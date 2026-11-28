В Ярославской области скончался 37-летний тренер по бегу Источник: Алина Кудрякова / Vk.ru

В Рыбинске Ярославской области скончался 37-летний тренер по бегу Виталий Кудряков. Об этом 28 ноября сообщили в беговом клубе ALLRUN / ФСК «Школа бега».

«Сегодня после тяжелой болезни скоропостижно скончался наш одноклубник, спортсмен, тренер, друг, позитивный парень и железный человек Виталий Кудряков. Он боролся до последнего, никогда не унывал и поддерживал других. Таким он и останется с нами», — говорится в посте.

В комментариях под постом собралось множество отзывов со словами в память о Виталии.

«Уходят лучшие. Единственный человек, которого я никогда не видел без улыбки на лице. Таким его и запомню», — написал Роман Виноградов.

«Очень больно и несправедливо, что так рано. Спасибо тебе за твой юмор, поддержку, за мои результаты и личные рекорды. За мотивацию, за каждую тренировку и за то, что помогал не сдаваться и двигаться дальше. Мне будет очень не хватать тебя. Сил Алине и всей семье пережить эту страшную потерю», — написала Наталия Лемясова.

В беговом клубе рассказали, что семье сейчас тяжело. У Виталия остались супруга и маленькая дочь. Семье требуется материальная помощь.

На странице Алины Кудряковой опубликован пост, где она рассказала о болезни супруга.

«Мало кто знал, но с февраля 2026 года мы вели самую страшную борьбу — борьбу за жизнь моего мужа. Сегодня мы проиграли», — написала жена Виталия.

В беседе с 76.RU Алина рассказала, что в феврале у ее мужа диагностировали онкологию. Он боролся за жизнь и проходил лечение, но болезнь оказалась сильнее.

«В феврале нам поставили диагноз. В апреле прооперировали, назначили химиотерапию. Он прошел пять курсов. Но, к сожалению, рак ушел в лимфоузлы и очень быстро прогрессировал. Из-за этого последующее лечение не принесло никаких результатов и ситуация ухудшилась очень быстро», — рассказала жена Виталия.

О дате и времени прощания станет известно 30 ноября.