Редакция 76.RU взяла интервью у главы Дзержинского района Екатерины Мусиновой Источник: Александр Куренной, Мария Романова / Городские медиа

29 ноября Дзержинский район Ярославля празднует День рождения. Ему исполняется 47 лет. В этот день в 1979 году Брагино, как его называют в народе, было официально выделено в отдельную административную единицу. С тех пор пошел отсчет его собственной истории.

В канун праздника мы поговорили об истории, настоящем и будущих открытиях Дзержинского района с главой территориальной администрации Екатериной Мусиновой.

Екатерина Мусинова работает главой Дзержинского района уже 9 лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чем известна Екатерина Мусинова Узнать Екатерина Юрьевна Мусинова родилась 7 октября 1975 года в Краснодаре. Ее отец был военным, поэтому семья регулярно переезжала. В детстве будущая глава района сменила восемь школ. 11-й класс она закончила в Краснодаре. Затем поступила в Кубанский государственный университет на специальность «историк-социолог». В 1997 году после окончания вуза переехала в Ярославль, где на тот момент обосновались ее родители. В 2001 году Екатерина Мусинова окончила вечернее отделение ЯрГУ им. Демидова по направлению «юриспруденция». Параллельно начала служить в органах УВД по Ярославской области — сначала работала в подразделении по делам несовершеннолетних, а завершила службу старшим следователем, майором юстиции. Недавно Екатерина Мусинова получила третье высшее образование, окончив с красным дипломом Академию труда и социальных отношений по направлению «управление и менеджмент». В 2006 году Екатерина Юрьевна пришла работать в администрацию Дзержинского района Ярославля. Прошла путь от сотрудника юридического отдела до начальника жилищно-коммунального отдела. С 2013 года она возглавляла муниципальную жилищную инспекцию Ярославля. С августа 2017 года руководит администрацией Дзержинского района. Замужем, есть две дочери и внучка.

Брагино может стать туристическим районом

— Какие преимущества Дзержинского района вы можете отметить? Для людей какого возраста, рода занятий, семейного положения этот район является наиболее комфортным?

— Дзержинский район для меня самый любимый. Я сама здесь живу, он мой родной, считаю его самым лучшим, с самыми замечательными жителями. Эта территория имеет богатую историю. Район появился на месте восьми деревень, которые обслуживали торговый город Ярославль. Здесь жили мастеровые люди. В Норском, например, развивалось рыболовецкое, кузнечное дело и другие направления. Из Норской слободы поставляли рыбу к столу царя Алексея Михайловича Тишайшего — отца Петра Первого. Здесь делали браги, сходни для кораблей. На этой территории много исторических мест. Поэтому вполне возможно, что вскоре и у нас появятся свои интересные туристические маршруты.

Сейчас район растет и развивается. У нас много молодежи, людей среднего и почтенного возраста — всем здесь комфортно. Одной из особенностей Брагина, на мой взгляд, является присущая району семейственность. Екатерина Мусинова Глава администрации Дзержинского района

Район обладает хорошей, качественной инфраструктурой для жизни. Он удобен для передвижения. Здесь большое количество спортивных, торговых, развлекательных центров, есть красивые зеленые зоны.

Почему район называют Брагино Узнать Есть несколько версий происхождения народного названия Дзержинского района — Брагино. Считается, что пошло оно от названия деревни, которая располагалась в этом месте. А ее имя в свою очередь связывают либо с названием хмельного напитка «брага», который производили или любили местные жители, или же, что более вероятно, с названием толстых судовых канатов, в старину называвшихся «брагами», которые здесь производили. В 1944 году деревню Брагино включили в городскую черту. В конце 1940-х годов рядом стали строить рабочие поселки Брагино-1 и Брагино-2 (второй позже стал называться просто «2-е Брагино»). А в 1956–1960-е здесь начинается строительство жилья для работников предприятий. Сначала территория находилась в составе Красноперевальского района, с 1946 года — Сталинского района. В 1961 году Сталинский район переименовали в Ленинский. А 29 ноября 1979 Дзержинский стал отдельным районом. Назван в честь советского и польского революционера, государственного и политического деятеля Феликса Дзержинского, основавшего орган госбезопасности ВЧК (всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Кстати, по правилам русского языка название Брагино изменяется по падежам, но местные жители предпочитают слово не склонять.

