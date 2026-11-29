В России отмечают День матери Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Около 40 социальных мер поддержки получают мамы в Соцфонде России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня миллионы мам в России получают выплаты Соцфонда. Всего это порядка 40 различных страховых и социальных мер», — говорится в сообщении.

В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 29 ноября. Праздник учредили, чтобы подчеркнуть социальную значимость материнства.

При этом помощь начинают оказывать еще на этапе беременности. При этом поддержка рассчитана на длительную перспективу, что помогает в планировании будущего детей, рассказали в Соцфонде. Основные меры включают в себя:

Пособие по беременности и родам : 100% среднего заработка работающим женщинам. Максимальные суммы — 955 836 рублей (140 дней), 1 065 074,4 рубля (156 дней) и 1 324 515,6 рубля (194 дня).

Единовременное пособие при рождении ребенка : составляет 28 450,45 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет : 40% среднего заработка — максимум 83 021,18 рублей в месяц.

Материнский капитал : составляет 728 921,9 рублей на первого ребенка и 963 243 рубля на второго, если выплату ранее не получали. В противном случае доплата будет 234 321 рубль.

Льготы многодетным и матерям-героиням : при наличии пяти и более детей можно досрочно выйти на пенсию в 50 лет, а в стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми до 1,5 лет (включая пятого, шестого и последующих). Для неработающих матерей-героинь — пенсионерок предусмотрено дополнительное материальное обеспечение.

Единое пособие : назначается беременным женщинам и семьям с детьми с учетом оценки нуждаемости — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Ежегодная семейная выплата : это возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям двоих и более детей со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Налог пересчитывают по ставке 6% за прошлый год, а разницу выплачивают одним платежом.

В Социальном фонде добавили, что такие меры поддержки, как материнский капитал, единое пособие и другие выплаты семьям, увеличат в 2027 году, также продолжат расти и размеры страховых пособий. Кроме того, оказывается помощь женам военнослужащих по призыву и тех, кто находится на СВО. Фонд выплачивает им единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на детей. Размер выплат составляет свыше 45 тысяч рублей и 19,3 тысяч рублей соответственно, пишет ТАСС.

Поддержка касается и тех мам, которые учатся. Пособие для беременных студенток и аспиранток составляет около 100 тысяч рублей в 2026 году.

Помимо действующих мер поддержки, Социальный фонд России планирует увеличить оплачиваемый отпуск в период болезни ребенка на 30 дней.

Сейчас родители могут находиться на больничном столько, сколько нужно для выздоровления ребенка, но количество оплачиваемых дней ограничено и зависит от возраста ребенка:

До 7 лет — оплачивается до 60 календарных дней в год (или до 90 дней, если заболевание входит в специальный перечень Минздрава);

От 7 до 15 лет — оплачивается до 45 календарных дней в год (при этом не более 15 дней за один случай болезни);

Старше 15 лет (при амбулаторном лечении) — до 30 календарных дней в год (не более 7 дней за один случай);

Ребенок-инвалид до 18 лет — до 120 календарных дней в год.