Есть что-то удивительное в словесных головоломках: можно полжизни пользоваться каким-нибудь словом, а потом несколько минут смотреть на его буквы и совершенно не замечать очевидных сочетаний. Зато когда нужное слово наконец приходит в голову, радости почти столько же, сколько от найденной в зимней куртке купюры.
Сегодня будем плести словесное кружево. Такая разминка заставляет переключать внимание, искать новые ассоциации и заглядывать в дальние уголки своего словарного запаса.
Конечно, это не медицинский тест на деменцию, а развлекательная головоломка для памяти и внимания. Попробуйте найти хотя бы 12 слов!
Как играть в «Ромашку»
На игровом поле перед вами цветок с шестью лепестками и сердцевиной. На этот раз в нем разместились буквы слова «кружево»: К, Р, У, Ж, Е, В, О.
Составляйте слова из четырех и более букв — варианты покороче не засчитываются.
В каждом слове обязательно должна присутствовать центральная буква Р.
Используйте исключительно буквы, которые есть на игровом поле.
Буквы не обязательно должны соседствовать друг с другом. Переходить от одного лепестка к другому можно в любом порядке, главное — задействовать центральную букву.
Одну и ту же букву разрешается использовать несколько раз в пределах одного слова.
Если вам удастся составить слово, в котором присутствуют все семь букв ромашки, вы получите дополнительные очки. Такой ответ называется панграммой.
Игра принимает существующие слова русского языка. Имена собственные, сокращения и аббревиатуры не засчитываются.
Каждое слово можно добавить в копилку только один раз.
Если новые варианты упорно не приходят в голову, нажмите на значок лампочки — игра предложит подсказку.
Ваша цель — составить хотя бы 12 слов. Попробуйте начинать слова с разных букв: иногда достаточно сменить первую букву, чтобы обнаружить целую россыпь новых вариантов.