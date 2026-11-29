Задания дети получат на компьютере или на бумаге Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Первый обязательный устный экзамен по истории для учеников девятых классов состоится весной 2028 года. Ежегодно его будут сдавать около полутора миллионов школьников. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Первое обязательное устное собеседование по истории для девятиклассников состоится во втором полугодии 2027/2028 учебного года. Ежегодно его будут проходить около полутора миллионов школьников — и мы хотим, чтобы экзамен стал для них не стрессом, а разговором о своей стране», — сказал Кравцов.

Девятиклассники смогут получить на экзамене зачет или незачет. Сдача будет проходить в «своей» школе.

Уже сейчас в отдельных школах тестируют этот экзамен. Проверяют три возможные схемы:

Задания выдают на бумаге, а экзамен проводит учитель истории. Он задает дополнительные вопросы, ответ записывают на аудио.

Задания тоже получают в бумажном варианте, но принимает экзамен любой педагогический работник. Он слушает ответ без вопросов, аудиозапись также ведется.

Задания выполняют на компьютере. Ученик отвечает без дополнительных вопросов, ответ фиксируют на аудио.

Весной 2027 года ведомство отработает окончательную модель вместе с учителями-практиками. Подготовиться к экзамену можно будет заранее.

«Демонстрационные варианты и порядок проведения будут опубликованы до 1 сентября 2027 года», — подчеркнул Кравцов в разговоре с РИА Новости.