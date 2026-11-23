Ольга Загваздина переехала из Тюмени в Испанию 20 сентября 2026 года Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

Ольга Загваздина из Тюмени строила успешную карьеру фитнес-тренера и практически жила на работе. Но в начале 2026 года решила вернуться к изучению английского языка. Тогда она еще не подозревала, что обычные занятия обернутся романом на расстоянии, а затем и переездом в Испанию. Ради новой жизни она оставила любимую работу, распродала мебель и потратила почти 400 тысяч рублей на оформление визы. Сейчас Ольга живет недалеко от Аликанте, учит испанский и привыкает к совершенно другому ритму жизни. О том, как случайное знакомство перевернуло ее жизнь, она рассказала в авторской колонке для 72.RU.

Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

Ольга Загваздина

Отношения на расстоянии и первое свидание в Стамбуле

Я работаю тренером с 2022 года, хотя по образованию вообще учитель русского языка и литературы. В том же году окончила педагогический университет с красным дипломом. Еще во время учебы успела около полугода поработать по профессии, но любовь к фитнесу в итоге победила.

Вся моя карьера сложилась в тюменском клубе «Даудель-спорт». Сначала год работала администратором, потом год — тренером, а следующие полтора года была супервайзером групповых программ. В меня там поверили, приняли и поддержали все мои безумные идеи. За это время я завоевала доверие коллег и клиентов. Не побоюсь сказать, что меня знал практически каждый посетитель клуба.

Я проводила огромное количество персональных и групповых тренировок, руководила целым подразделением фитнес-департамента и обучала коллег новым направлениям. Домой приходила только ночевать. Мне нравился такой бешеный ритм жизни, я чувствовала себя полезной людям и не представляла, что однажды все настолько изменится.

До переезда Ольга работала фитнес-тренером в тюменском клубе Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) Со своим будущим молодым человеком Ольга познакомилась благодаря коллеге по работе Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

В январе 2026 года у меня был непростой период — я переживала расставание. Какое-то время чувствовала себя разбитой, а потом решила сместить фокус на себя. Пошла к косметологу, психологу и, самое главное, вернулась к изучению английского языка. Тогда я даже не думала, насколько круто он повернет мою жизнь.

Я занималась с репетитором, но мне хотелось больше разговорной практики. Однажды в марте рассказала об этом девочкам в тренерской. Коллега предложила номер своего брата, который живет в Испании, говорит на трех языках и любит поболтать. К тому же из-за разницы во времени мне было удобно созваниваться с ним после рабочего дня.

Недели две я стеснялась написать. Все-таки человек собирался помогать мне совершенно бесплатно! Но потом решилась. Мы разговаривали день, два, неделю, месяц. И постепенно выяснилось, что практика английского стала лишь поводом созваниваться и узнавать друг друга получше.

Так начались наши отношения на расстоянии. В Тюмени я познакомилась с его мамой, а в мае Артем пригласил меня на первое свидание в Стамбул. Именно тогда мы окончательно решили, что осенью должны быть вместе и жить в одной стране.

«Виза обошлась почти в 400 тысяч рублей»

Близкие меня не отговаривали. Сначала они относились к моему решению настороженно, но чем больше я рассказывала им о том, как Артем ко мне относится, тем больше они начинали его уважать. Они всегда знали, что я не привыкла сидеть на месте и рано или поздно все равно попробовала бы пожить в другой стране.

Ольга живет в Кесаде — небольшом городе неподалеку от Аликанте, где много иностранных жителей: британцев, шведов и норвежцев. Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) В жилом комплексе, где поселилась Ольга, есть общий бассейн и большой сад Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

С июня я начала заниматься документами, а с августа — готовиться непосредственно к переезду. Лето выдалось напряженным. Я заранее предупредила клиентов, друзей и коллег, что скоро улетаю. Не все воспринимали мои слова всерьез. Да я и сама до конца не осознавала происходящее.

