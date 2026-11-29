Перед хоккейным сезоном 2026/2027 нижегородское «Торпедо» переехало на новую «Volga-Арену». Так, ярославская «Арена-2000» стала самым старым стадионом на карте КХЛ. Мы решили сравнить, чем отличается современная арена от самой возрастной.
Контекст
В 2026 году ярославской «Арене-2000» исполнилось 25 лет. Решение построить в Ярославле новую ледовую арену приняли в 1997-м. Ее планировали открыть к чемпионату мира по хоккею в 2000 году, но стройка затянулась на год. Первый матч прошел 12 октября 2001 года.
Хоккейный стадион в Нижнем Новгороде возводили вместо старого «Нагорного», которому уже больше 60 лет. Причем о необходимости нового комплекса говорили еще с 2007 года, когда нижегородская команда «Торпедо» вступила в КХЛ. О том, что комплекс появится на местной Стрелке, на мысе в месте слияния рек Оки и Волги, стало известно в 2018-м. Изначально его должны были открыть к 800-летию города, в 2021-м, но закладка камня случилась лишь в 2022-м. А первые матчи на новом стадионе состоялись в сентябре 2026-го.
Кстати, сами нижегородцы критиковали выбор названия для нового спортивного объекта, многих жителей смутило, что «Волга» написана на латинице.
Сколько это стоило
Как рассказывал тогдашний губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын в интервью РИА Новости, на строительство комплекса в Ярославле 10 миллионов долларов давал в кредит тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, еще 24 миллиона долларов удалось получить от структур, которые занимались продажей нефти за границу и перечисляли по 23 доллара с каждой тонны на стройку.
По данным наших коллег из NN.RU, строительство «Volga-Арены» изначально оценивали в 15 млрд рублей, однако в итоге ее стоимость выросла до 25 миллиардов рублей. Объект возводила дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области по концессии с региональным правительством.
Внешний вид и фасад
«Volga-Арена» в Нижнем расположена непосредственно на берегу Волги. Фасад арены оформлен в белом оттенке, а по бокам выгравированы хоккеисты. Перед центральным входом стоит огромный медиаэкран. С правого бока арены расположена большая парковка, а с левого соседствует футбольный стадион клуба «Нижний Новгород».
Ярославская «Арена-2000» расположена в Красноперекопском районе, почти в 7 километрах от центра. Спортивный комплекс соседствует с гигантской гостиницей «Соколена». В отделке «Арены-2000» использовалось стекло, плитка и металлические панели. Перед входом — небольшой навес, а по бокам — баннеры, посвященные авиакатастрофе 2011 года.
7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибли 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.
С 2026 года пространству у арены присвоили название площадь Чемпионов. Здесь установлен монумент «Хоккейное братство», посвященный погибшим членам команды.
Интересно, что из «Арены» идет надземный переход в зал «сухой» разминки, который расположен в пристройке рядом с дворцом.
Что внутри арен
В ярославской арене есть несколько точек питания, а также выставлены столы, где посетители могут перекусить или просто отдохнуть в компании. Расположены в арене и фан-магазины с атрибутикой местной команды. В холле оборудованы несколько точек с развлечениями.
Площадь «Арены-2000» составляет 33,6 тысячи метров в квадрате. Вместимость трибун: 7990 человек.
У выхода с шестой трибуны представлена фотогалерея, посвященная истории ярославского клуба. На макетах — снимки разных событий «Локомотива» и завоеванные клубом трофеи. В районе второй трибуны отведено место портретам погибшей в 2011-м команде.
В нижегородской «Volga-Арена» представлено всё то же самое, что и на ярославском стадионе, но только в три раза масштабнее. Пять этажей соединены между собой лестницами и эскалаторами. Из отличий можно выделить наличие большого и малого фойе, которые разделяют идущий поток зрителей и не позволяют создавать большое скопление людей в проходах.
