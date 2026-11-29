В Минтрансе назвали безопасность полетов приоритетом Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Минтранс поддержал предложение депутатов Госдумы о едином черном списке авиадебоширов, которым авиакомпании смогут отказывать в перелетах. Проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в нижнюю палату парламента. Об этом заявил глава министерства Дмитрий Ядров.

«Мы поддержали инициативу парламентариев, соответствующие проекты изменений в Воздушный кодекс и КоАП уже внесены в Государственную думу. Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров — безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», — сказал Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

По словам Ядрова, сейчас каждая авиакомпания ведет собственный перечень пассажиров, которым может отказывать в перевозке. Новый механизм позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика стало законным основанием для отказа в перевозке и у других компаний, пояснил он.

Недавно черные списки авиапассажиров предложили расширить, включив в них лиц, наказанных за мелкое хулиганство. Кабмин концептуально поддержал законопроект и рекомендовал усилить часть его пунктов. В частности, в правительстве предложили не просто разрешить, а обязать авиакомпании передавать друг другу сведения об авиадебоширах.