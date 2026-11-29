Как выглядят самая новая и самая старая арены в КХЛ Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Наталья Бурухина / NN.RU

Перед хоккейным сезоном 2026/2027 нижегородское «Торпедо» переехало на новую «Volga-Арену». Так, ярославская «Арена-2000» стала самым старым стадионом на карте КХЛ. Мы решили сравнить, чем отличается современная арена от самой возрастной.

Контекст

В 2026 году ярославской «Арене-2000» исполнилось 25 лет. Решение построить в Ярославле новую ледовую арену приняли в 1997-м. Ее планировали открыть к чемпионату мира по хоккею в 2000 году, но стройка затянулась на год. Первый матч прошел 12 октября 2001 года.

Хоккейный стадион в Нижнем Новгороде возводили вместо старого «Нагорного», которому уже больше 60 лет. Причем о необходимости нового комплекса говорили еще с 2007 года, когда нижегородская команда «Торпедо» вступила в КХЛ. О том, что комплекс появится на местной Стрелке, на мысе в месте слияния рек Оки и Волги, стало известно в 2018-м. Изначально его должны были открыть к 800-летию города, в 2021-м, но закладка камня случилась лишь в 2022-м. А первые матчи на новом стадионе состоялись в сентябре 2026-го.

На фасаде нижегородской арены установлен гигантский медиаэкран Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Кстати, сами нижегородцы критиковали выбор названия для нового спортивного объекта, многих жителей смутило, что «Волга» написана на латинице.

Сколько это стоило

Так выглядит «Volga Арена» в Нижнем Новгороде Источник: Максим Цирулев / 76.RU А это «Арена-2000» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как рассказывал тогдашний губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын в интервью РИА Новости, на строительство комплекса в Ярославле 10 миллионов долларов давал в кредит тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, еще 24 миллиона долларов удалось получить от структур, которые занимались продажей нефти за границу и перечисляли по 23 доллара с каждой тонны на стройку.

По данным наших коллег из NN.RU, строительство «Volga-Арены» изначально оценивали в 15 млрд рублей, однако в итоге ее стоимость выросла до 25 миллиардов рублей. Объект возводила дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области по концессии с региональным правительством.

Внешний вид и фасад

«Volga-Арена» в Нижнем расположена непосредственно на берегу Волги. Фасад арены оформлен в белом оттенке, а по бокам выгравированы хоккеисты. Перед центральным входом стоит огромный медиаэкран. С правого бока арены расположена большая парковка, а с левого соседствует футбольный стадион клуба «Нижний Новгород».

На фасаде изображены хоккеисты Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Ярославская «Арена-2000» расположена в Красноперекопском районе, почти в 7 километрах от центра. Спортивный комплекс соседствует с гигантской гостиницей «Соколена». В отделке «Арены-2000» использовалось стекло, плитка и металлические панели. Перед входом — небольшой навес, а по бокам — баннеры, посвященные авиакатастрофе 2011 года.

7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибли 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.

На фасаде арены в Ярославле висит баннер с фотографиями погибшей команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 2026 года пространству у арены присвоили название площадь Чемпионов. Здесь установлен монумент «Хоккейное братство», посвященный погибшим членам команды.

В Ярославле у «Арены-2000» находится монумент «Хоккейное братство». Памятник представляет собой сложную конструкцию из 37 стилизованных клюшек — по числу погибших членов ярославского хоккейного клуба Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Интересно, что из «Арены» идет надземный переход в зал «сухой» разминки, который расположен в пристройке рядом с дворцом.

Что внутри арен

В ярославской арене есть несколько точек питания, а также выставлены столы, где посетители могут перекусить или просто отдохнуть в компании. Расположены в арене и фан-магазины с атрибутикой местной команды. В холле оборудованы несколько точек с развлечениями.

Площадь «Арены-2000» составляет 33,6 тысячи метров в квадрате. Вместимость трибун: 7990 человек.

В ярославской арене расположены несколько точек питания Источник: Максим Цирулев / 76.RU

У выхода с шестой трибуны представлена фотогалерея, посвященная истории ярославского клуба. На макетах — снимки разных событий «Локомотива» и завоеванные клубом трофеи. В районе второй трибуны отведено место портретам погибшей в 2011-м команде.

Памятное место в «Арене-2000» размещено у входа на вторую трибуну Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Под портретами — десятки хоккейных шарфов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В нижегородской «Volga-Арена» представлено всё то же самое, что и на ярославском стадионе, но только в три раза масштабнее. Пять этажей соединены между собой лестницами и эскалаторами. Из отличий можно выделить наличие большого и малого фойе, которые разделяют идущий поток зрителей и не позволяют создавать большое скопление людей в проходах.

