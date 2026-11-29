Даже самое меткое словечко начинает раздражать, если употреблять его слишком часто Источник: GPT

Еще недавно, чтобы хорошо провести выходные, достаточно было встретиться с друзьями, вкусно поесть и посмотреть кино. Теперь нужно организовать ламповую встречу, поймать нужный вайб, наполниться ресурсом и получить новый опыт. Желательно в каком-нибудь нишевом заведении.

Русский язык постоянно пополняется новыми словами, и ничего плохого в этом нет. Проблемы начинаются, когда модное выражение приходится к месту и не к месту. Оно постепенно теряет первоначальный смысл и превращается в словесную приправу. В каждой бочке затычка, как сказали бы наши бабушки.

Нишевый

Раньше это слово преимущественно использовали, когда говорили о товарах и услугах, рассчитанных на определенную, сравнительно узкую аудиторию. Например, о парфюмерии, специализированных журналах или музыкальных направлениях.

Теперь нишевым может быть практически всё: ресторан, фильм, магазин одежды, хобби, блогер и даже чувство юмора.

Особенно забавно, когда нишевым называют продукт, который активно рекламируют сотни блогеров и продают на каждом крупном маркетплейсе. Получается весьма многолюдная ниша.

Само слово вполне полезное, но не стоит использовать его как синоним чего-то дорогого, необычного или предназначенного для людей с якобы исключительным вкусом.

Чем заменить: редкий, необычный, специфический, малопопулярный, на любителя.

Ламповый

Слово «ламповый» вызывает ассоциации с теплом, уютом и ностальгией Источник: GPT

У этого слова довольно симпатичная история. Ассоциации с теплым звучанием ламповой аудиотехники постепенно перекочевали в интернет-культуру. Ламповым стали называть что-то душевное, уютное, вызывающее приятную ностальгию.

Но со временем слово превратилось в универсальный комплимент всему, что хотя бы отдаленно напоминает уют.

Кафе с гирляндой — ламповое. Встреча с одноклассниками — ламповая. Бабушкина кухня — тоже ламповая. Сама бабушка при этом прекрасно обходилась словом «душевно» и совершенно не страдала от недостатка подходящих эпитетов.

Чем заменить: уютный, душевный, теплый, домашний, атмосферный.

Вайб

Английское слово vibe передает ощущение, настроение или атмосферу. Оно удобно, когда хочется описать впечатление, которое сложно разложить на составляющие.

Сегодня вайбом объясняют буквально всё. У человека хороший вайб, у квартиры — советский, у пальто — парижский, а у понедельника, разумеется, просто минус вайб.

Особенно интересно наблюдать за тем, как люди пытаются объяснить один вайб через другой. В результате собеседник так и не понимает, понравилось человеку место или нет, зато узнаёт, что там «какой-то нишевый вайб».

Чем заменить: настроение, аура, колорит, волна, атмосфера.

Ресурсный

Когда-то ресурсами называли деньги, сырье, ископаемые, время и другие средства, необходимые для достижения цели. В психологии это понятие также используют для обозначения внутренних и внешних возможностей человека справляться с трудностями.

Но в повседневной речи слово зажило собственной жизнью. Появились ресурсные завтраки, ресурсные прогулки, ресурсные женщины и ресурсные отношения. Даже обычный сон теперь можно преподнести как предприятие по восстановлению внутреннего ресурса.

Иногда за фразой «Я сегодня не в ресурсе» скрывается вполне конкретная и понятная причина: человек не выспался, проголодался или просто не хочет ни с кем разговаривать. И сказать об этом прямо бывает гораздо полезнее.

Чем заменить: продуктивный, бодрый, энергичный, вдохновляющий.

Проявляться

Сегодня «проявляться» часто означает просто решиться показать себя в соцсетях и заговорить от своего имени Источник: GPT

Раньше проявляли характер, инициативу, способности и фотографии. Теперь человеку предлагают просто проявляться.

