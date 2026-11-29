Елена Диколенко — ведущий пилот единственной в России женской пилотажной группы «Барсы» Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Стереотипы о том, что в авиации не место женщинам, лишь веселят 27-летнюю Елену Диколенко. Сургутянка ловко исполняет фигуры высшего пилотажа в небе над разными уголками страны, а ролики с ее полетами собирают миллионы просмотров в соцсетях. Подробнее о летчице смотрите в видео выше .

Вообще, в авиацию Елена попала случайно. В 18 лет первокурсницей приехала на экскурсию на аэродром Боровая.

«Я хотела просто посмотреть на маленькие самолеты. До этого я видела только большие пассажирские боинги. Нас, девять девчонок из университета, привезли на аэродром. Показали ангар, а потом предложили прокатиться на Як-52. Я была в восторге! После полета мы пошли пить чай и смотреть видео с наших полетов. И вдруг звучит вопрос: „Девочки, а почему вы хотите в женскую пилотажную группу?“» — вспоминает Диколенко.

Сейчас ведущий пилот «Барсов» вместе с коллегами исполняет маневры на авиационных фестивалях, соревнованиях и праздниках. Женская пилотажная группа стала популярна настолько, что ее знают по всей стране и за границей, при этом авиация никогда не приносила Елене доход. На жизнь девушка зарабатывает в офисе, а еще она создала собственный бренд одежды.