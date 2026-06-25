«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась

Вера начала готовиться к ОГЭ еще зимой восьмого класса, когда поняла, что нужно подтянуть геометрию Источник: из личного архива Веры, Ирина Шарова / 72.RU

Каждый год девятиклассники проходят через испытание — подготовку к ОГЭ. Для одних экзамены становятся источником постоянного стресса, для других — возможностью проверить силы и определиться с будущим. Школьница из Тюмени Вера начала готовиться к экзаменам еще в восьмом классе, пережила выгорание, больше всего боялась математики, а в итоге поняла, что многие страхи оказались сильно преувеличены. В своей колонке для портала 72.RU она рассказала, как проходила подготовка, что происходило в день экзамена и какой совет она дала бы будущим девятиклассникам.

Вера Л.

Когда я поняла, что пора готовиться

Готовиться к ОГЭ я начала зимой восьмого класса. Тогда поняла, что у меня сильно проседают знания по геометрии, и решила заняться этим вопросом заранее. Мы начали работать с репетитором: сначала восстанавливали все пробелы, а потом постепенно перешли к вариантам ВПР (всероссийским проверочным работам) за восьмой класс и иногда разбирали задания из ОГЭ. К слову, ВПР по математике за восьмой класс мне показались заметно сложнее самого ОГЭ. Как бы странно это ни звучало, об этом говорят даже учителя.

Не могу сказать, что весь девятый класс жила только экзаменами. У меня всегда была хорошая успеваемость, особенно по гуманитарным предметам. По-настоящему серьезно к подготовке я начала относиться только весной. К этому времени уже поняла, какие предметы хочу сдавать на ЕГЭ, определилась с будущей профессией и направлением для поступления. Появилось четкое понимание, зачем мне всё это нужно.

Почему подготовка оказалась легче, чем я ожидала

Подготовка давалась мне довольно легко, и во многом это заслуга моих педагогов. Я очень благодарна каждому из них. Если честно, особых ожиданий от экзаменов у меня не было. Просто спокойно шла к цели и воспринимала происходящее как часть обычной школьной жизни.

Легко мне давалось почти всё, кроме математики. Базовый уровень для экзамена у меня был неплохой, но в школе программа казалась сложнее, поэтому приходилось одновременно готовиться к ОГЭ и справляться с текущими темами. Помимо обязательных экзаменов, я выбрала английский язык и географию.

Самым сложным предметом для выпускницы стала математика, хотя остальные экзамены давались ей достаточно легко Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С английским всё складывалось отлично. Пробники стабильно писала на пятерки, а моя преподавательница Мария Петровна постоянно поддерживала и хвалила. С русским языком тоже проблем не возникало. А вот география неожиданно стала одним из любимых предметов. Мне нравилось разбираться в заданиях, понимать логику процессов и узнавать новое. Во многом именно благодаря подготовке к ОГЭ я окончательно убедилась, что хочу продолжать изучать эти предметы и в старших классах.

Учителя, которые заставляли работать

К математике я готовилась с репетитором. Английский язык сложно назвать именно подготовкой к экзамену, потому что я учусь в лингвистической школе. На занятиях мы постоянно отрабатывали все части экзамена: устную речь, грамматику, лексику, чтение и письмо. Уровень требований был выше, чем на самом ОГЭ, поэтому экзамен казался достаточно простым.

К географии и русскому языку я готовилась только в школе. Наша учительница географии Зоя Ивановна очень требовательно относилась к подготовке. Мы постоянно решали варианты, поэтому уже к середине года большинство заданий буквально отлетало от зубов. Последние месяцы перед экзаменом разбирали в основном сложные задания на максимальный балл.

По русскому языку подготовка тоже была серьезной. Мы почти каждую неделю писали либо изложение, либо сочинение, чтобы не терять навык. За это огромное спасибо нашей Татьяне Васильевне. Кроме того, постоянно работали с тестовой частью и грамматикой. Это помогало не просто натаскиваться на экзамен, а действительно понимать предмет.

