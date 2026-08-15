Тарифы за коммуналку вырастут второй раз в 2026 году: когда и на сколько

Даже при повышении тарифов всё же есть способы сэкономить на ЖКУ Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В этом году тарифы ЖКУ проиндексируют два раза. Первое повышение уже было 1 января, тогда тарифы по всей стране увеличились на 1,7%. А вот основное повышение запланировано на 1 октября 2026 года. В материале разбираемся, как изменятся цифры в ваших платежках.

Вторая индексация за год

Следующее повышение тарифов ЖКУ произойдет 1 октября. Однако изменение сумм в платежках будет напрямую зависеть от региона.

Совокупный платеж может увеличиться на 9,9–10%. Этот процент может различаться, например, от 8% в Хакасии и до 22% в Ставропольском крае.

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Итоговая сумма в квитанции будет зависеть не только от утвержденного процента, но и от объема потребления. Именно октябрьская индексация станет самой заметной для большинства семей.

Как и почему изменятся цифры в платежках

В среднем по всей России ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги на 18%. Цифры в регионах отличаются, а разброс связан с несколькими факторами:

износ коммунальных сетей;

объем инвестиций в модернизацию;

исторически заниженные тарифы в отдельных регионах;

уровень инфляции и экономическая ситуация на местах.

Главы муниципалитетов будут самостоятельно определять индекс изменения платы за коммуналку в соответствии с установленными параметрами. В результате в разных городах одного региона рост тарифов может варьироваться при условии, что в среднем он соответствует установленным значениям. Также и отдельные коммунальные услуги, такие как электроэнергия, могут подорожать в большей или меньшей степени по сравнению с другими услугами, например отоплением или водоснабжением.

Как сэкономить

Даже при повышении тарифов всё же есть способы платить меньше. Для этого стоит обращать внимание на расход ресурсов и сверять все начисления в своих квитанциях.

Неточности при передаче данных или неисправности в работе общедомовых счетчиков нередко приводят жителей к переплате, даже если фактическое потребление осталось прежним. Также стоит обращаться в УК за разъяснениями, если вы заметили резкие изменения в суммах платежей.

Сократить расходы на коммунальные услуги могут и многодетные семьи. Минимальный размер скидки на федеральном уровне составляет не менее 30%. Всю информацию о положенных льготах можно получить на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ.

Ждать ли новых повышений

Не так давно Минэкономразвития обновило прогноз роста тарифов на коммунальные услуги. Повышение тарифов ожидается вплоть до 2029 года:

в 2027 году — на 8,7% (ранее планировали 7,9%);

в 2028‑м — на 7,1% (вместо 5,9%);

в 2029‑м — на 6,1%.