Укус комара может стать фатальным: российских туристов предупредили о смертельной болезни, которая бушует на популярном курорте

Российских туристов, которые отдыхали на Бали, попросили следить за самочувствием после возвращения на родину. Всё из-за лихорадки денге, которая распространилась в Индонезии. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, симптомы денге совпадают с проявлениями гриппа. Среди них — высокая температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота и сыпь.
В Роспотребнадзоре уточнили, что лихорадку денге переносят комары. Туристам рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и обращаться за медицинской помощью при появлении симптомов после поездки.
Лихорадка денге — острое заболевание с высокой температурой, сильными болями в костях и суставах, головной болью, сыпью. В тяжелой форме может приводить к кровотечениям и быть смертельной. Специфического лечения нет, терапия симптоматическая.
Специфических препаратов для лечения денге не существует. Болевой синдром можно купировать парацетамолом. При этом следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, как ибупрофен и аспирин, поскольку они повышают риск кровотечения. Больным тяжелой денге часто требуется госпитализация. При этом риск смертности от вируса очень низкий, пишет ВОЗ.
Всего в мире в 2026 году зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой денге в 68 странах. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Больше всего заболевших в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.