Памятник Феликсу Дзержинскому, в честь которого в 1979 году назвали район Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Спорта много не бывает»

— Какие положительные изменения произошли в районе за последние годы?

— У нас идет активное жилищное строительство. Сейчас наиболее интенсивно застраиваются 9-й , 13-й и 15-й микрорайоны, где реализуются новые проекты с интересными планировками дворовых и общественных пространств.

Появилось много новых социальных объектов. К примеру, на улице Панина, которая, кстати, считается самой широкой в Европе, рядом со Свято-Тихоновским храмом сейчас строится духовно-просветительский центр, создана аллея имени Ивана Ткаченко, которая стала еще одной точкой притяжения для жителей. Не так давно открылся центр единоборств. На въезде в район, напротив велодрома, в этом году введен в эксплуатацию спортивно-торговый центр «Атриум». Сейчас там к радости детворы появился ресторан «Вкусно и точка» и открылся центр для занятий падел-теннисом, планируются и другие спортивные залы. На улице Труфанова начал работать торгово-спортивный комплекс «Джаз». Очень интересный и востребованный проект был реализован в ТРК «Альтаир» — термальный комплекс «Термоленд», куда приезжают жители из всех районов Ярославля.

Активно в жизни района участвуют предприятия. Например, ПАО «Автодизель» помогает с обустройством новых спортивных и детских площадок. Именно они строили центр единоборств и установили новое игровое оборудование в парке 30-летия Победы. Также предприятия поддерживают социальные инициативы — готовят подарки для наших ветеранов, помогают детскому дому «Чайка» и т. п.

Новая аллея носит имя погибшего хоккеиста ХК «Локомотив» Ивана Ткаченко Источник: Александр Куренной / 76.RU

В каком районе Ярославля вы живете? Дзержинский Фрунзенский Кировский Ленинский Красноперекопский Заволжский Живу не в Ярославле

— Вы отметили, что в последнее время появилось много новых спортивных объектов. Как считаете, теперь спортивная наполненность Дзержинского района достаточна? Или нужно что-то еще?

— Я считаю, что спорта много не бывает. Чем больше наши дети и взрослые заняты спортом, тем здоровее и патриотичнее наша нация. Сейчас у нас рассматривается вопрос строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса на Тутаевском шоссе, недалеко от Аграрного университета. Мы обеими руками «за», так как востребованность таких площадок большая. К примеру, у нас в 2024 году в районе фабрики «Красный перевал» открылась «умная» спортплощадка, там же в 2025 году появилось футбольное поле. Летом 2026 года было оборудовано футбольное поле на базе центра дополнительного образования «Ярославич» на 1-й Приречной улице. Еще одно замечательное футбольное поле курирует Норский керамический завод в Норском. Есть и другие поля и корты. И эти площадки всегда заняты. То есть люди занимаются спортом — и это здорово! Поэтому подобных мест должно быть еще больше.

Умными называются спортплощадки, где на тренажерах размещены QR-коды, с помощью которых на смартфоне можно открыть видеоинструкцию о том, как правильно выполнять упражнения и избежать травм.

О судьбе велодрома

— В Дзержинском районе находится уникальный спортивный объект — велодром. Что с ним сейчас, планируется ли его реконструкция?