Нужно было собирать документы, оформлять апостили, продолжать работать и учить английский. Еще я вернулась к плаванию. Расписание было настолько плотным, что даже встречи с друзьями приходилось планировать заранее — примерно раз в три недели. Оформление визы обошлось мне почти в 400 тысяч рублей. В августе пришло одобрение, и я начала собирать вещи, распродавать мебель, отдавать друзьям все, с чем было особенно тяжело расставаться.

В последнюю неделю перед отъездом я постаралась увидеться со всеми близкими, провела последнюю групповую тренировку, взяла чемодан с 30 килограммами вещей и улетела. Сначала в Стамбул, а оттуда — в Аликанте. В Испанию я приехала 20 сентября. На момент нашего разговора прошло чуть больше месяца, поэтому я пока не могу сказать, что полностью разобралась в местной жизни. Но впечатлений уже накопилось огромное количество.

Неторопливая жизнь у моря

Артем тоже родом из Тюмени, но живет в Испании уже пять лет. Здесь он окончил магистратуру в одном из ведущих кулинарных университетов мира. Сейчас мы живем в Кесаде, недалеко от Аликанте. Это тихий город, где много англичан, шведов, норвежцев и других иностранцев.

Подготовку документов для переезда Ольга начала в июне 2026 года Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) По словам девушки, оформление визы обошлось ей почти в 400 тысяч рублей Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

Артем купил здесь дом. Рядом море, в нашем жилом комплексе есть бассейн и огромный сад. Вокруг потрясающие виды, вкусная еда, а дома у меня еще и личный шеф-повар — мой молодой человек! На день рождения Артем устроил мне поездку к Атлантическому океану. Вдалеке я видела берега Африки, Марокко. После этого путешествия я постепенно начала привыкать к новой жизни.

Самым непривычным оказалось изменение ритма. В Тюмени я постоянно куда-то бежала, много работала и хорошо зарабатывала. Мне было комфортно в таком режиме, и, признаюсь, я до сих пор по нему скучаю.

Здесь все иначе. Пока я финансово завишу от партнера, а для меня это совершенно непривычно. Я всегда привыкла рассчитывать на себя. Стоит мне попытаться куда-нибудь успеть или загрузить день делами, как Артем начинает меня успокаивать и буквально заставляет отдыхать.

Теперь я сплю по семь-восемь часов вместо привычных пяти. Утром никуда не тороплюсь, спокойно привожу себя в порядок и начинаю день. По средам мы играем в падел с испанцами, по пятницам жарим мясо или морепродукты на мангале. Я хожу в тренажерный зал, снимаю видео для блога, гуляю и наслаждаюсь Испанией. Представляете, люди платят огромные деньги, чтобы две недели отдохнуть в месте, где я теперь живу и любуюсь видами каждый день!

По словам тюменки, испанцы любят встречаться в кафе, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) По наблюдениям Ольги, в Испании принято проводить много времени в кафе и ресторанах Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

«До автобусной остановки нужно идти полтора часа»

Конечно, не все здесь идеально. Например, мои посылки из России задержали на таможне, поэтому я до сих пор не могу окончательно обустроить быт. Пока это моя единственная серьёзная бытовая сложность.

Но есть еще одна проблема, которую предстоит решить, — я не умею водить машину. В Испании, особенно в небольших городах, личный транспорт практически необходим. Так как общественный развит не везде. Например, чтобы добраться до торгового центра на автобусе, мне сначала нужно полтора часа идти пешком до остановки.

Такси дорогое. Здесь вообще человеческий труд хорошо оплачивается, и это чувствуется в стоимости услуг. При этом люди очень приветливые и доброжелательно относятся к иностранцам, особенно если видят, что человек старается выучить испанский. Я тоже начала его изучать, хотя пока дается непросто.

Возвращаться в Тюмень насовсем пока не хочется. Конечно, я планирую приезжать в гости, когда решу все вопросы с документами.

