Перед Новым годом некоторые специалисты могут заработать заметно больше Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Накануне Нового года вырастет спрос на специалистов, которые помогают организовать праздники. Это касается как кулинарных и творческих профессий, так и сферы организации мероприятий. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

«Перед Новым годом традиционно растет спрос не только на Дедов Морозов и Снегурочек, но и на поваров, кондитеров, декораторов, ведущих, фотографов, визажистов и организаторов мероприятий. Стоимость услуг таких специалистов может вырасти на 20–50%. А непосредственно 30 и 31 декабря доходить до х2 от обычного прайса», — уточнил в беседе с «Абзацем» Мурадян.

По словам Мурадяна, итоговый рост цен будет зависеть от региона, опыта специалиста, количества заказов и срочности. Чем ближе праздничные даты, тем меньше свободных мастеров и тем больше клиенты готовы платить, напомнил он.

К 2030 году рынок труда сильно изменится. Ожидается, что половина ключевых навыков специалистов просто устареет, а почти 60% работников потребуется серьезное переобучение.