— Сейчас на территории велодрома базируются спортивные секции, в том числе по велоспорту, проводятся занятия для детей с особенностями здоровья. Периодически там проходят различные спортивные мероприятия. В этом году, например, была организована спортивно-патриотическая игра «Зарница» между всеми школами района. Вопрос о модернизации этого объекта, безусловно, актуален. Он, в том числе, рассматривается нашими областными депутатами. Преображение этой площадки без сомнения даст дополнительный толчок для развития велоспорта в городе.

Велодром — один из уникальных спортивных объектов Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославский велодром был построен в конце 1970-х годов по инициативе совета профсоюзов. Он является единственным подобным треком на Верхней Волге и одним из немногих в стране.

Где появится Дом культуры

— Еще один долгожданный объект для Дзержинского района — Дом культуры. Почему такой важный культурный центр решено разместить на Тутаевском шоссе, а не где-то ближе к центру района?

— Мы бы хотели, чтобы это была большая, активно используемая площадка. Там должно быть всё, начиная от комфортных подъездных путей и парковки и заканчивая спортивными и развлекательными зонами. Поступило даже предложение обустроить рядом с будущим ДК парк «Патриот» с выставкой военной техники. Та территория, которая выбрана для размещения объекта, позволяет все это организовать. К тому же на Тутаевском шоссе сейчас идет активная застройка, появилось много новых домов с большим количеством жителей — и детей, и взрослых.

В целом Дом культуры району очень нужен. Он станет местом, где люди смогут общаться, заниматься творчеством. Причем речь идет не только о детях, но и о взрослых, о пожилых людях, о ветеранах. У нас много замечательных коллективов для людей старшего поколения, которые смогут базироваться на площадке нового Дома культуры.

Новый Дом культуры хотят построить на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе Источник: компания «Атриум»

Каким может быть ДК в Брагине Узнать Проект нового ДК в Дзержинском районе Ярославля профинансировало ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Площадкой для размещения объекта должна стать территория на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича. По проекту, внутри здания предусмотрено размещение большого театрального зала, многофункционального зала, кафе, библиотеки, творческих студий. В центре расположится просторный холл с парадной лестницей. На улице рядом с Домом культуры появятся площадка для массовых мероприятий, детская игровая зона, спортивные площадки, зеленая зона отдыха, парковка. В октябре 2026 года директор департамента культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова сообщила, что на федеральный уровень была отправлена заявка о финансировании строительства Дома культуры, но адресаты попросили ее доработать.

Чем недовольны жители района

— Без проблем не обходится жизнь любого района. На что чаще всего жалуются жители Брагина?

— Из важных проблем можно назвать вопрос ливневой канализации. Где-то она требует замены, где-то вовсе отсутствует. Этот вопрос, безусловно, требует решения. Также люди часто обращаются с просьбами по опиловке деревьев, созданию дополнительного освещения. Актуально для района и строительство новых дорог. Например, давно обсуждается возможность продления улицы Громова от улицы Панина до Волгоградской. Существует необходимость достройки 200 метров дороги по улице Генерала Маргелова, участка Дзержинского проспекта, соединяющего Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе. Есть проблемы износа жилого фонда, необходимость проведения капремонтов.

К счастью, постепенно проблемы решаются. Например, у нас есть печально известный дом № 21 корпус 2 на улице Труфанова. Его кирпичный фасад имел значительные дефекты. В этом году дом удалось отремонтировать. Много вопросов помогает снимать программа «Наши дворы». Также благоустройство территорий сейчас идет и по программе инициативного бюджетирования. Например, так преобразилась территория у дома № 6 корпус 3 по улице Труфанова: в позапрошлом году там поставили памятный знак Николаю Туфанову, а в этом году сделали дорожки. Новая дорожка в рамках этого проекта появилась и у школы № 26.

Жители Брагина любят свой район Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Какова концепция дальнейшего развития района?

— В первую очередь речь идет о дальнейшем развитии дорог и инфраструктуры. Так как район растет, нужны детские сады, школы, поликлиники. Сейчас в проектном институте готовят проект школы на 1100 мест на улице Батова. В ближайшее время мы ждем открытия нового корпуса детской областной больницы на Тутаевском шоссе.

