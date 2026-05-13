В Ярославле могут закрыть еще один роддом: что известно

В Ярославле могут закрыть роддом в Дзержинском районе Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В Ярославле могут закрыть акушерское отделение больницы № 9 в Дзержинском районе. Тему обсудили 13 мая на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению.

Вопрос о судьбе роддома задала депутат Елена Кузнецова.

«В последние годы существует тенденция на закрытие родильных отделений. Закрыто отделение в больнице имени Семашко. Сейчас ходят разговоры, что закроется родильное отделение в больнице № 9», — отметила она.

Главный врач областной детской клинической больницы Сергей Кирдянов ответил, что на данный момент Минздравом не принято решений о закрытии каких-либо существующих акушерских отделений. При этом он добавил, что приезжавшие в Ярославль эксперты «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» собираются написать свое мнение в поддержку его закрытия.

Мнение было однозначным — начиная от уровня оказания помощи и заканчивая заполненностью и востребованностью. Отделение, которое не заполнено, не востребовано, толком не работает, работать не должно, потому что падает квалификация. Сергей Кирдянов Главврач областной детской клинической больницы

Он высказал свое личное мнение о ситуации. В частности, обратил внимание на снижение количества родов в регионе.

«Количество родов в 2025 году в два раза меньше по сравнению с 2015 годом. Эта тенденция никуда не делась. Ничто не предвещает, что все начнут рожать. Снижается потребность. Если снижается потребность, снижается нагрузка. Нужен ли хирург, который выполняет одну операцию по удаления аппендицита в месяц? Хотели бы попасть к такому хирургу? Или хотели бы попасть к хирургу, который выполняет две операции в день? Здесь тоже самое», — пояснил он.

Сергей Кирдянов отметил, что именно по этой причине было закрыто отделение неонаталогии в Рыбинске и переведено в Ярославль. По этой же причине область отправляет детей с редкими заболеваниями на федеральный уровень.

«Там идет их концентрация, и они на потоке умеют с ними работать. Мы тоже можем оказать эту помощь, но это будет не так отработано, как там», — высказался главврач.

По информации Кирдянова, сейчас среднее количество родов в день в перинатальном центре — 12, в Рыбинске — ноль-одни, в больница № 9 — от силы одни роды, в больнице № 2 — четыре-пять родов.

Помимо Ярославля родильные отделения в Ярославской области сейчас работают в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове Великом.