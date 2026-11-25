В Роспотребнадзоре опубликовали статистику по заболеваемости Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

13 жителей Ярославской области заболели Covid-19 на неделе с 9 по 15 ноября. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Так, по последним данным, гриппом и ОРВИ болеют 535 человек на 100 тысяч. Большую часть, 55%, составляют дети до 17 лет. Для сравнения, в начале ноября болели 462 человека на 100 тысяч населения.

COVID-19 — это острое респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус передается главным образом воздушно-капельным путем.

В Роспотребнадзоре также напомнили о способах профилактики:

После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики. Им же обрабатывайте телефоны, планшеты и другие гаджеты, которые всегда под рукой;

Чаще проводите влажные уборки дома и проветривайте помещение;

Вакцинация — самая надежная защита от инфекций и их последствий;

«При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — дополнили в Роспотребнадзоре.

Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора.