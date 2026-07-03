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Здоровье Укус комара может стать фатальным: российских туристов предупредили о смертельной болезни, которая бушует на популярном курорте

Укус комара может стать фатальным: российских туристов предупредили о смертельной болезни, которая бушует на популярном курорте

Заболевание маскируется под обычный грипп

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При признаках болезни людей просят обращаться в больницу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПри признаках болезни людей просят обращаться в больницу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При признаках болезни людей просят обращаться в больницу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российских туристов, которые отдыхали на Бали, попросили следить за самочувствием после возвращения на родину. Всё из-за лихорадки денге, которая распространилась в Индонезии. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, симптомы денге совпадают с проявлениями гриппа. Среди них — высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и сыпь.

В Роспотребнадзоре уточнили, что лихорадку денге переносят комары. Туристам рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов после поездки.

Лихорадка денге — острое заболевание с высокой температурой, сильными болями в костях и суставах, головной болью, сыпью. В тяжелой форме может приводить к кровотечениям и быть смертельной. Специфического лечения нет, терапия симптоматическая.

Специфических препаратов для лечения денге не существует. Болевой синдром можно купировать парацетамолом. При этом следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ибупрофен и аспирин, поскольку они повышают риск кровотечения. Больным тяжелой денге часто требуется госпитализация. При этом риск смертности от вируса очень низкий, пишет ВОЗ.

Всего в мире в 2026 году зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой денге в 68 странах. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Больше всего заболевших в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Бали Лихорадка денге Здоровье Турист Комар
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