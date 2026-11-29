Подводить итоги 2026 года трансплантологи пока не берутся, но уже заявляют, что смогли улучшить результаты прошлого периода Источник: Людмила Кузнецова / Новосибирская областная больница

В Новосибирской областной больнице один донор спас шесть человек: четырем — жизнь, еще двоим подарил возможность видеть. Врачи называют такие случаи редкими, хоть и стараются всегда использовать все возможности для помощи пациентам. В медицине для этого есть даже специальный термин «мультиорганный донор». Корреспонденты NGS.RU узнали у врачей, как такое возможно, а также познакомились с пациенткой, которая получила шанс на жизнь от подобного донора.

«Донорами становятся единицы»

Весной этого года один новосибирский донор подарил жизнь сразу четырем пациентам, а еще двоим дал возможность видеть.

«Это не единичный случай, потому что если ситуация позволяет, то всегда врачи стараются использовать всё, что доступно, — заверил Александр Быков, главный внештатный специалист-трансплантолог МЗ НСО, врач-хирург Новосибирской областной больницы. — Шесть объектов трансплантации — это почки, печень, сердце и роговицы».

Врач объяснил, что чаще всего доноры — люди, которые умирают от инсультов. Из-за кровоизлияния происходит смерть головного мозга, которую констатирует специальная комиссия. Но регламенты в таких случаях очень жесткие, и их не получится применить ко всем пациентам с инсультами.

«Донорами становятся единицы. В 2025 году у нас получилось 14 доноров на миллион населения. Общее число — 40 человек. Это на огромную почти трехмиллионную область», — поделился цифрами врач.

Сокращают количество потенциальных доноров и возраст, и сопутствующие болезни, и другие обстоятельства. Врачи учитывают каждый нюанс.

Забор сразу нескольких органов у донора возможен благодаря четкой системе, уточнил специалист. Забирать органы можно только одновременно, а потом сразу же передавать в профильные больницы. Печень с почками доставляют в Новосибирскую областную больницу, роговицы — туда же или в МНТК, сердце — в клинику Мешалкина. Для этого врачи съезжаются со всего города.

В листе ожидания 140 человек

По словам Александра Быкова, количество пересадок в Новосибирской области растет благодаря более эффективному взаимодействию больниц и врачей Источник: Новосибирская областная больница

В этом году отделению трансплантологии работать стало проще из-за изменений в финансировании. Теперь это высокотехнологичная медицинская помощь в рамках ОМС, а не финансирование по госзаказу.

«Это значит, что мы не ограничены в возможностях выполнять такие операции с точки зрения обеспечения финансами. Если раньше это было жестко фиксированное количество, то теперь нет ограничений ни по количеству, ни по обеспечению лекарствами», — объяснил Александр Быков.

Врач отметил, что за последние десять лет общество стало более терпимо к теме донорства и трансплантации, и громких скандалов по этому поводу не было.

«В принципе, вся технология трансплантации задумана в обществе, где все друг к другу относятся хорошо и желают добра. Как бы пафосно это ни звучало», — подчеркнул специалист.

Трансплантация — высокозатратная отрасль медицины, но даже несмотря на то, что ее финансирует федеральный бюджет, находятся те, кто подвергает критике такие траты.

«Деньги большие, да. Но они идут на тех, кому это нужно. Стоит увидеть хотя бы одного такого пациента, чтобы подобных вопросов не возникало, а у нас их в регионе живет почти 800 человек, — отметил Александр Быков. — Всегда тех, кому нужна пересадка, гораздо больше, чем доступно для пересадки органов. Это везде так — и в Америке, и в Европе, даже в тех местах, где эти количественные показатели на порядок больше, чем у нас. Но мы развиваемся и становимся эффективнее за счет организации труда. Все вместе учимся эффективно работать, поэтому получается улучшать ситуацию».

В прошлом году в России было проведено более 3800 пересадок органов, и каждый год их число растет. В этом году только за первые два месяца года, как сообщил внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье, выполнено 709 трансплантаций органов, из них почка — 419, из них 27 — детям.

Сейчас в листе ожидания органов числится порядка 10 000 человек. Список подвижен по многим причинам — в том числе и из-за того, что некоторые не успевают получить донорский орган вовремя.

«Если бы не пересадка, то мой ребенок остался бы без матери»

Ирине сейчас 42 года Источник: Ирина Руди Сибирячка ведет активный образ жизни Источник: Ирина Руди

Первый год после пересадки — один из самых тяжелых, поэтому и врачи, и пациенты с опаской относятся к идее интервью в этот период. Но с журналистом NGS.RU согласилась побеседовать Ирина Руди, которая тоже получила печень от мультидонора. Уже почти 10 лет с момента операции она ведет самый активный образ жизни: растит сына, занимается спортом — живет на полную.

Мучиться приступами и болями Ирина начала в 2007 году, тогда ей было 23 года. Только спустя два года обследований и анализов ей поставили диагноз: первичный склерозирующий непрерывно рецидивирующий холангит. Это хроническое заболевание печени, при котором воспаление и рубцевание желчных протоков сопровождается регулярными обострениями. Температура под 41 градус, боль, лекарства горстями и терпение. Ирине нужно было дождаться донора.

«Помню, что сидела и плакала. Сыну три года. Понимала, что всё, конец — я уже умирала. У меня рост 160, и на пересадку пошла в весе 41 килограмм. У меня была кахексия из-за постоянных приступов. Если бы не пересадка, то мой ребенок остался бы без матери», — призналась женщина.

Сыну Ирины уже 12 лет Источник: Ирина Руди Около года Ирина играет в новосибирской футбольной команде «Импульс» Источник: Ирина Руди

Ирина хорошо помнит этот день — 5 марта 2017 года она получила печень. Донор спас тогда не только ее, но и еще несколько человек. Самым тяжелым для Ирины был первый год, но она до сих пор помнит это удивление, когда ждала приступов, а они не приходили.

«Перед пересадкой приступы были каждые две недели. А потом они прекратились, и я отвыкла их ждать. И вот год прошел после пересадки, стало легче, иду по улице, смотрю на людей, на листики, солнце, ветер дует, и больше ничего не нужно. Просто живешь. Такое ощущение было. Потом уже, позже, амбиции появились», — улыбается Ирина.

На пятый год после пересадки Ирина пошла в спортзал. Около года играет в новосибирской футбольной команде «Импульс», в которую входят женщины с пересаженными органами или на диализе.

«Сейчас занимаюсь плотно учебой сына, которому 12 лет. Хочется себе здоровья, а в идеале, чтобы какие-то технологии придумали новые, так как на иммуносупрессии непросто, организм ей всё равно ослаблен. А так я очень счастлива», — отметила она.