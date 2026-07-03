Укус комара может стать фатальным: российских туристов предупредили о смертельной болезни, которая бушует на популярном курорте

При признаках болезни людей просят обращаться в больницу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российских туристов, которые отдыхали на Бали, попросили следить за самочувствием после возвращения на родину. Всё из-за лихорадки денге, которая распространилась в Индонезии. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, симптомы денге совпадают с проявлениями гриппа. Среди них — высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и сыпь.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лихорадку денге переносят комары. Туристам рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов после поездки.

Лихорадка денге — острое заболевание с высокой температурой, сильными болями в костях и суставах, головной болью, сыпью. В тяжелой форме может приводить к кровотечениям и быть смертельной. Специфического лечения нет, терапия симптоматическая.

Специфических препаратов для лечения денге не существует. Болевой синдром можно купировать парацетамолом. При этом следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ибупрофен и аспирин, поскольку они повышают риск кровотечения. Больным тяжелой денге часто требуется госпитализация. При этом риск смертности от вируса очень низкий, пишет ВОЗ.