Площадь «Волга-Арена» составляет 100 тысяч квадратных метров. Вместимость трибун: 12 350 человек.

На арене перед матчами проходят развлекательные мероприятия Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Чаша стадиона

Основная площадка в Нижнем Новгороде имеет канадский размер (60x26). При этом стадион может трансформироваться в финский размер (60x28). В главной чаше арены представлены двухуровневые трибуны, между которыми расположены ВИП-ложи, а также мультимедийное табло, идущее вокруг всего стадиона. Вверху возвышается большой медиа-куб. В перерывах между периодами над льдом летает надувной стакан кофе, рекламирующий одну из сетей супермаркетов.

Помимо основного льда на «Volga-Арене», есть две площадки, одна из которых адаптирована к следж-хоккею.

Вместимость нового нижегородского комплекса — 12 350 человек Источник: Максим Цирулев / 76.RU

На ярославской «Арене-2000» размер игровой площадки — финский. На стадионе только один ярус, который насчитывает пятнадцать трибун. Над ними располагаются ложи, ресторан и пресс-центр. По кругу всей арены, по аналогии с нижегородской, также идет мультимедийный экран. В 2022 году во дворце был установлен новый медиа-куб. На двенадцатой фан-трибуне размещен арт-объект в виде паровоза, символизирующий эмблему ярославского «Локомотива».

В фан-секторе «Арены-2000» в Ярославле установлен локомотив Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Удобства кресел

В «Арене-2000» мягкие откидные кресла синего цвета. Выглядят они точно так же, как 25 лет назад, и такие же комфортные.

Кресла на ярославской домашней арене синие Источник: Максим Цирулев / 76.RU

На нижегородской абсолютно подобные места для сидения, но уже серого оттенка. Из новшеств — это наличие подстаканников у каждого кресла. Он расположен на ручке подлокотника, который может подниматься и опускаться.

В Нижнем Новгороде регулируемые подлокотники Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Билеты на хоккей

Цены билетов на домашние игры ХК «Торпедо» в Нижнем варьируются от 400 до 5000 рублей в зависимости от места. На медиаэкране «Волга-Арены», который расположен на фасаде, представлены данные, которые позволяют мгновенно купить билет онлайн. Также у стадиона работают кассы.

Кассы «Арены-2000» в Ярославле расположены практически перед центральным входом. Любой желающий может приобрести билет там либо на сайте клуба. Стоимость похода на хоккей для взрослого составляет от 350 до 4300 рублей.

В Ярославле в клубном магазине оборудован отдельный вход Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Оценки участников чемпионата

Нижегородскую «Volga-Арену» уже успел оценить чемпион КХЛ последних двух сезонов. «Локомотив» открыл для себя новый гостевой стадион 20 ноября.

«Наша арена самая лучшая, а здесь шикарная арена», — рассказал после матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

Не остались в стороне и хоккеисты. Один из лидеров ярославской команды отметил атмосферу на хоккейном стадионе в Нижнем Новгороде.

«Очень хорошая в Нижнем Новгороде арена. Приятно видеть столько болельщиков, которые поддерживают свою команду. Наших болельщиков тоже было много. Всегда приятно играть на больших аренах. Больше шума, энергии и драйва», — рассказал нападающий Максим Березкин.

Атмосфера на арене в Нижнем Новгороде Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Это святое место»

Уже почтенный возраст не мешает «Арене-2000» в Ярославле до сих пор получать комплименты.

«Лед отличного качества, и дышится очень хорошо. Дай бог, так будет в каждом городе. Нужно взять это как пример, ведь благодаря этому команды показывают отличные скорости. Надеюсь, что ярославские техники, которые заливают здесь лед, поделятся с другими клубами своим опытом — тогда у нас будет совсем другой уровень хоккея», — рассказывал после одного из матчей в Ярославле экс-тренер СКА, основатель школы «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг.

В Ярославле на матче можно прочувствовать настоящее хоккейное единство Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Особую атмосферу матчей в «Арене-2000» выделял и другой бывший наставник петербуржцев Игорь Ларионов.

«В той атмосфере, когда ты играешь, а это святое место в Ярославле, когда ты проходишь мимо этих ребят, которые смотрят сверху, то всегда остается чувство, что ты должен сделать чуть больше, чем ты можешь», — говорил тренер.

После второго чемпионства «Локомотива» в хоккейных кругах ходили разговоры о строительстве новой арены в Ярославле. Однако руководство клуба и мэрия города дали понять, что таких планов нет.