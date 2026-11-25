Жители Москвы пожаловались на странно протекающую ОРВИ Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Россияне жалуются на необычно тяжелое течение сезонных заболеваний. Одни рассказывают о сильнейших головных болях, другие — о затяжном кашле, потере голоса и обоняния. Некоторые болеют уже 3–4 недели, а симптомы то отступают, то вновь возвращаются. У многих даже появилось предположение, что распространяется какой-то новый вирус, который надолго выбивает из колеи.

По данным Роспотребнадзора на 24 ноября по эпидемиологической обстановке в стране, в том числе по ситуации с ОРВИ, гриппом и COVID-19, число заболевших растет. На 47-й неделе 2026 года зарегистрировано более 698 тысяч случаев заболеваний. На прошлой неделе зафиксирован рост заболеваемости на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение показателей происходит преимущественно за счет детей школьного возраста, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что заболеваемость гриппом увеличилась в 2 раза, но пока сохраняется на низком уровне. Выросла доля госпитализированных с гриппом. По данным вирусологического мониторинга, преобладают вирусы негриппозной этиологии — 70,7%. Доля вирусов гриппа увеличилась до 29,3%, среди выявленных штаммов — A(H1N1), A(H3N2), B и C.

MSK1.RU собрал истории и поговорил с вирусологом Александром Чепурновым. Он рассказал, насколько типична такая картина для сезона гриппа и ОРВИ, стоит ли опасаться появления нового возбудителя и может ли снова вернуться коронавирус. Подробности — в этом материале.

«На третий день начала „лопаться“ голова»

Некоторые заболевшие отмечают, что болезнь начинается как обычная простуда, но через несколько дней появляются новые, гораздо более неприятные симптомы. Так произошло с Екатериной и ее мужем. По словам женщины, на третий день болезни у обоих начались сильные головные боли.

«Сначала всё было как обычно при ОРВИ: слабость, температура, озноб, насморк и чихание. Немного першило горло. Но на третий день, когда стала спадать температура и казалось, что я иду на поправку, начался какой-то ад. Целыми днями меня преследовали головные боли в лобной части, голова буквально разрывалась, вот-вот — и лопнет. Я думала, что это мои личные осложнения, но у мужа, которого мой вирус настиг чуть позже, было то же самое. Как по сценарию, на третий день начала „лопаться“ голова. Это, если честно, даже хуже, чем температура, потому что ты не можешь ни лежать, ни вставать, не можешь наклониться, сходить куда-то — при любом движении боль обостряется», — рассказала читательница MSK1.RU Екатерина.

Богдан Иванов рассказал MSK1.RU, что его болезнь началась с бронхита, а затем добавились температура и сильный насморк. По его словам, обычные средства практически не помогали.

Где можно привиться от гриппа в Москве — на карточке Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«У меня всё началось с бронхита. Вечером после работы почувствовал тяжесть в груди, легкую температуру. На утро он проявился уже по полной программе. Я сразу начал пить сироп, воду, есть лимоны и т. п. Температура не уходила около 5–6 дней, была от 37,3 до 37,7. На 2–3-й день добавился сильный насморк, который жил по отдельному расписанию — день он есть, день его нет, потом опять на полдня придет и так далее. Пшикал в нос, но не особо помогало. Причем из носа не текло, как это обычно бывает, а наоборот — всё застыло. Будто мне монтажной пеной замуровали все проходы. Бронхит прошел на 7-й день, насморк — на 9-й (если с начала больничного считать)», — рассказал читатель MSK1.RU.

Другие москвичи жалуются на симптомы, которые не проходят неделями. Например, Юлия Кирсанова уже месяц страдает от кашля и сильной слабости.

«Уже месяц кашель, всё что можно пила, всем чем можно мазалась. Добавилась еще потливость, и сил нет настолько, что даже стакан не могу держать. При этом температуры не было ни разу. Сейчас думаю самостоятельно обратиться в приемный покой», — рассказала она.

Высокая температура — один из симптомов сезонных вирусов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Алина тоже болеет больше трех недель. По ее словам, после временного улучшения состояние снова ухудшается: «Еще горло болит не так, как обычно. И ощущение, как будто температура. Выздоравливаешь вроде, потом через день-два опять начинается. Это длится уже больше трех недель».

Наталья рассказала, что уже месяц не может полностью восстановиться. У нее пропал голос, периодически исчезает обоняние, а также сохраняются слабость и боль в лице.

«Болею месяц. Дня три уже нет голоса, почти всё это время запахи то исчезают, то возвращаются. Состояние в целом ужасное, и сил ни на что нет. И ничего не помогает из таблеток, и болит лицо», — рассказала Наталья.

Что говорит вирусолог

Вирусолог Александр Чепурнов уверяет, что переживать незачем. Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппов наблюдается, но всё находится в пределах нормы. По его словам, сейчас нет оснований говорить о появлении какого-то нового вируса, который вызывает необычно тяжелые симптомы.

«Нет никаких таких особых данных, чтобы как-то серьезно изменялась структура осенне-зимних заболеваний», — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии.

У людей могут складываться яркие личные впечатления от болезни. Когда несколько человек подряд рассказывают о похожих симптомах, начинает казаться, что происходит что-то необычное. Но отдельные случаи не отражают общую картину. Когда мы смотрим на статистику, обычно оказывается, что ничего особенного не происходит. Сейчас я тоже не вижу каких-либо серьезных отклонений. Александр Чепурнов профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)

По словам специалиста, такие симптомы, как небольшая температура, насморк, кашель и головная боль, вполне характерны для сезонных респираторных инфекций. Сам по себе набор жалоб не говорит о появлении нового возбудителя.

Может вернуться COVID-19?

При этом у самого Александра Чепурного есть опасения, связанные с возможным возвращением ранних вариантов коронавируса. По мнению специалиста, за прошедшее время человеческий иммунитет мог утратить защиту от них, поскольку массовые заражения происходили преимущественно более поздними вариантами COVID-19.

При этом вирусолог отмечает, что на данный момент нет подъема заболеваемости коронавирусом Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

«Я лично опасаюсь возврата ранних вариантов коронавируса, поскольку человеческий иммунитет уже позабыл всё это. А массовое переболевание не сформировало такого серьезного коллективного иммунитета к ним», — сообщил вирусолог.

По словам Александра Чепурнова, его радует разработка поливалентной вакцины специалистами Института Гамалеи. Она, как отметил вирусолог, включает исходные, уханьский и дельта-варианты коронавируса, а также отличается от вакцин, направленных только против омикрона и его производных. Эксперт подчеркнул, что такая вакцина уже прошла испытания и одобрение. По его мнению, это важно, поскольку первые варианты коронавируса вызывали гораздо более тяжелое течение болезни и повышенную смертность.

До этого мы разбирались с врачами, можно ли делать прививку от гриппа в разгар сезона или лучше было позаботиться об этом заранее.