Георгий Бондарь 3D-графика

Георгий Бондарь пофантазировал, как бы герои GTA выглядели у нас Источник: Геогрий Бондарь

Все фанаты серии GTA дождаться не могли новой, шестой части. Официальная дата релиза была назначена на 19 ноября 2026 года. Но многие давно обсуждают игру по тем небольшим трейлерам, которые были презентованы, и ждут мощной графики. Правда, играть в нее могут только обладатели PlayStation 5 (PS5): более ранние приставки не потянут игру, которая разрабатывалась много лет. Эксперт по 3D-графике Георгий Бондарь, который сам разрабатывает города в программе Unreal Engine, — фанат GTA и в целом компании Rockstar Games, которая ее делает, считает, что все ожидания от новой игры были сильно завышены. Почему — NGS.RU рассказывает от первого лица.

Я всегда был фанатом Grand Theft Auto (GTA) и других игр от Rockstar Games, таких как Bully, Red Dead Redemption. Из всех серий GTA даже не могу выделить часть, которая мне больше нравится, потому что они все крутые.

Пятая часть вышла в 2013 году, разработкой шестой занимались более 8 лет. Главные персонажи новой серии — Лусия Каминос (первый женский протагонист в серии с 2000 года) и Джейсон Дюваль. Меня удивило, что сделали такую семейную историю в основе сюжета, несмотря на всю повестку, которая отражается в американских играх. Место действия — снова вымышленный Вайс-Сити, который отсылает к современному Майами.

В целом над игрой долгое время работали два брата — Дэн и Сэм Хаузер, но один из них ушел из компании и уже не принял участие в работе над шестой частью. И это очень важно и влияет на качество, я считаю. Потому что это как с режиссерами фильмов: мы привыкаем, что один человек работает над серией, а потом видим разницу без его руки. Так и здесь: шестая серия создана без Дэна Хаузера, которого называют отцом GTA.

Георгий отмечает, что насладиться графикой и игрой в целом по-настоящему можно будет через год, когда выйдет версия для компьютеров Источник: Геогрий Бондарь

На мой взгляд, ожидания от шестой части сильно завышены. То, что нам сначала показали, красиво, технологично, вау, спору нет.

А то, что нам показали потом, в реальном прохождении игры, — это, конечно, сильный даунгрейд.

Даунгрейд — это распространенная практика в игровой индустрии, когда в трейлерах все настройки выкручивают на максимум, поэтому там всё красиво, а в реальности игра выглядит намного хуже.

Источник: Городские медиа

Мне кажется, сейчас на сильно большом хайпе не видят очевидного, что игра вполне обычная, в духе остальных частей GTA. Анимация на том же уровне, графика и движок не сильно скакнули вперед. Да, она чем-то поинтереснее, но в целом обычная.

Мой прогноз: люди сильно будут плеваться и будут разочарованы.

Тем более еще есть ограничение в 30 кадров на PlayStation 5. Это вообще прошлый век, конечно. В 2026 году игра в 30 FPS — это смешно. Мы вообще не развиваемся, что ли, никак? То есть картинка неплавная. В идеале должно быть 60 кадров в секунду.

Эксперт остается преданным фанатом игры, но считает, что пока ее версия не сильно будет отличаться от предыдущих Источник: Геогрий Бондарь

Причем кто-то же специально купил не просто PlayStation 5, а версию Pro, которая стоит значительно дороже. Они специально заплатили за улучшенное железо, но создатели игры заявили, что даже на ней будет такое же ограничение в 30 кадров. Жаль тех людей, которые взяли крутую плойку, но будут играть с ограничениями.

На мой взгляд, когда выйдет ПК-версия, а, по опыту, это где-то через год, вот там надо будет оценивать графику по-настоящему, потому что они выкрутят все настройки на максимум, сделают всякие текстуры, уберут это ограничение по FPS. Плюс там по-любому много патчей будет (обновлений в игре). Я думаю, вот там будет прям настоящее наслаждение.

А пока ты же у телевизора, он далеко от тебя. Там особо ничего не разглядишь, поэтому они сначала на PS5 заработают денег, а потом уже перейдут на версии для компьютеров.

Плюс сами миссии, которые нам показали, — это скукотища вообще. Такое мое мнение. Пусть никто не обижается. Всех обнял.

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