Хотелось бы, чтобы у нас появлялось больше модульных библиотек. Сейчас это настоящие центры развития для детей и взрослых, где делают интересные экспозиции, проводят обучающие и творческие занятия разнообразной направленности. Они вносят значимую лепту в развитие сферы дополнительного образования, которая в районе активно работает и представлена многими учреждениями, включая центры «Ярославич», «Витязь», «Юность».

Оборудование для создания мультфильмов в модульной библиотеке на улице Труфанова, 17 Источник: Екатерина Мусинова

Также нужно продолжать обновлять общественные пространства, зоны отдыха. К примеру, существует интересная инициатива по благоустройству Скобыкинского парка — хочется сделать его комфортным для прогулок: обустроить дорожки, сделать освещение, видеонаблюдение, провести санобработку.

Планируются новый аквакомплекс и храм

— Недавно утвердили проект межевания территории в районе проспекта Дзержинского и улицы Блюхера, рядом с Центром детей и юношества. Какое развитие там планируется?

— Действительно, здесь планируется размещение нескольких новых объектов. В том числе зарезервировано место под детский сад. Уже началось строительство аквакомплекса «Ярославский курорт». Там же отведено место под строительство нового храма. Сейчас в Дзержинском районе расположено шесть действующих храмов. Инициатива возвести церковь в этом месте исходила от общественности и представителей епархии. Храм будет построен в честь Святого Георгия во здравие живых и в память погибших воинов.

В районе проспекта Дзержинского начали строить новый аквакомплекс Источник: Александр Куренной / 76.RU

О репутации района

— Следующий вопрос — философский. За Дзержинским районом еще, наверное, в 90-е закрепилась репутация не совсем благополучной территории. Если здесь что-то случается, в соцсетях сыплются комментарии в духе «а что вы хотите, это же Брагино». Как вы к этому относитесь?

— В Дзержинском районе проживает более 170 тысяч человек. Это практически треть Ярославля. Все люди разные. Я не считаю Брагино опаснее, чем остальные территории. К тому же сейчас в районе активно устанавливаются уличные видеокамеры, они присутствуют практически на всех новых домах. Также у нас одна из самых активных народных дружин.

Да, люди здесь умеют постоять за себя. Но большинство из них стремится жить спокойно. А чтобы негативные моменты ушли полностью, как раз и нужно развивать инфраструктуру для качественного, культурного досуга — занятий спортом, творчеством, поддержки здорового образа жизни. Екатерина Мусинова Глава администрации Дзержинского района

— А у вас какое место в Дзержинском районе самое любимое?

— Я люблю район в целом. Мне нравится новая аллея имени Ивана Ткаченко, парк 30-летия Победы, Павловская роща, проспект Дзержинского, улица Блюхера. Очень нравится наблюдать, как солнце освещает купола Свято-Тихоновского храма, стоять на берегу Волги в районе Норского или фабрики «Красный перевал». Люблю жилой комплекс «Норские резиденции» — он молодой, интересный, задорный, там много, как сейчас говорят, «движухи». Промышленный микрорайон — своеобразный, интересный. Каждое место хорошо по-своему.

Свято-Тихоновский храм в Дзержинском районе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Работает 24/7, болеет за «Локомотив»

— Расскажите, сложно руководить администрацией района? Сколько рабочих часов у вас в сутках? Удается ли отдохнуть? Как проводите свободное время?

— Мой график — 24/7. Я все время остаюсь на связи по рабочим вопросам. Мне повезло, что моя семья меня поддерживает, с пониманием относится, если вечером или в выходной день нужно поехать по делам или провести встречу. Свободное время мне нравится проводить с близкими, путешествовать, ездить на рыбалку, ходить в баню, читать книги, смотреть кино.

