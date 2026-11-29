Школьникам дадут восстановиться перед новой четвертью Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Школьникам не станут задавать домашние задания на период предстоящих зимних каникул. Дети смогут полноценно отдохнуть на праздниках без необходимости делать уроки по учебной программе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Домашние задания в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января школьникам задаваться не будут. На период каникул домашние задания не задаются», — сказал Кравцов ТАСС.

Ранее ведомство рекомендовало установить даты каникул с 31 декабря по 11 января, что составит 11 дней. В министерстве уточнили, что продолжительность отдыха в текущем учебном году по сравнению с прошлым сократилась на один день.

При этом конкретные сроки отдыха каждая школа может определить самостоятельно, ориентируясь на санитарные нормы Роспотребнадзора для восстановления сил учеников.

Столько же дней на Новый год отдохнут и взрослые: согласно производственному календарю, праздничные нерабочие дни продлятся с 31 декабря по 11 января. Перед долгими праздниками отработать придется три дня — 28, 29 и 30 декабря.