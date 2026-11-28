Как избавиться от жуков в крупах и муке — советы биолога Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Крупы, макароны, муку и другие непортящиеся продукты мы порой складируем в шкафу, не задумываясь, что внутри могут расплодиться вредители. Маленькие черные жучки портят продукты и настроение, а их личинки практически незаметны.

Мы поговорили с энтомологом и биологом Дмитрием Власовым о том, кто это такие, опасны ли они и как не допустить их появления у себя дома. Также в материале 76.RU — реальные истории людей, кто сталкивался с проблемой букашек в домашних запасах.

Кто может поселиться в еде

По словам ярославского специалиста Дмитрия Власова, жуков, которые развиваются в продуктах, достаточно много.

— Например, фасолевая зерновка в фасоли, исходно североамериканский вид, к нам в область завозится с юга с зараженной фасолью и в ней продолжает развиваться. В зерновых продуктах, муке, сухофруктах обитает суринамский мукоед, вид тропического происхождения. В рисе развивается рисовый долгоносик. Со множеством продуктов связан хлебный точильщик. Есть еще куча жуков — малые мучные хрущаки, табачный жук, амбарный долгоносик и другие, — рассказал энтомолог.

Все они широко распространены на складах и в наши квартиры попадают с зараженной продукцией, купленной в магазине. Дмитрий Власов биолог

Сроки развития, как объяснил биолог, у всех разные. Самые быстрые — суринамский мукоед и хлебный точильщик, в отапливаемых помещениях могут появляться от 4 до 7 поколений в год.

Жуки могут откладывать еле заметные яйца, которые человек потом будет съедать вместе с пищей.

— Теоретически слабо зараженные продукты употреблять можно, и часто мы даже не знаем, что они заражены, но не рекомендуется [употреблять крупы] с признаками серьезного заражения, — объяснил специалист.

Зараженная жучками еда может вызвать у человека пищевое расстройство (тошноту, диарею и прочее) и аллергическую реакцию.

Как избавиться от жуков в крупе

Жучки очень любят крупы Источник: Мария Романова / Городские порталы

При обнаружении жуков важно действовать быстро. Стоит помнить, что букашка не может сидеть в запасах одна, наверняка есть и другие. Поэтому первым делом следует:

Внимательно осмотрите весь шкаф, даже в тех местах, где нет никаких продуктов. Выбросьте все крупы, муку и прочее, где были замечены букашки. Важно: не пытайтесь спасти продукт, в нем могут быть зараженные личинки. Мусорный пакет сразу же завяжите и выкиньте. Выньте все из ящика, где хранились продукты. Внимательно осмотрите его, чтобы ни одной букашки не осталось. Тщательно промойте каждую полку и стенку. Можно использовать соду, уксус или любое химическое средство с резким запахом. Оставьте шкафы открытыми, пока они не просохнут. Жуки любят влажность.

Можно ли спасти продукты?

Зараженные продукты в пищу лучше не употреблять, однако если вы обнаружили одного или двух жучков в крупе, спасти ее все же реально.

При первых признаках заражения муку и крупы проморозить в морозильной камере при -15 °C и ниже не менее суток и потом засыпать в сухие банки под плотную крышку. Виды тропические, и такое вымораживание их убивает. Дмитрий Власов биолог

Реальные истории

Неприятные насекомые в шкафах нервируют и вынуждают применять разные способы и лайфхаки. Когда никакие методы не работают, в бой вступают даже народные хитрости. Мы собрали несколько историй людей, которые столкнулись с жучками у себя на кухне.

Ярославна Анна обнаружила вредителей в шкафу с крупами.

— Круп дома много, готовлю для ребенка. Как мне кажется, началось с овсянки либо овсяной муки — дома было и то, и то. Маленькие такие, как уменьшенная версия муравья. Они кишели в закрытой банке, — рассказала хозяйка.

Обнаружив букашек, Анна выкинула все банки и пакеты, где они сидели. Однако через пару недель обнаружили насекомых в других крупах.

— Они распространились вообще по всем банкам, закрытым, завязанным пакетам. Даже в макаронах были. Они расползлись по кухне настолько, что я находила мертвых жуков в изгибах брикетов молотого кофе, лежавших далеко от круп, в ящике снизу. Рядом с обнаруженными местами дислокации жучков были маленькие черные точки. Заползли они даже туда, где еды не было — в смежные ящики, — рассказала Анна.

Мне пришлось перемыть половину кухни, выкинуть вообще все запасы круп, макарон, муки. Мыть банки. Кухню протирала уксусом. После тотальной промывки они еще несколько недель единичными особями встречались — мог ползти где-то. Их просто давили. Анна

Букашки быстро плодятся Источник: Мария Романова / Городские порталы

Лайфхак

Ярославна Ольга обнаружила противных существ, когда делала генеральную уборку дома. Девушка заглянула в ящик с хранящимися запасами круп, в одном из пакетов заметила черные точки.

— Без раздумий выкинула пакет и пошла проверять остальные. Там тоже сидели, но не так много. Пришлось выкидывать вообще всё, где-где да пару штук сидело, — рассказала Ольга.

После уборки ярославна пошла смотреть в интернете, как не допустить появления жучков.

Нашла совет, что они боятся запаха гвоздики. Разложила в нескольких местах. После этого пока не замечала, чтобы приползали снова. Ольга

Кухонный шкаф Светланы делится на две полки: на одной крупы, макароны и прочее, на другой — сковородки, кастрюли и другая посуда для готовки.

— Я полезла за сковородкой, чтобы приготовить ужин. Смотрю, рядом с ней сидят два маленьких жучка. Я удивилась, потому что не так давно делала уборку и никаких жуков не было. У меня дома сидела подружка, я спросила, знает ли она, кто это такие. Она мне и сказала, что это жуки, которые едят крупы и муку, — рассказала хозяйка.

После слов подруги Светлана пошла проверять продукты. Оказалось, почти везде уже кишмя кишели черные букашки.

— Я была в шоке. Все было закрыто, как они туда заползли? Пришлось все выкидывать: целую пачку риса, целую пачку муки и макарон. Еще раз скажу — продукты были новыми, полностью упакованными. Как туда попали жуки — для меня до сих пор загадка. Но шкаф в тот день знатно опустел, — поделилась ярославна.

После избавления от зараженных продуктов Светлана перемыла весь шкаф. Подружка посоветовала ей положить на полки молотый перец, чтобы запах отпугивал букашек.

В целом жуки пропали. Но я несколько дней замечала одного-двух в совершенно случайных местах. Уже не в шкафу, а просто на кухонном гарнитуре или даже в холодильнике. Светлана

Как не допустить появления ошибок

По словам биолога Дмитрия Власова, жуки в продуктах не появляются из ниоткуда. Личинки могут появиться еще на складах или прилавках магазинов. Предугадать это невозможно, но биолог все же дал несколько советов.

— Эффективная борьба — не создавать «стратегические запасы» в шкафах. Также очень важно регулярно просматривать места хранения продуктов, особенно скопления пряностей, трав, остатки макарон, — рассказал Дмитрий Власов.

Хранить крупы, муку, макароны и прочее лучше всего в контейнерах и банках с плотной крышкой.

Для профилактики хозяйки также советуют разложить по углам шкафов зубчики чеснока, лавровый лист, гвоздику, перец или мяту. Чтобы обезопасить муку от заражения, некоторые кладут в банку марлевый мешочек с солью.

Стоит помнить, что чем раньше вы обнаружите насекомое в доме, тем эффективнее получится истребить его. Поэтому стоит регулярно протирать полки и сразу же убирать рассыпанную муку или крупы.

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