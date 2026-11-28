Фильм «Малыш-каратист», в создании которого участвовал ярославский актер и продюсер Роман Курцын, получил награды на престижном международном кинофестивале в Лондоне. SIFFA UK 2026 проходил с 19 по 22 ноября. «Малыш-каратист» боролся за Приз зрительских симпатий на фестивале.
Фильм забрал 6 наград в 5 номинациях. Роман Курцын рассказал, чья работа была отмечена на международном уровне.
«Внимание: Приз зрительских симпатий — „Малыш-каратист“. Мирон Проворов — лучшая актерская работа мужская. Алина Соколова — лучшая актриса. Алексей Алфёров стал лучшим режиссером. Поздравляем Лешу! И Михаил Погосов, и Роман Курцын — лучшие продюсеры», — рассказал Роман Курцын в видео, опубликованном в его социальных сетях.
О том, что «Малыша-каратиста» покажут на фестивале в Лондоне, стало известно еще в октябре 2026 года.
Программа кинофестиваля включала в себя конкурсные показы полнометражных, короткометражных и документальных независимых фильмов со всего мира, а также церемонию награждения в заключительный вечер.
В этом году была выбрана концепция «Хрупкий мир, несгибаемые голоса». Награждали победителей специальными фирменными статуэтками фестиваля по основным и специальным категориям.
В конкурсе принимали участие представители из разных стран. В том числе: России, Южной Кореи, Великобритании и США, Китая.
Фильм вышел в прокат в июне 2025 года. По сценарию в центре сюжета оказывается 12-летний мальчик Саша, которого играет юный актер из Рыбинска Мирон Проворов. Он временно переезжает из Москвы в Пятигорск к своей тете, поскольку родители мальчика — врачи — отправляются в командировку в Африку.
Но ученики новой школы начинают обижать и травить подростка. К этому добавляется известие о том, что родители Саши пропали во время наводнения.
На помощь ребенку приходят сэнсэй Дмитрий (Роман Курцын) и его дочь Маша — Алина Соколова, получившая на фестивале звание лучшей актрисы. Занятия карате помогают мальчику обрести внутреннюю силу.
Режиссер «Малыша-каратиста» — Алексей Алферов. Продюсеры — Михаил Погосов, Роман Курцын, Денис Мурашкин и Александр Захаров.
Роман Курцын рассказывал, как создавался фильм.