— Знаете, вы любите хоккей. Вас можно назвать настоящей болельщицей?

— Я настоящая болельщица «Локомотива». С большим удовольствием хожу на матчи с участием нашей команды. К сожалению, удается это не так часто, как хотелось бы. Для меня, как и для многих ярославцев, это практически родные ребята. Не могу сказать, кто из хоккеистов мой любимчик. Люблю «Локомотив» в целом. Верю, что они станут чемпионами в третий раз, потому что это чемпионы по игре, по духу, по взглядам и по командному плечу. Видно, как они стоят друг за друга, и это дорого стоит!

В кабинете Екатерины Мусиновой много хоккейной атрибутики Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мешает ли публичность

— Вы публичный человек. Это накладывает отпечаток на вашу повседневную жизнь? Можете ли вы спокойно сходить в магазин или пройтись по улице? Как реагируете, если в нерабочее время к вам подходят люди с вопросами или жалобами?

— Я спокойно хожу по улицам и в магазины. Не скажу, что ко мне приковано какое-то повышенное внимание окружающих. Иногда, конечно, бывает, люди узнают, здороваются или подходят с какими-то вопросами. Для меня это абсолютно нормально. Я, по сути, знаю каждую улицу, каждый дом в своем районе и все их проблемы. Поэтому мне не составляет труда ответить на вопрос, что-то пояснить. Другое дело, что люди могут спросить про здравоохранение или другие вопросы, которые не относятся к компетенции территориальных администраций. Тогда подсказываю, куда им нужно обратиться.

— В Ярославле среди руководителей районов вы единственная женщина. Чувствуете к себе более бережное отношение?

— У нас особых различий по гендерному принципу нет. Но могу отметить, что мои коллеги-мужчины всегда ведут себя очень достойно, по-товарищески поддерживают. Мне это всегда очень импонирует.

Глава Дзержинского района коллекционирует черепашек. Началась коллекция с экземпляров, подаренных коллегами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как район и его глава отпразднуют Новый год

— Отмечает ли Брагино свой день рождения?

— У нас в большом зале администрации 27 ноября прошел концерт при участии творческих коллективов и группы «Виват», 299 гвардейского парашютно-десантного ярославского полка. Могли присутствовать все желающие.

— Скоро еще один праздник — Новый год. Известно уже, как будет украшен район?

— В прошлом году наш район как самый активный выиграл в городском конкурсе новую елку. Эта ель будет стоять в парке 30-летия Победы. А старую елку, которая еще в хорошем состоянии, хотим поставить в парке у молодежного центра «Красный перевал». У нас было обсуждение этого вопроса в соцсетях. И принятое решение основано на мнении жителей. Конечно, планируется праздничная иллюминация, район будет украшен.

Такая карта висит в кабинете Екатерины Мусиновой. Все понятно без слов Источник: Александр Куренной / 76.RU

— У вас есть какие-то личные или семейные традиции по празднованию Нового года?

— Уже на протяжении лет десяти мы с семьей каждую новогоднюю ночь примерно в полвторого идем в парк 30-летия Победы, независимо от того, проводятся там какие-то торжества или нет. Потом объезжаю весь район, смотрю, чтобы везде было спокойно. Возвращаюсь домой в четыре-пять часов. А 1 января я всегда дежурю на случай возникновения каких-то непредвиденных ситуаций. Помню, несколько лет назад в первый день нового года у нас произошла коммунальная авария, три дома остались без холодной воды. Я приехала на место вместе с сотрудниками водоканала. Людям обеспечили подвоз воды. В 10 часов утра мимо нас прошел мужчина с ведром, увидел меня и очень удивился. Спросил: «А вы что тут делаете?» Я говорю: «Воду вам даю». Перед Рождеством объезжаем все наши церкви, смотрим, всё ли в порядке.

— Что вы хотите пожелать жителям Дзержинского района в связи с днем рождения Брагина и наступающим Новым годом?