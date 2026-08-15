НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Режиссер о съемках на Перекопе
Сбили БПЛА
Тест на знание сленга
Гид подготовки к учебному году
Онколог про рак
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Экономика Тарифы за коммуналку вырастут второй раз в 2026 году: когда и на сколько

Тарифы за коммуналку вырастут второй раз в 2026 году: когда и на сколько

Основное повышение ждет нас уже осенью

52
Даже при повышении тарифов всё же есть способы сэкономить на ЖКУ | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUДаже при повышении тарифов всё же есть способы сэкономить на ЖКУ | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Даже при повышении тарифов всё же есть способы сэкономить на ЖКУ

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

В этом году тарифы ЖКУ проиндексируют два раза. Первое повышение уже было 1 января, тогда тарифы по всей стране увеличились на 1,7%. А вот основное повышение запланировано на 1 октября 2026 года. В материале разбираемся, как изменятся цифры в ваших платежках.

Вторая индексация за год

Следующее повышение тарифов ЖКУ произойдет 1 октября. Однако изменение сумм в платежках будет напрямую зависеть от региона.

Совокупный платеж может увеличиться на 9,9–10%. Этот процент может различаться, например, от 8% в Хакасии и до 22% в Ставропольском крае.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
+2
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Итоговая сумма в квитанции будет зависеть не только от утвержденного процента, но и от объема потребления. Именно октябрьская индексация станет самой заметной для большинства семей.

Как и почему изменятся цифры в платежках

В среднем по всей России ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги на 18%. Цифры в регионах отличаются, а разброс связан с несколькими факторами:

  • износ коммунальных сетей;

  • объем инвестиций в модернизацию;

  • исторически заниженные тарифы в отдельных регионах;

  • уровень инфляции и экономическая ситуация на местах.

Главы муниципалитетов будут самостоятельно определять индекс изменения платы за коммуналку в соответствии с установленными параметрами. В результате в разных городах одного региона рост тарифов может варьироваться при условии, что в среднем он соответствует установленным значениям. Также и отдельные коммунальные услуги, такие как электроэнергия, могут подорожать в большей или меньшей степени по сравнению с другими услугами, например отоплением или водоснабжением.

Как сэкономить

Даже при повышении тарифов всё же есть способы платить меньше. Для этого стоит обращать внимание на расход ресурсов и сверять все начисления в своих квитанциях.

Неточности при передаче данных или неисправности в работе общедомовых счетчиков нередко приводят жителей к переплате, даже если фактическое потребление осталось прежним. Также стоит обращаться в УК за разъяснениями, если вы заметили резкие изменения в суммах платежей.

Сократить расходы на коммунальные услуги могут и многодетные семьи. Минимальный размер скидки на федеральном уровне составляет не менее 30%. Всю информацию о положенных льготах можно получить на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ.

Ждать ли новых повышений

Не так давно Минэкономразвития обновило прогноз роста тарифов на коммунальные услуги. Повышение тарифов ожидается вплоть до 2029 года:

  • в 2027 году — на 8,7% (ранее планировали 7,9%);

  • в 2028‑м — на 7,1% (вместо 5,9%);

  • в 2029‑м — на 6,1%.

Суммарно за четыре года тарифы увеличатся примерно на 36%. Это заметно выше целевой инфляции ЦБ.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Коммуналка Тариф ЖКУ Индексация
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
19 минут
Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно ещё потерпеть! (с)
Гость
19 минут
прошу вас отнестись к этому с пониманием (С)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем