или другой рыбы допускается, но на этикетке или в меню должно быть четко указано: «под шубой из иваси»;

овощи — картофель, морковь, свекла, можно добавить пастернак, репу, сельдерей (отваренные, запеченные или приготовленные на пару);

яйца — куриные, сваренные вкрутую.

Все слои надо заправлять тонким слоем майонеза полностью или частично, можно использовать также сметану. Минимум такому салату надо дать постоять для созревания 4 часа, а оптимальным временем называют 6–8 часов, то есть лучше оставить на ночь. За это время вкусы слоев должны объединиться, а майонез — стабилизироваться.

«Финальный свекольный слой должен быть покрыт майонезом так, чтобы после пропитки (стандарт требует выдержки не менее 6 часов при температуре +2…+4 °C) он приобрел глубокий гранатовый, но не грязно-розовый оттенок», — добавляют специалисты.

Подавать селедку под шубой советуют порционно в кулинарных кольцах — для пущей эстетики.

Как выбрать готовый салат

Если покупаете готовые салаты, не помешает оценить их безопасность для здоровья.

«Основа готовых салатов — вареные овощи, мясо, яйца, майонез — создают питательную среду для размножения микроорганизмов. Даже при соблюдении технологии на производстве нарушение температурного режима при хранении или транспортировке в торговой сети может привести к резкому росту патогенной микрофлоры», — подчеркивают эксперты Донского филиала ЦОК АПК.

Чтобы снизить риски праздничного застолья, специалисты рекомендуют придерживаться простых правил:

Выбирайте продукцию проверенных производителей. Обращайте внимание на результаты независимых экспертиз. Проверяйте условия хранения в магазине. Убедитесь, что витрина поддерживает температуру от +2 до +6 °C. Не покупайте салат, если нарушена целостность упаковки или истек срок годности. И помните: даже если безопасность салата подтверждена документально, его качество зависит не только от производителя, но и от того, как его хранили в магазине и дома.

Ну а к Новому году лучше всё-таки приготовить салаты самим — так вы точно будете уверены в их качестве.

«И не заправляйте весь объем сразу. Майонез — благоприятная среда для размножения бактерий, поэтому соус лучше добавлять непосредственно перед подачей салата», — заключили специалисты Донского филиала ЦОК АПК.

А что по диете?

Врач, кандидат медицинских наук, эксперт по питанию, спортсмен и последователь ЗОЖ Сергей Тетюшкин рассказал, как сделать ПП-версию оливье. Вот что он советует:

Замените часть или весь картофель на цветную капусту или пастернак. Возьмите вместо докторской колбасы вареную куриную грудку. Уменьшите количество яиц (1–2 вместо 4–6). Попробуйте низкокалорийные заправки: йогурт с дижонской горчицей и лимонным соком; творог с кефиром и горчицей; тофу с лимонным соком и горчицей. Все ингредиенты достаточно как следует перемешать.

Готовый рецепт:

300 г куриной грудки;

400 г цветной капусты (вместо картофеля);

100 г моркови;

100 г свежемороженого гороха;

100 г маринованных огурцов;

2 яйца;

йогуртовая заправка (смотрите рецепт выше).