Математика тоже держала нас в тонусе. Наверное, именно по ней требования были самыми высокими. Каждую неделю проходили самостоятельные работы, разбирали новые задания из ФИПИ (Федерального института педагогических измерений) и регулярно повторяли первую часть.

Помимо обязательных предметов, школьница выбрала для сдачи английский язык и географию Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Зимой был период, когда хотелось отказаться от всего сразу. Я очень уставала. После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой, поэтому накопилась сильная усталость и даже выгорание. К счастью, помогли каникулы. После отдыха стало гораздо легче, появились силы и мотивация продолжать работу. Больше такого сильного желания всё бросить у меня уже не возникало.

Что оказалось самым полезным

Больше всего в подготовке помогли внимание учителей и их требовательность. Помимо федеральных и городских пробников, у нас были еще и школьные диагностические работы. Их задача была не проверить знания в целом, а найти слабые места каждого ученика.

Часто нам специально давали более сложные задания, чтобы понять, справимся ли мы с ними на реальном экзамене. Очень помогали и различные памятки от учителей: структуры сочинений и изложений, формулы, правила, списки фактов. Всем этим я пользовалась во время подготовки и считаю, что такие материалы действительно работают.

День, которого я боялась больше всего

Математика была для меня самым тревожным экзаменом, поэтому именно ее я ждала с особым волнением. Но утром 2 июня проснулась с абсолютно ясной головой и до конца не верила, что этот день наконец настал.

Погода была ужасной. Мы писали экзамен в 34-м лицее на Маяке, а добираться туда с Червишевского тракта пришлось на двух автобусах. Когда мы уходили из школы, наша учительница математики Надежда Владимировна пошутила, что мы первый в ее практике выпуск, который едет сдавать экзамен так далеко и еще в такой ливень. Она пожелала нам удачи и сказала, что мы обязательно справимся, не зря же она весь год работала вместе с нами.

Самым волнительным экзаменом для Веры стала математика Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Как всё прошло на самом деле

Когда мы приехали, нас быстро зарегистрировали и распределили по аудиториям. В моей аудитории работали очень доброжелательные организаторы. Они подробно всё объяснили, немного поговорили с нами и помогли успокоиться.

Хорошо помню забавный момент. Один мальчик вышел из аудитории всего через 27 минут после начала экзамена. Организатор призналась, что это рекорд по скорости среди всех выпускников, которых она когда-либо сопровождала.

Сам экзамен прошел спокойно. Я справилась примерно за полтора часа и вышла с ощущением, что вариант попался хороший. После этого пошла гулять и радоваться тому, что самое страшное наконец осталось позади.

Больше всего мне запомнились организаторы. В 34-м лицее мне не встретился ни один неприятный человек. Все были доброжелательными, спокойными и готовыми помочь. Позже я сдавала английский язык в 83-й гимназии, и там атмосфера показалась уже не такой теплой.

По математике и русскому языку никаких сюрпризов не было. Все задания оказались знакомыми. На английском языке вообще попалось аудирование из одного из пробников. На географии встретились несколько непривычных заданий, но их удалось быстро решить с помощью атласа. Из неожиданного — письмо про виды транспорта на английском языке и вопрос о заповедниках на географии.

На всех экзаменах чувствовалось волнение, но на английском языке была еще одна проблема — нехватка времени. Если знать язык только на уровне школьной программы, уложиться во все временные рамки будет очень сложно. В остальном серьезных трудностей не возникло. Возможно, потому что подготовка была системной и началась заранее.

Выпускница признаётся, что больше всего ей запомнились доброжелательные организаторы в пунктах проведения экзаменов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что помогало справляться со стрессом

Я всегда снимаю стресс очень простыми способами. Встречаюсь с друзьями, читаю книги, играю или просто переключаюсь на что-то другое. Иногда лучший способ подготовиться к экзамену — это на время перестать о нем думать. После каждой сдачи появлялось чувство свободы и огромное желание поесть. Видимо, стресс и напряженная работа мозга моментально сжигали весь запас энергии.

Последней была география. Ее я писала в 15-й школе и осталась под большим впечатлением. Всё прошло очень спокойно, а педагоги оказались невероятно доброжелательными и поддерживающими.