В социальных сетях призывают не бояться проявляться, разрешить себе проявляться и наконец начать проявляться по-настоящему. Что конкретно при этом нужно делать — выступить на собрании, завести блог или попросить прибавку к зарплате, — зачастую остается загадкой.

Слово стало особенно удобным для мотивационных спикеров: звучит как призыв к действию, но не требует уточнять само действие. Между тем конкретная фраза «Не бойтесь высказывать свое мнение» или «Не стесняйся петь в караоке» способна дать человеку гораздо больше, чем очередной совет проявляться.

Чем заменить: заявлять о себе, высказываться, действовать, проявлять инициативу.

Распаковка

Еще несколько лет назад распаковка предполагала наличие коробки, пакета или хотя бы конверта. Популярность видеороликов с демонстрацией покупок сделала это слово привычным для интернет-аудитории. А затем распаковывать начали то, что никогда не было упаковано: личность, экспертность, потенциал, таланты и даже женственность.

В профессиональной среде под распаковкой личности обычно подразумевают беседу, которая помогает выявить сильные стороны человека, его ценности и интересы. Вполне понятная задача, если убрать загадочную терминологию.

С такими темпами скоро обычное знакомство за чашкой чая можно будет назвать взаимной распаковкой личностей.

Чем заменить: знакомство, анализ, раскрытие способностей, выявление сильных сторон.

Аутентичный

Аутентичный означает подлинный, настоящий, соответствующий оригиналу. Слово вполне уместно, когда речь идет об историческом документе, национальной кухне или произведении искусства.

Однако в рекламных текстах и социальных сетях оно постепенно стало обозначать всё, что хочется представить особенно самобытным.

Аутентичный интерьер, аутентичный образ жизни, аутентичный завтрак. Последний вполне может состоять из яичницы и хлеба, но с таким описанием его уже хочется продавать вдвое дороже.

При этом не стоит путать аутентичность с оригинальностью. Предмет может быть подлинным, но совершенно заурядным. И наоборот: необычная вещь необязательно имеет отношение к какой-либо традиции.

Чем заменить: подлинный, настоящий, самобытный, традиционный — в зависимости от контекста.

Модные эпитеты способны превратить даже обыкновенную яичницу в гастрономическое чудо Источник: GPT

Прайм

Еще недавно слово «прайм» чаще всего можно было услышать в сочетании «прайм-тайм» — время, когда у телевизоров собирается наибольшее количество зрителей. Теперь собственный прайм есть практически у каждого.

В молодежном сленге так называют период расцвета, пик физической формы, красоты, популярности или профессиональных успехов. Отсюда и выражения «я в своем прайме», «вернуться в прайм», «войти в прайм».

Судя по социальным сетям, раньше люди просто худели, меняли прическу, удачно выходили замуж или получали повышение. Теперь всё это ни много ни мало провозглашает прайм-эру.

Особенно забавно слышать от двадцатилетних, что свой прайм они уже пережили. Хочется предложить им не торопиться с написанием мемуаров.

Чем заменить: расцвет, лучшие годы, пик формы, на вершине успеха.

Почему модные слова так быстро начинают раздражать

У лингвистов существует понятие семантического обесцвечивания. Так называют процесс, при котором слово или выражение постепенно утрачивает часть первоначального значения.

Похожий эффект можно наблюдать и в повседневной речи. Когда любое приятное место называют ламповым, а любой необычный товар — нишевым, эти характеристики перестают сообщать что-либо конкретное.

Запрещать модные слова, конечно, бессмысленно. Многие из них со временем исчезнут сами, а другие окончательно приживутся в русском языке. Когда-то модными были «гламурный», «креативный» и «эксклюзивный», но сегодня они уже не производят прежнего впечатления.

Так что у каждого поколения есть собственный набор слов, от которых хочется закатить глаза. И вполне возможно, что через двадцать лет слово «вайб» будет вызывать у кого-нибудь теплую ностальгию по молодости. Весьма ламповую, между прочим.