Площадь «Волга-Арена» составляет 100 тысяч квадратных метров. Вместимость трибун: 12 350 человек.
Чаша стадиона
Основная площадка в Нижнем Новгороде имеет канадский размер (60x26). При этом стадион может трансформироваться в финский размер (60x28). В главной чаше арены представлены двухуровневые трибуны, между которыми расположены ВИП-ложи, а также мультимедийное табло, идущее вокруг всего стадиона. Вверху возвышается большой медиа-куб. В перерывах между периодами над льдом летает надувной стакан кофе, рекламирующий одну из сетей супермаркетов.
Помимо основного льда на «Volga-Арене», есть две площадки, одна из которых адаптирована к следж-хоккею.
На ярославской «Арене-2000» размер игровой площадки — финский. На стадионе только один ярус, который насчитывает пятнадцать трибун. Над ними располагаются ложи, ресторан и пресс-центр. По кругу всей арены, по аналогии с нижегородской, также идет мультимедийный экран. В 2022 году во дворце был установлен новый медиа-куб. На двенадцатой фан-трибуне размещен арт-объект в виде паровоза, символизирующий эмблему ярославского «Локомотива».
Удобства кресел
В «Арене-2000» мягкие откидные кресла синего цвета. Выглядят они точно так же, как 25 лет назад, и такие же комфортные.
На нижегородской абсолютно подобные места для сидения, но уже серого оттенка. Из новшеств — это наличие подстаканников у каждого кресла. Он расположен на ручке подлокотника, который может подниматься и опускаться.
Билеты на хоккей
Цены билетов на домашние игры ХК «Торпедо» в Нижнем варьируются от 400 до 5000 рублей в зависимости от места. На медиаэкране «Волга-Арены», который расположен на фасаде, представлены данные, которые позволяют мгновенно купить билет онлайн. Также у стадиона работают кассы.
Кассы «Арены-2000» в Ярославле расположены практически перед центральным входом. Любой желающий может приобрести билет там либо на сайте клуба. Стоимость похода на хоккей для взрослого составляет от 350 до 4300 рублей.
Оценки участников чемпионата
Нижегородскую «Volga-Арену» уже успел оценить чемпион КХЛ последних двух сезонов. «Локомотив» открыл для себя новый гостевой стадион 20 ноября.
«Наша арена самая лучшая, а здесь шикарная арена», — рассказал после матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.
Не остались в стороне и хоккеисты. Один из лидеров ярославской команды отметил атмосферу на хоккейном стадионе в Нижнем Новгороде.
«Очень хорошая в Нижнем Новгороде арена. Приятно видеть столько болельщиков, которые поддерживают свою команду. Наших болельщиков тоже было много. Всегда приятно играть на больших аренах. Больше шума, энергии и драйва», — рассказал нападающий Максим Березкин.
«Это святое место»
Уже почтенный возраст не мешает «Арене-2000» в Ярославле до сих пор получать комплименты.
«Лед отличного качества, и дышится очень хорошо. Дай бог, так будет в каждом городе. Нужно взять это как пример, ведь благодаря этому команды показывают отличные скорости. Надеюсь, что ярославские техники, которые заливают здесь лед, поделятся с другими клубами своим опытом — тогда у нас будет совсем другой уровень хоккея», — рассказывал после одного из матчей в Ярославле экс-тренер СКА, основатель школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг.
Особую атмосферу матчей в «Арене-2000» выделял и другой бывший наставник петербуржцев Игорь Ларионов.
«В той атмосфере, когда ты играешь, а это святое место в Ярославле, когда ты проходишь мимо этих ребят, которые смотрят сверху, то всегда остается чувство, что ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь», — говорил тренер.
После второго чемпионства «Локомотива» в хоккейных кругах ходили разговоры о строительстве новой арены в Ярославле. Однако руководство клуба и мэрия города дали понять, что таких планов нет.
Как вы считаете, где атмосфернее?