Пока одни думают, как бы продлить себе отпуск за счет праздников, другие вычисляют, как побольше заработать Источник: perplexity

В 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиян ждут 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней — столько же, сколько было в 2026 году. По Трудовому кодексу ежегодный оплачиваемый отпуск — не меньше 28 календарных дней. Его можно делить на части, но хотя бы одна часть должна быть не короче 14 дней.

MSK1.RU рассказывает простыми словами, в какие месяцы отпуск будет выгоднее по деньгам, а когда его лучше присоединить к праздникам, чтобы дольше отдыхать.

Больше всего рабочих дней будет в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре — по 22 дня.

Меньше всего работы в январе: 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных. Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Первый рабочий день — понедельник, 11 января.

Самые короткие рабочие недели в 2027 году у россиян будут в конце февраля и начале ноября — всего по три дня Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Отпускные считают не по рабочим, а по календарным дням. При постоянном доходе и полностью отработанном расчетном периоде примерная формула такая: месячная зарплата ÷ 29,3 × количество дней отпуска .

Возьмем для примера менеджера Алексея, который получает 100 000 рублей в месяц и берет отпуск на 14 дней. Расчет будет такой: 100 000 ÷ 29,3 × 14 = 47 781 рубль.

Главное правило: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск по деньгам . При фиксированном окладе один рабочий день в таком месяце стоит дешевле, поэтому вместе с отпускными вы теряете меньше.

В 2027 году самые выгодные месяцы — март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в каждом по 22 рабочих дня.

Если Алексей с окладом 100 000 рублей уйдет в отпуск с 2 по 15 августа, он пропустит десять рабочих дней. За них он получил бы 45 454 рубля, но отпускные будут больше — 47 781 рубль.

А теперь предположим, что наш менеджер собрался на те же две недели, но в январе — с 17-го по 30-е число. Отпускных ему дадут, как и в августе, 47 781 рубль, а вот за рабочие дни в этот промежуток времени — 66 666 рублей.

Теперь давайте подсчитаем: за 10 рабочих дней в январе при зарплате в 100 000 зарплата составит 66 666 рублей, а в августе — 45 454 рубля. То есть разница составит 21 212 рублей.

Когда отпуск лучше брать, чтобы дольше отдыхать

Если хочется больше дней подряд, отпуск стоит присоединять к праздникам и выходным. Это не всегда выгодно по деньгам, зато удобно по дням.

Январь. Отпуск с 11 по 15 января даст 18 дней отдыха подряд — с 31 декабря 2026 года по 17 января 2027-го. При этом вы потратите только пять дней ежегодного отпуска.

Февраль. Отпуск с 24 по 26 февраля даст восемь дней подряд — с 21 по 28 февраля. Но 20 февраля будет рабочей субботой из-за переноса выходного на 22-е.

Март. Четыре отпускных дня с 9 по 12 марта позволят отдыхать девять дней — с 6 по 14 марта.

Май. Будут две серии трехдневных выходных: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая . Если взять отпуск с 4 по 7 мая , отдых растянется до десяти дней подряд , а потратите вы только четыре дня отпуска.

Июнь. Отпуск с 15 по 18 июня вместе с праздниками и выходными даст девять дней отдыха — с 12 по 20 июня.

Ноябрь. Благодаря переносу выходных россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Отпуск с 1 по 3 ноября продлит отдых до девяти дней — с 30 октября по 7 ноября.