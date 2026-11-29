Красная икра теперь такая же роскошь, как черная Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Если бутерброды с красной икрой для вас — такой же символ Нового года, как и елка, то не исключено, что в этом году праздничного настроения у вас будет немного меньше. Те, кто привык украшать меню красной или белой рыбой, тоже могут остаться без любимого лакомства на своем столе. Причина проста: цены на икру и рыбу в этом году бьют все рекорды.

Во сколько обойдутся новогодние деликатесы, почему цены так выросли, снизятся ли они и какие есть альтернативы, корреспондент Voronezh1.ru узнала в аналитическом центре некоммерческой организации «Рыбный союз».

20 тысяч за кило не предел

В прошлом году разжиться баночкой красной икры к Новому году можно было в любом крупном магазине за вполне адекватную цену. Например, в «Ленте» 100 грамм икры горбуши стоили 1287 рублей. В «Магните» 90 грамм икры нерки стоили 1199 рублей. Премиальную икру чавычи можно было урвать в фермерском магазине всего по 1579 рублей за 100 грамм. То есть потолок цен — 15–16 тысяч за килограмм деликатеса.

В этом году цены гораздо выше. В той же «Ленте» самая дешевая икра горбуши стоит 1760 рублей, в «Магните» — 1600 рублей. 100 грамм икры кеты в «Папиной лавке» (фермерский магазин) обойдутся в 2199.

Средний ценник на икру в «Ленте» может шокировать неподготовленного покупателя Источник: Lenta.com

В «Папиной лавке» ситуация не лучше Источник: Papinalavka.ru

Прошлогодний максимальный ценник на килограмм в этом году оказался минимальным. По данным мониторинга «Рыбного союза» на 17 ноября, самая низкая стоимость деликатеса в федеральных торговых сетях составила 15 600 рублей за кило, а максимальная — 47 800 рублей. И речь всё еще только про красную икру.

С рыбой — и красной, и белой — ситуация отличается несильно. Филе атлантического лосося обойдется в сумму до 2500 рублей за кило — на 500 рублей дороже, чем год назад. Кило мороженой скумбрии стоит около 400 рублей вместо прошлогодних 280. За килограмм копченой просят более 1000 рублей. Медальоны минтая в блоках в прошлом году можно было купить за 320–380 рублей, в этом цена — 410–500 рублей.

Самая скромная тушка копченой скумбрии на 300 грамм обойдется в 330 рублей Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Почему цены выросли

Как объясняют в «Рыбном союзе», одним из главных факторов подорожания лососевых и красной икры в этом году стала природная цикличность популяции тихоокеанских лососей и скромные итоги лососевой путины (вылова) на Дальнем Востоке.

«У промысла лососевых есть четкий природный цикл: за годом подъема следует фаза спада, а затем снова подъем. Это общемировое явление, которое в текущем сезоне затронуло не только Россию, но и США, Канаду и Японию. В том, что именно послужило причиной столь резкого снижения вылова, еще только предстоит разобраться науке. Это может быть потепление океана, смена океанских течений, стагнация кормовой базы лососей, рост популяции тунцов и дельфинов (есть и такая версия), активно питающихся рыбой», — рассказали в аналитическом центре.

При этом эксперты отмечают, что если изучить мировой вылов за последние 100 лет, то всё выглядит не так фатально. Выловы ниже 100 тысяч тонн случались целыми периодами и во времена СССР. Стабильно добывать более 100 тысяч тонн красной рыбы Россия стала только с 1989 года.

«Так что вполне возможно, что мы просто входим в период циклического спада естественного воспроизводства лососевых», — считают в «Рыбном союзе».

По итогам путины 2026 года статистика выглядит так: вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 100 тысяч тонн при первоначальном прогнозе отраслевой науки в 227 тысяч тонн — недобор превысил 55%. И этот показатель на 70% ниже объема добычи 2025 года. В результате выпуск красной икры в стране сократился примерно в три раза — до 4–4,5 тысячи тонн против прошлогодних 12 с лишним тысяч тонн.

Браконьерской продукции стало меньше — это тоже фактор роста цен Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Сжатие сырьевой базы закономерно привело к росту оптовых и розничных цен, особенно заметному на фоне низкой базы прошлого удачного сезона. Это закон рынка, когда цена формируется на балансе спроса и предложения. Дополнительное давление на себестоимость по всей товаропроводящей цепочке оказывают объективные экономические факторы: удорожание топлива, промыслового оборудования, логистики с Дальнего Востока в центральные регионы, высокая стоимость кредитных ресурсов для переработчиков и торговых компаний.

Кроме того, полноценная работа системы цифровой маркировки «Честный знак» и усиление ветеринарного контроля вытеснили с рынка дешевый нелегальный и браконьерский продукт, который искусственно занижал средние ценовые показатели в статистике», — поясняют аналитики.

Кстати, по белой рыбе — сельди, минтаю — обстановка не столь напряженная. Сырьевая база остается стабильной и высокой. Вылов минтая в этом году уже превысил 2 миллиона тонн, тихоокеанской сельди наловили рекордное количество — почти 638 тысяч тонн. Эта рыба растет в цене по другим причинам.

«Удорожание готовой продукции (мороженой, соленой и копченой рыбы) в пределах 6–21% в годовом выражении связано преимущественно с ростом издержек рыбаков на промысел и переработчиков на транспортировку, упаковку, переработку и логистику», — пояснили эксперты.

Несколько отличается ситуация со скумбрией. Довольно много ее поступает из Северо-Восточной Атлантики. На цены в этом сегменте влияет в том числе снижение мировых квот на вылов и усложнение международной логистики.

«Вместе с тем на российском рынке в достаточном объеме представлены другие виды рыбы, в том числе наблюдается рост вылова пикши и камбалы в Северном бассейне, трески на Дальнем Востоке, растет производство в аквакультуре, также балансировать предложение и цены помогает импорт», — подытожили в «Рыбном союзе».

Взлетят ли цены еще выше к Новому году

По этому вопросу у экспертов прогноз благоприятный: существенного роста цен в ближайшие месяцы не будет. Рынок уже полностью отыграл невысокий вылов и к ноябрю вышел на ценовое плато.

«Дальнейший разгон цен сдерживается покупательским спросом: потребитель не готов приобретать продукцию по более высоким ценникам. Перед Новым годом возможна лишь точечная сезонная корректировка на отдельные, наиболее востребованные позиции. При этом крупные торговые сети для поддержания оборота в пиковый предпраздничный период будут задействовать промоакции и скидки. Дефицита рыбы и икры на полках нет и не будет», — считают аналитики «Рыбного союза».

Чем заменить дорогую икру

Один из вариантов, который традиционно предлагают специалисты, — покупать баночки меньшего объема, если совсем отказываться от деликатеса не хочется.