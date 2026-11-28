Игати дал интервью спустя 14 лет Источник: KOLAY7777 / YouTube, Кирилл Поверинов / 76.RU

Ежедневно пользователи по всему миру генерят сотни и тысячи мемов. Почти всегда за смешными картинками и видео из интернета стоят простые люди, порой с необычными судьбами.

А вы знали, что в Ярославле есть свой легендарный мем? Если вам незнакомо «Заволга, Заволга, от центра досюда ехать недолго» (18+), мы не знаем, чем вы занимались в нулевые. Этот материал мы готовили весной 2025-го. И с наступлением зимы предлагаем вспомнить культовые строчки!

Игати — «Заволга» (18+) Источник: KOLAY7777 / YouTube

Автор легендарного трека про самый крупный район Ярославля выпустил еще пару клипов и пропал. С тех пор ярославцы заходят на канал рэпера, чтобы пересмотреть смешное видео и оставить ностальгический комментарий.

76.RU нашел городскую легенду рэпа и расспросил о былой популярности. Спустя 14 лет автор хита про «Заволгу» рассказал, как стал локальным мемом, и поделился планами вернуться в рэп.

Популярность обрушилась внезапно

Треки восьмиклассника полюбились ярославцам Источник: KOLAY7777 / YouTube

Будучи простым школьником, юный Игорь, он же Игати, хотел отличаться от своих сверстников. Хоть идея записать трек тогда приходила многим ребятам, не все воплощали свои задумки. Легендарный клип про «Заволгу» появился спонтанно.

Локации для съемок долго не выбирали. Пришли во двор школы № 84 и начали творить. Операторов и героев видеороликов отобрали из школьных однокашников. Тексты Игорь писал быстро — часа вполне хватало на полноценный трек. Игати выпускал треки про всё, что любил и знал: школу, качалку, друзей. Не обошел стороной и ярославский «Локомотив» — клубу посвящены несколько треков.

На уроке договорились: «Пойдем после школы, снимем». И вот так решили. Игорь Иванов Игати

Сначала об увлечении знали только близкие друзья, потом — ребята из параллели. В дальнейшем Игоря Иванова начали узнавать в магазинах и транспорте. Ролики восьмиклассника завирусились.

— Куда бы мы ни пошли с друзьями, например в кино, в кафе или просто погулять, узнавали и спрашивали, я это или нет, — поделился Игорь Иванов.

Рэп знали коллеги, сослуживцы и будущая жена

Игорь вспоминает, что даже учителя поддерживали его на музыкальном поприще. Агрессии или упреков он никогда не замечал. Наоборот, одноклассники просили вставить их имена в треки. О некоторых из них слушатели до сих пор могут узнать в клипе на песню «8-й „А“ класс» (12+).

Хотел никнейм как у Тимати. Тимур — Тимати, Игорь — Игати. Игорь Иванов Игати

— Мне тогда из российских исполнителей нравилась группа «Центр». Из иностранных очень любил Эминема, Лила Уэйна. Последнему, может, где-то даже старался подражать, — рассказал Игорь Иванов.

Группа «Центр» — отечественный рэп-коллектив, основанный в начале нулевых Алексеем Долматовым (Гуф) и Николаем Никулиным (Принцип). Лил Уэйн — американский рэпер. Считается, что он сильно повлиял на музыкальную индустрию. Эминем — американский рэпер и композитор. Считается самым продаваемым музыкальным артистом в мире.

Игорь ориентировался на известных рэперов Источник: KOLAY7777 / YouTube

В беседе с 76.RU Игорь признался: в нулевые считал должными популярность и внимание горожан. Были случаи, когда у рэпера даже брали автографы.

— Почему решили завязать с музыкой и клипами?

— Я закончил очень давно. Были разговоры, чтобы продолжить, возобновить это дело, но я считаю, что это осталось в юности.

Нужно было начинать взрослую жизнь. Игорь Иванов Игати

Слава — дело тонкое. Хоть Игорь и перестал делать рэп, узнавать его не перестали. На каждой работе, в новых компаниях и даже в армии ни для кого не было секретом, кто такой Игорь Иванов. Рассказывать об Игати не пришлось и будущей супруге.

— Люди из других городов говорили, что знают, кто я такой. Мне это помогало в каком-то роде — было проще знакомиться с людьми. Популярность сыграла положительно, — рассказал Игорь Иванов.

Подумывает вернуться в мир рэпа?

Игорь признался: «Заволга» (18+) — его любимый собственный трек. И даже спустя столько лет он иногда заходит перечитать комментарии от подписчиков. Но жизнь не стоит на месте: некогда известный школьник перебрался жить в Брагино, устроился инженером в крупную IT-компанию и стал отцом. Его сын — будущий первоклассник — уже заценил треки Игати.

— Если он захочет заниматься чем-то подобным, в любом случае поддержу его! — поделился Игорь Иванов.

Одна из локаций съемок клипа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— В треках часто упоминаются гопники, которые отбирают у вашего лирического героя телефон. Это в Ярославле было частой проблемой в 2010-е?

— Частой! С этим сталкивались и мои друзья, и я лично. Можно было за месяц дважды, трижды встретить этих людей. Мы с ними так часто виделись, что уже буквально на «ты» общались. Бывало, сидишь где-нибудь в «Макдоналдсе» и из окна видишь знакомые лица.

Строчки в треке заставили пользователей задуматься Источник: YouTube

Игорь признался, что с рэпом его уже ничего не связывает. Однако настоящие поклонники могут повлиять на кратковременное возвращение Игати.

Давайте посмотрим, насколько будет людям это интересно. Я всегда открыт к предложениям. Игорь Иванов Игати

Хотели бы новый мемный клип от легендарного Игати? Конечно! Жду этого 15 лет! Тут без вариантов! Парень — легенда Только в этот раз — трек про Брагино