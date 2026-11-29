Источник: Городские медиа

В преддверии Дня матери почти половина опрошенных россиянок призналась, что находить время на себя им мешают работа (25%) и домашние дела (23%), а еще 20% не хватает на это денег — такие данные опубликовал проект «Дети Mail» в совместном исследовании с «Одноклассниками».

В авторской колонке для MSK1.RU судебный эксперт и медицинский психолог Анастасия Маракулина объясняет, почему женщины привыкли ставить свои желания на последнее место и как вернуть себе личный час без чувства вины.

Что хорошая мама может себе позволить?

«Мне нужны деньги на квартиру для семьи», «Я не могу брать деньги у мужа на косметолога», «Я хочу часть денег отложить для себя, но мне стыдно. Как будто украла у семьи», «Мы должны ходить в кружки 7 дней в неделю: только так ребенок может развиваться гармонично». Эти и другие фразы я часто слышу в своем кабинете.

В своей практике психолога я провожу не только консультации, но и трансформационные игры про деньги. Как правило, ко мне приходят женщины с запросом: «Хочу больше зарабатывать». Казалось бы, всё понятно. Но когда мы разбираемся, зачем нужны деньги, я чаще всего слышу: «Я устала. Хочу тратить на себя. Всё отдаю семье, себе на радости ничего не оставляю».

И фокус в том, что всё заработанное уходит на семью, на детей, а пункта «на себя» в списке просто нет. Сколько бы ни зарабатывала женщина, всегда найдется кто-то в семье, кому нужнее. Многим стыдно, неудобно, страшно выделить деньги или время на себя, на свои желания. Тут же появляются мысли: «А что обо мне подумают? А вдруг обидятся?» И женщина отказывается от того, чего хотела, в пользу того, что кажется более необходимым. Почему так происходит?

Мама, которая всё успевает

В соцсетях легко встретить образ мамы, которая всё успевает. Открываешь ленту, а там у мамы-блогера уже три победы к девяти утра: дети позавтракали, младший позанимался по карточкам, сама она успела на тренировку. Вечером у нее еще свидание с мужем. По отдельности это вполне обычные планы. Когда видишь их все разом, легко поймать себя на мысли: «А я почему так не могу?»

За этой картинкой легко узнать то, что называют «интенсивным материнством». Когда стараешься соответствовать этому глянцевому образу «хорошей мамы», день легко расписать по минутам. Нужно поработать, развести детей по кружкам, создать уют дома, уделить внимание супругу. И если в сутках по-прежнему 24 часа, первым из расписания часто выпадает то, чего хотелось самой.

А кого мы считаем хорошей мамой?

В 2024 году ко Дню матери фонд «Общественное мнение» «Материнство» спросил россиян, какой они видят хорошую мать. 35% опрошенных говорили о заботе, внимании к детям и их потребностям, 27% — о любви и готовности поддержать, 15% — о доброте, ласке и нежности.

Мне нравится, что в самых частых ответах речь идет о том, как мама относится к ребенку. Попробуйте вечером спросить себя: «В какой момент сегодня я была рядом с ребенком, когда ему это было нужно?» Может быть, это были десять минут на кухне, пока он рассказывал, с кем поссорился в школе.

А потом посмотрите со стороны на свой день или неделю. Какие дела действительно требуют вашего участия? Что можно поручить кому-то из домашних, отложить или вообще вычеркнуть? Поверьте в своих детей и супруга: они точно смогут найти пару к носку и положить белье в стиральную машину. А если хочется заняться с ребенком мелкой моторикой, попробуйте как-нибудь всей семьей лепить пельмени. Для этого вполне хватит того, что есть на кухне.

Если суббота целиком уходит на кружки, спросите ребенка, куда он по-прежнему ходит с удовольствием. Разрешайте детям передумывать, бросать кружки и пробовать что-то новое. И себе тоже разрешайте пересмотреть расписание, даже если когда-то сами с энтузиазмом его составили.

Со временем и деньгами на себя можно поступить так же: выделить их заранее. Если бюджет позволяет, заведите копилку на отдых и откладывайте туда посильную сумму. А в расписании оставьте хотя бы один час на то, чего хочется вам. Самое трудное иногда начинается потом, когда этот час наступает, а вас всё равно тянет проверить, как там домашние.

Что случится, если я не сделаю это сама?

Предлагаю небольшой эксперимент. Вы договорились, что в субботу завтрак детям готовит партнер. Но в восемь утра уже хочется заглянуть на кухню, напомнить, где лежит овсянка, и на всякий случай спросить, все ли поели. Попробуйте один раз остаться в постели и еще немного поспать или почитать книгу.

Запишите, чего именно вы боитесь. Например: «Если я не напомню про завтрак, дети будут голодными до обеда». Оцените, насколько вы в это верите, по шкале от 0 до 100.

Передайте одно дело целиком. Договоритесь, кто отвечает за завтрак, и займитесь тем, чем собирались. Если потянет отправить сообщение с напоминанием или заглянуть на кухню, дайте себе дочитать хотя бы одну страницу или поспать еще полчаса.

Сверьте прогноз с тем, что произошло. Допустим, вместо каши были бутерброды, а позавтракали все на полчаса позже. Спросите себя: «Что из того, чего я боялась, действительно случилось? Что я бы сделала иначе просто потому, что так привыкла?» Если возникла реальная проблема, обсудите ее перед следующей субботой.

Первая попытка может пройти с тревогой. Зато к следующей субботе у вас будет собственный опыт, на который можно опереться: «Мне хотелось вмешаться, а они справились». А если снова захочется сравнить себя с мамой из ленты, вспомните свое утро. У нее на фото сырники. У вас дети позавтракали, пока вы читали книгу. Хотелось бы вам повторить такое утро через неделю?

Ко Дню матери я бы пожелала мамам, чтобы в семейных планах для них тоже находилось место. Может быть, это деньги на маленькую радость, прогулка в одиночестве или то самое субботнее утро с книгой. И если за неделю вы передумаете и вместо прогулки захотите просто выспаться, пусть этот час всё равно останется вашим.

Анастасия Маракулина