В Ярославле появится новый микрорайон у Волги Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле отдают под комплексное развитие территории участок рядом с Волгой в Дзержинском районе — у пересечения улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Начальная цена за право заключения договора — 50,6 млн рублей.

Площадь участка — 105 126 квадратных метров. На площадке можно возводить жилые дома высотой до восьми этажей, поликлиники, садики, школы, паркинги и прочие объекты инфраструктуры.

Жители нового микрорайона смогут пользоваться услугами расположенных неподалеку детского сада № 55, школы № 60, поликлиники № 1 больницы № 9.

В Ярославле появится новый микрорайон у Волги Источник: ГИС Торги

Кроме того, рядом с участком в Генплане предусмотрено возведение еще одного детского сада на 220 мест в районе ул. 1-й Приречной и ул. Большой Любимской. В программе комплексного развития социальной инфраструктуры Ярославля строительство этого садика было запланировано на 2018–2026 годы. Но по факту проект пока не реализован.

В документации указано, что заявки на участие в аукционе будут принимать с 30 ноября по 16 декабря. Сами торги проведут 23 декабря.

Застройщик должен будет в течение 12 месяцев со дня заключения договора подготовить проект планировки территории. Указано, что во время работ будет снесен многоквартирный дом № 45 по 1-й Норской набережной.

Также указано, что фирма, которая займется комплексным развитием территории, обязана будет благоустроить сад фабрики «Красный перевал». Причем сделать это не позднее 31 декабря 2027 года. Также необходимо привести в порядок территорию от береговой линии Горьковского водохранилища до 1-й Норской набережной и территории вдоль улицы Балашова. В обоих случаях работы должны быть выполнены по проекту АНО «Центр развития городских территорий».

Дома и социальную инфраструктуру будут строить в течение 10 лет Источник: ГИС Торги

Помимо прочего, застройщик должен будет безвозмездно передать городу квартиры общей площадью не меньше 199 квадратных метров: две однокомнатные, одну двухкомнатную и одну трехкомнатную. А также построить и передать властям пункт полиции площадью не меньше 50 квадратных метров.

В целом проект КРТ должен быть воплощен в жизнь в течение 10 лет.