В Испании девушка продолжает заниматься фитнесом и вести блог Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) Тюменка планирует продолжить карьеру фитнес-тренера в Испании и приезжать на родину к семье и друзьям Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

Утром люди идут в кафе, а не бегут на работу

Испания, на мой взгляд, отличная страна для тревожных людей и трудоголиков. Местный уклад просто не позволяет делать все так же быстро, как в России. С одной стороны, это неудобно. С другой — именно здесь начинаешь понимать, что значит по-настоящему проживать жизнь. Сейчас конец октября, а я до сих пор хожу в шортах и майках. Погода потрясающая. Утром просыпаешься — и ничего не бесит!

Испанцы действительно никуда не торопятся. Утром многие идут в кафе, спокойно завтракают, общаются. Здесь совершенно другое отношение к отдыху и свободному времени. Летом, когда температура поднимается до 40 градусов, многие стараются работать в первой половине дня, а потом уходят домой. В такую жару и производительность падает, и здоровью можно навредить.

По воскресеньям крупные магазины часто закрыты. Но я не вижу в этом проблемы. Взрослый человек вполне способен заранее запланировать покупки, а продавцы тоже имеют право на полноценный выходной. Жизнь испанцев вообще проходит на улице. Они постоянно гуляют, играют в теннис и падел, посещают местные мероприятия, занимаются фитнесом и, кажется, все время едят! Я пока не избавилась от привычки проводить свободное время дома, но думаю, что это временно.

«Здесь можно набрать лишний вес за неделю»

Испания — это страна фермеров. Даже по дороге в магазин у нас все усажено лимонными и оливковыми деревьями. На прилавках много местного мяса, рыбы, овощей и фруктов. А хамон! Боже, как же я его люблю! Кажется, здесь можно набрать лишний вес всего за неделю. Хорошо, что моя профессия помогает мне держать себя в форме.

На прилавках местных магазинов, по наблюдениям девушки, представлен широкий выбор испанских овощей, фруктов, мяса и рыбы Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ) По дороге в магазин Ольга часто видит лимонные и оливковые деревья Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)

По моим первым впечатлениям, продукты здесь стоят примерно столько же, сколько в России. Но подробно сравнивать расходы пока не берусь. Основная финансовая сторона нашей жизни сейчас на моем партнере. Поэтому назвать сумму, которая необходима для самостоятельного переезда и комфортной жизни, мне сложно.

Недалеко от нас находится Торревьеха. Там большое русскоязычное сообщество. Наши соотечественники открывают бизнес, развивают сферу услуг и привносят привычные нам стандарты сервиса. Мне кажется, у российских предпринимателей здесь есть возможности для развития.

Фитнес и блог

Фитнес я точно не собираюсь бросать. Мне очень хочется продолжить карьеру в Испании, но для этого нужно выучить испанский язык. Я хочу чувствовать себя уверенно и преподавать так же хорошо, как делала это в Тюмени. Пока основной упор делаю на блог. Недавно записала первую танцевальную тренировку для своих клиентов. Девочки из Тюмени много раз просили меня продолжать заниматься с ними дистанционно. Я их очень люблю и не могу перестать быть полезной только потому, что сменила страну. Думаю, моя профессия дает хорошие шансы построить карьеру и здесь. Осталось освоить язык и разобраться в местной фитнес-индустрии.

Я бы очень хотела остаться в Испании. Но в Тюмень, конечно, буду приезжать. Там моя семья, друзья, любимый «Даудель-спорт». Возможно, когда-нибудь получится снова провести тренировку для моих девчонок. Я вообще очень люблю Тюмень. Этот город дал мне невероятно много, и я всегда буду ему за это благодарна. Просто сейчас в моей жизни началась совершенно новая глава.

В жаркие летние дни некоторые местные предприятия сокращают рабочие часы или переносят работу на первую половину дня Источник: Gvooozdik / Instagram (соцсеть запрещена в РФ)