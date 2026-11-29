Из семи букв, словно из тонких нитей, можно сплести удивительные сочетания Источник: GPT

Есть что-то удивительное в словесных головоломках: можно полжизни пользоваться каким-нибудь словом, а потом несколько минут смотреть на его буквы и совершенно не замечать очевидных сочетаний. Зато когда нужное слово наконец приходит в голову, радости почти столько же, сколько от найденной в зимней куртке купюры.

Сегодня будем плести словесное кружево. Такая разминка заставляет переключать внимание, искать новые ассоциации и заглядывать в дальние уголки своего словарного запаса.

Конечно, это не медицинский тест на деменцию, а развлекательная головоломка для памяти и внимания. Попробуйте найти хотя бы 12 слов!

Развернуть Новичок 0 Здесь будут разгаданные слова 0/22 Р К У Ж Е В О Нажимайте на буквы или пишите Отправить Ad Удалить

Как играть в «Ромашку»

На игровом поле перед вами цветок с шестью лепестками и сердцевиной. На этот раз в нем разместились буквы слова «кружево»: К, Р, У, Ж, Е, В, О.

Составляйте слова из четырех и более букв — варианты покороче не засчитываются. В каждом слове обязательно должна присутствовать центральная буква Р. Используйте исключительно буквы, которые есть на игровом поле. Буквы не обязательно должны соседствовать друг с другом. Переходить от одного лепестка к другому можно в любом порядке, главное — задействовать центральную букву. Одну и ту же букву разрешается использовать несколько раз в пределах одного слова. Если вам удастся составить слово, в котором присутствуют все семь букв ромашки, вы получите дополнительные очки. Такой ответ называется панграммой. Игра принимает существующие слова русского языка. Имена собственные, сокращения и аббревиатуры не засчитываются. Каждое слово можно добавить в копилку только один раз. Если новые варианты упорно не приходят в голову, нажмите на значок лампочки — игра предложит подсказку.